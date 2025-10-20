Lietuvos miestuose vyks nemokami pilietinio pasipriešinimo mokymai

Mokymus organizuojančio Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento (MPPD) direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis sako, kad šių mokymų tikslas – ugdyti visuomenės budrumą ir psichologinį atsparumą.
„Matome, kad priešas naudoja vis įvairesnes hibridines priemones, siekdamas išbandyti mūsų pasirengimą – nuo prekybos centrų padegimų iki dronų ar naikintuvų įskridimų į NATO šalių oro erdvę, nuo istorinių paminklų niokojimo iki dezinformacijos kampanijų. Visuomenė turi išmokti atpažinti šiuos signalus ir reaguoti atsakingai. Šie mokymai – puiki galimybė tam pasiruošti“, – pranešime cituojamas V. V. Vilkelis.
Atsparumo hibridinėms grėsmėms mokymai vyks Kaune, Alytuje, Vilniuje ir Marijampolėje, o pilietinio pasipriešinimo mokymai bus organizuojami Šiauliuose, Klaipėdoje, Vilniuje ir Alytuje. Visi mokymai vyks penktadieniais ir šeštadieniais.
Anot ministerijos, atsparumo hibridinėms grėsmėms mokymuose dalyviai gaus bazines žinias ir įgūdžius, kurie padės atpažinti hibridines grėsmes, užtikrinti jų prevenciją, stiprinti visuomenės atsparumą bei gebėjimą tinkamai į jas reaguoti.
Tuo metu pilietinio pasipriešinimo įgūdžių modulis Klaipėdoje supažindins su pilietinio pasipriešinimo galimybėmis, remiantis Ukrainos patirtimi. Į mokymus užsiregistravę gyventojai įgis žinių apie asmeninį ir šeimos pasiruošimą, sužinos, kaip elgtis prasidėjus karui ir ką reikėtų sudėti į išvykimo krepšį. Praktinių užsiėmimų metu jie taip pat įgis pirmosios pagalbos žinių, aptars įvairius išgyvenimo būdus.
Ministerijos duomenimis, nuo šių metų sausio iki rugpjūčio pabaigos Lietuvoje buvo surengti 37 atsparumo hibridinėms grėsmėms mokymai, juose dalyvavo daugiau nei 1,2 tūkst. dalyvių. Per tą patį laikotarpį įvyko daugiau nei 100 pilietinio pasipriešinimo įgūdžių modulio mokymų, kuriuos išklausė daugiau nei 3,5 tūkst. asmenų.
