TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Alytaus vicemeras Bronius Bieliauskas imsis krašto apsaugos viceministro pareigų

2025-09-29 23:23 / šaltinis: BNS
2025-09-29 23:23

Alytaus vicemeras socialdemokratas Bronius Bieliauskas šią savaitę pradės eiti už karinę infrastruktūrą atsakingo krašto apsaugos viceministro pareigas.

Brolius Bieliauskas (Alytaus miesto savivaldybės nuotr.)

Alytaus vicemeras socialdemokratas Bronius Bieliauskas šią savaitę pradės eiti už karinę infrastruktūrą atsakingo krašto apsaugos viceministro pareigas.

1

Tai pats politikas pirmadienį patvirtino Alytaus radijui „FM99“.

„Liūdna kol kas miestą palikti, bet Lietuva laukia, Lietuvai reikia žmonių, kurie galėtų dirbti toje srityje, tai tikiuosi savo indėlį ir sukauptas žinias perteikti, o planuojame nuo spalio 1-osios (pradėti darbą – BNS)“, – kalbėjo B. Bieliauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis teigė pasiūlymo užimti minėtas pareigas sulaukęs iš krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės ir dirbsiantis vietoje Orijanos Mašalės, rugpjūčio pabaigoje palikusios postą.

„Šnekėjome, kad kuruosime šitą (infrastruktūros – BNS) sritį“, – nurodė B. Bieliauskas.

Jis yra įgijęs aplinkos inžinerijos bei ekonomikos ir įmonių valdymo aukštąjį išsilavinimą, buvo bendrovės „Dzūkijos vandenys“ valdybos pirmininku, dėstė Alytaus kolegijoje, dirbo privačiame infrastruktūros sektoriuje.

Užpernykščiuose rinkimuose B. Bieliauskas su Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) sąrašu pateko į Alytaus miesto tarybą ir buvo paskirtas mero pavaduotoju.

Kaip rašė BNS, O. Mašalė Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) buvo buvo atsakinga už Vokietijos brigados įsikūrimą, kariuomenės infrastruktūros projektus, karinį mobilumą, poligonus ir mokymo teritorijas.

Krašto apsaugos viceministrų pareigas šiuo metu eina Karolis Aleksa, Tomas Godliauskas ir Loreta Maskaliovienė, kancleriu dirba Dainius Ivoškis.

