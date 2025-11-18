 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Ispanai paskelbė Eurolygos kandidatų sąrašą

2025-11-18 16:43 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-18 16:43

Ispanijos rinktinė paskelbė, kurie žaidėjai pretenduoja ginti komandos vairą artėjančiame FIBA „lange“.

Ch.Mateo pradeda darbus rinktinėje (BNS nuotr.)

Ispanijos rinktinė paskelbė, kurie žaidėjai pretenduoja ginti komandos vairą artėjančiame FIBA „lange“.

REKLAMA
1

Sąraše – 16 vardų, tarp jų tik vienas iš Eurolygos – Izanas Almasa, priklausantis Madrido „Real“.

Ispanų rinktinės kandidatai: Izanas Almansa, Francis Alsonso, Pepas Busquetsas, Alvaro Cardenas, Lluisas Costa, Alberto Diazas, Danielis Diezas, Jaime Fernandezas, Franas Guerra, Greatas Osoboras, Oriolas Pauli, Alexas Reyesas, Miquelis Salvo, Santiago Yusta, Miguelis Allenas ir Miguelis Gonzalezas.

Ispanai atrankoje į Pasaulio taurę žais su Danija ir Sakartvelu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų