Ispanai paskelbė Eurolygos kandidatų sąrašą

Sąraše – 16 vardų, tarp jų tik vienas iš Eurolygos – Izanas Almasa, priklausantis Madrido „Real“.
Ispanų rinktinės kandidatai: Izanas Almansa, Francis Alsonso, Pepas Busquetsas, Alvaro Cardenas, Lluisas Costa, Alberto Diazas, Danielis Diezas, Jaime Fernandezas, Franas Guerra, Greatas Osoboras, Oriolas Pauli, Alexas Reyesas, Miquelis Salvo, Santiago Yusta, Miguelis Allenas ir Miguelis Gonzalezas.
Ispanai atrankoje į Pasaulio taurę žais su Danija ir Sakartvelu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!