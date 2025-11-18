„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: septynias vietas siūlantis „Volkswagen Tayron“

Daugiau naujienų apie „Lietuvos metų automobilis“ konkursą – specialioje rubrikoje.
Vienas didžiausių „Volkswagen“ SUV
„Volkswagen Tayron“ užima strateginę vietą gamintojo hierarchijoje, įsiterpdamas tarp populiariojo „Tiguan“ ir prabangiojo „Touareg“.
Pagal savo išmatavimus „Tayron“ tampa antru didžiausiu „Volkswagen“ visureigiu Senajame žemyne. Jo ilgis siekia 4792 mm, o ratų bazė – 2791 mm. Tai reiškia, kad jis yra pastebimai didesnis už „Tiguan“ (kurio ilgis 4539 mm), tačiau vis dar kompaktiškesnis už flagmaną „Touareg“ (4902 mm).
Automobilis sukurtas ir gaminamas pagrindinėje „Volkswagen“ gamykloje Volfsburge, Vokietijoje – ten pat, kur nuo konvejerio rieda „Tiguan“ bei „Golf“ modeliai.
Technologiškai modernus ir praktiškas
Naujojo „Volkswagen Tayron“ interjero filosofija buvo sukurta, kad pabrėžtų erdvę ir technologinę pažangą. Įsėdus į automobilį, dėmesį pirmiausia patraukia horizontalios prietaisų skydelio linijos, kurių centre dominuoja didelis multimedijos ekranas. Jau standartinėje įrangoje jis yra 12,9 colio įstrižainės, o norintys dar didesnio vaizdo, gali rinktis 15 colių versiją.
Vairuotojo patogumui inžinieriai pergalvojo ergonomiką. Pavarų perjungimo svirtis iškelta prie vairo kolonėlės, taip atlaisvinant vietą tarp sėdynių. Nors dauguma funkcijų valdomos liečiant ekraną, klimato kontrolė išliko lengvai pasiekiama – temperatūros ir garso nustatymai reguliuojami apšviestais jutikliniais slankikliais ekrano apačioje.
Tačiau didžiausią įspūdį daro komforto įranga, kuri „Tayron“ modelyje nenusileidžia prabangiam „Touareg“. Pasirinkus „Varenna“ odos paketą, priekinėse sėdynėse montuojama „ergoActive Plus“ sistema. Tai reiškia ne tik 14 krypčių elektrinį reguliavimą ar vėdinimą, bet ir masažo funkciją, kuri naudoja dešimt pneumatinių oro pagalvėlių nugarai atpalaiduoti.
Gale sėdintys keleiviai taip pat neliko nuskriausti. Antrosios eilės sėdynės yra stumdomos, o jų atlošų kampas – reguliuojamas. Verta pažymėti, kad centriniame porankyje integruotas pasukamas laikiklis, specialiai pritaikytas saugiai įstatyti planšetę ar telefoną.
Vis dėlto, pagrindinis „Tayron“ koziris – erdvė kroviniams. Penkiavietė versija siūlo vieną didžiausių bagažinių klasėje – jos tūris siekia net 885 litrus. O nulenkus galines sėdynes, bagažinės tūris išauga iki 2090 litrų.
Plati variklių gama
Naujojo „Volkswagen Tayron“ jėgainių pasiūla suformuota taip, kad atlieptų kuo platesnį vairuotojų ratą – nuo ieškančių maksimalaus efektyvumo iki reikalaujančių didelės galios ir pravažumo. Iš viso pirkėjams bus siūlomos versijos, kurių galia svyruoja nuo 110 kW (150 AG) iki 200 kW (272 AG).
Efektyvumo ieškantiems pirkėjams „Volkswagen“ siūlo dvi modernias „eHybrid“ (PHEV) versijas (204 AG arba 272 AG). Jų pagrindinis privalumas – solidus, iki 126 km siekiantis elektrinis nuvažiuojamas atstumas, o bendras nuvažiuojamas atstumas su pilnu baku ir įkrauta baterija gali siekti apie 900 km.
Bazinį gamos laiptelį užima „eTSI“ švelnusis hibridas (150 AG), kuriame 48 voltų sistema veikia kartu su aktyvia cilindrų atjungimo technologija (ACT), taip mažinant sąnaudas.
Tačiau gamintojas nepamiršo ir tradicinių vidaus degimo variklių, skirtų sunkesnėms užduotims. Gamoje išlieka dyzeliniai TDI ir benzininiai TSI agregatai.
Jei silpnesnysis 150 AG dyzelis orientuotas į taupumą (deklaruojamos 5,4 l/100 km sąnaudos), tai galingesnė jo versija (193 AG) bei abu benzininiai TSI varikliai (204 AG ir 265 AG) atlieka kitą funkciją. Visi šie galingieji modeliai standartiškai komplektuojami su „4MOTION“ visų varančiųjų ratų pavara. Tai paverčia „Tayron“ rimtu darbiniu arkliu, gebančiu vilkti iki 2,5 tonos svorio priekabas.
Konkurse dalyvaujančio „Volkswagen Tayron“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: SUV
- Degalų rūšis: Benzinas (Hibridas)
- Varantieji ratai: Priekiniai
- Bendra sistemos galia: 200 kW / 272 AG
- Sukimo momentas: 400 Nm
- Nuvažiuojamas atstumas elektra: 120 km
- Baterijos talpa: 19.7 kWh (naudotina)
- Svoris: 1948 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 705
- 0-100 km/val.: 7,3 s
- CO2 emisija: 10 g/km
- Pradinė kaina: 41 590 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 58 380 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio“ rinkimuose!
Kartu su oficialia „Lietuvos metų automobilio 2026“ konkurso pradžia, portale tv3.lt prasideda ir tradiciniai, didžiulio skaitytojų susidomėjimo sulaukiantys „Tautos automobilio“ rinkimai. Kiekvienas automobilių entuziastas kviečiamas išreikšti savo nuomonę ir atiduoti balsą už labiausiai patikusį modelį iš gausaus šių metų konkurso dalyvių sąrašo.
„Tautos automobilio“ rinkimai – neatsiejama „Lietuvos metų automobilio“ konkurso dalis, turinti gilias tradicijas. Jau nuo 1998-ųjų metų, greta ekspertų komisijos vertinimų, Lietuvos vairuotojams suteikiama galimybė patiems nuspręsti, kuris automobilis vertas publikos simpatijų titulo.
Išreikšti savo nuomonę itin paprasta. Apsilankykite specialiame „Tautos automobilio“ polapyje portale tv3.lt, susipažinkite su visais konkurso dalyviais ir atiduokite savo balsą.
Svarbu tai, kad balsuoti galite ne tik už vieną, bet ir už kelis ar net visus konkurso dalyvius, o savo simpatijas išreikšti galite kiekvieną dieną!
Balsavimas vyks iki konkurso finalo, o nugalėtojas bus paskelbtas iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu.
