Ką automobiliuose labiausiai vertina verslas?

Viena iš jų – „DKV Mobility Metų verslo automobilis“. Jį kartu su konkurso komisijos nariais renka ir verslo atstovai. Kokiais kriterijais jie vadovaujasi?
Tarp įmonių kriterijų – ne tik kaina
„Konkursas „Lietuvos metų automobilis“ labiau nukreiptas į individualaus automobilio pasirinkimą – tai patarimas žmogui, ieškančiam asmeninio automobilio, kurio modelis yra vertesnis. Jį renkame pagal tam tikrą kriterijų sąrašą, kuris nebūtinai tinka, pavyzdžiui, verslui“, – nominacijų svarbą išskyrė konkurso komisijos narys Vitoldas Milius.
Vyrauja mitas, kad savo transporto parkus formuojančios įmonės žiūri tik į mažiausią įmanomą kainą ir darbuotojams parenka pigiausius automobilius. Verslo atstovai sako, kad taip toli gražu nėra, o pasirinkimą lemia gerokai daugiau kriterijų.
„Žinoma, renkantis įmonės automobilį kaina dažnai būna lemiamas veiksnys, tačiau kalbame ne apie pirkimo, o apie viso eksploatavimo kainą ir dar reikia įvertinti automobilio tinkamumą veiklai. Bandydami automobilius pildėme įspūdingą lentelę, kurioje modelius vertinome itin plačiai: nuo dizaino ir automobilio reprezentatyvumo iki komforto bei ergonomikos, saugumo“, – kalbėjo „DKV Mobility“ vadovas Artūras Michejenko.
Vertino ir dizainą, ir tinkamumą veiklai
Nominaciją teikianti įmonė, verslui siūlanti patogų atsiskaitymą viena kortele už degalus ar energiją įvairiuose degalinių ir įkrovimo stotelių tinkluose, į automobilių bandymus pakvietė 30 didelius lengvųjų automobilių parkus valdančių bendrovių atstovų. Jie išbandė 15 atrinktų, verslui aktualiausių automobilių ir pripažino, kad kaina – dar ne viskas.
Jie pripažino, kad renkantis verslo automobilį svarbus net ir dizainas, markės statusas visuomenėje, kurį matys visi klientai, o jei automobilis bus apklijuotas įmonės atributika – ir praeiviai. Įvaizdis įmonėms yra svarbus.
„Vargu ar didelė dalis įmonių, besirinkdamos automobilius, važiuotų į naujų markių iš Kinijos salonus, todėl visai džiugu, kad su jais galėjome susipažinti čia. Ir turiu pripažinti, kai kurie modeliai maloniai stebino“, – komentavo A. Michejenko.
Taip pat automobiliai turi atitikti ir įmonės veiklos pobūdį. O tai jau priklauso nuo veiklos specifikos: ar automobiliu tiesiog važinėja vadybininkas tolimus atstumus, ar reikia juo kažką vežioti, o galbūt dirbti specifinius darbus. Yra modelių, kurie pagal savo pritaikomumą beveik neturi konkurencijos.
„Kolegos atkreipė dėmesį, kad kai kuriose sferose nėra daug konkurencijos. Pavyzdžiui, jeigu įmonėms reikalingas pravažumas, tai tarp nuosaikiai įkainotų automobilių pasirinkimas minimalus. Tokius poreikius šiandien patenkino „Subaru Forester“ ir „Dacia Bigster“. Pastarasis pagal kainos ir kokybės santykį nustebino ne vieną žmogų gerąja prasme“, – įspūdžiais iš testo dalijosi „DKV Mobility“ atstovas.
Ekspertai didelį dėmesį skyrė ir salono ergonomikai bei įrangai. Šiandieniniame pasaulyje, norint pritraukti gerus specialistus, reikalingos skatinimo priemonės, o tarnybinis automobilis yra viena iš jų. Todėl kreipiamas dėmesys ir į interjero kokybę. Tuo tarpu darbdaviams svarbiausias saugumas.
„Mes irgi valdome nedidelį transporto parką, ir saugumas yra vienas iš pagrindinių kriterijų renkantis automobilį, nes pagrindinė vertybė yra ne automobilis, o jį vairuojantis žmogus. Juk būtent jis kuria vertę“, – sakė A. Michejenko.
Elektromobiliai taip pat domina verslą
„DKV Mobility Metų verslo automobilis“ bus išrinktas susumavus verslo atstovų ir „Metų automobilio“ komisijos narių balsus. Į titulą pretenduoja tiek vidaus degimo varikliais varomi modeliai, tiek elektromobiliai, kurie šiandien tampa vis aktualesni.
„Versle svarbi ir reglamentavimo pusė, taigi elektromobiliai taip pat populiarėja. Įmonės automobilius renkasi ne tik pagal kainą, bet ir pagal formuojamą politiką, kurios gaires gali diktuoti motininės įmonės užsienyje ar dideli klientai, įpareigojantys mažinti teršalų kiekį veikloje. Kai kuriais atvejais elektromobiliai gali netgi apsimokėti“, – kalbėjo konkurso „Lietuvos metų automobilis 2026“ komisijos narys Vitoldas Milius.
Be to, kaip automobiliai važiuoja, kokia jų ergonomika ar saugumo reitingas, tiek „DKV Mobility“ atstovai, tiek komisijos nariai turės apskaičiuoti ir preliminarias eksploatacijos išlaidas. Žinoma, įmonės, priklausomai nuo formuojamos transporto politikos ir tinkamumo veiklai, rinksis skirtingus automobilius, tačiau vienas pagal jam užduotus kriterijus bus geresnis nei kiti. Geriausiai verslui tinkantis automobilis paaiškės konkurso „Metų automobilis“ finalo metu lapkričio 28 dieną.
