Kaip padangų gamintojai prisitaiko prie automobilių elektrifikacijos?

2 tonos tapo standartu
„Šiandieniniuose automobiliuose didelį įspūdį daro multimedijos, ir atkreipiu dėmesį, kad žmonės pažintį su automobiliu, priešingai nei anksčiau, pradeda ne nuo vairo ir pedalų, o nuo multimedijos, kuri sukuria savitą mikropasaulį. Palyginus, pavyzdžiui, su 10 metų senumo automobiliais, atsisėdęs į naują jautiesi tarsi kitame pasaulyje. Populiarėja elektros pavara ir stulbina jos dinamika“, – įspūdžiais dalijosi konkurso „Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvius išbandęs „Continental“ eksporto pardavimų vadovas Baltijos šalyse Arūnas Kiaušas.
Augantis komforto lygis, technologinė pažanga, vis daugiau kompiuterių, elektroninės įrangos bei populiarėjanti elektros pavara lemia, kad nauji automobiliai tampa vis sunkesni.
Tendencijas geriausiai parodo kasmet vykstantis konkursas „Lietuvos metų automobilis“. Štai šiemet pirmą kartą per 29 metų konkurso istoriją dalyvaujančių automobilių svorio vidurkis perkopė 2 tonas ir siekia 2 010 kg. Pavyzdžiui, „Metų automobilis 2022“ konkurse vidutinis automobilio svoris buvo 1 743 kg, nors tuo metu dalyvių sąraše buvo gerokai daugiau įprastai sunkesnių prabangių automobilių. Konkursui pateiktų automobilių vidutinė kaina siekė 62 tūkst. eurų, o šiemet ji yra 10 tūkst. eurų mažesnė. O „Metų automobilis 2021“ vidutinis automobilio svoris buvo beveik puse tonos mažesnis nei dabar. Svorį labiausiai augina elektros pavara.
Dėl prieinamos dinamikos kenčia padangos
Elektrifikacija lemia ir augančią automobilių galią. Sportiškais automobiliais gausiuose 2022-ųjų rinkimuose, kuriuose buvo virš 500 AG pasiekiantys „Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio“, „Aston Martin DBX“, „Audi e-tron GT“, „Jaguar F-Pace SVR“, „Jaguar F-Type“, „Porsche Macan S“ ir dar keli sportiški modeliai, vidutinė automobilio galia siekė 224 AG. Šiemet, kai pirmą kartą neberenkama sportiškiausio automobilio nominacija, nes tokių modelių nebeliko, vidutinė galia išaugo iki 280 AG ir yra didžiausia konkurso istorijoje.
Elektros pavara devalvavo supratimą, ką laikome galingais automobiliais, ir milžinišką dinamiką padarė prieinamą. O šie pramonės pokyčiai lemia tai, kad vienintelis komponentas, kuriuo automobilis remiasi į kelią – padangos, – kenčia labiau nei bet kada anksčiau.
„Paprasta, tipinė padanga naujų automobilių neatlaikytų, nes karkasas lengvai deformuotųsi ir neišlaikytų svorio. O stabdant arba greitėjant protektorius deformuotųsi taip, kad padanga pradėtų slysti ir greit sudiltų“, – paaiškino Arūnas Kiaušas.
Socialiniuose tinkluose, elektromobilių vairuotojų grupėse, dažnai galima rasti diskusijų apie padangas, nes savininkai pastebi, kad jos susidėvi gerokai greičiau nei anksčiau turėtuose automobiliuose su vidaus degimo varikliais. Dėl to sunkių ir dinamiškų automobilių vairuotojams rekomenduojama rinktis specialias, elektromobiliams pritaikytas padangas.
Naujam pasauliui reikia naujų padangų
„Šiandieniniams automobiliams reikalingos padangos, kurios pasižymi visomis savybėmis – vadinu jas atletiškomis. Dabar visos „Continental“ konstruojamos padangos turi EV žymėjimą ir yra pritaikytos elektromobiliams, nes mes negalime atspėti, ant kokio automobilio jos bus sumontuotos, – geriau, kad jos iš karto būtų atletiškos ir pasiruošusios bet kokiems iššūkiams, kad klientui nereikėtų galvoti, kaip jas tiksliau pritaikyti“, – sakė „Continental“ atstovas, pabrėžęs, kad pasitaiko elektromobilių, naudojančių tų pačių matmenų padangas kaip ir vidaus degimo varikliais varomi modeliai, taigi joms gali tekti dirbti tiek su pusantros tonos svoriu ir 150 AG, tiek su pustrečios tonos svoriu ir 400 AG.
Ekspertas aiškino, kad moderniems, elektrifikuotiems automobiliams gaminamos padangos turi turėti ištobulintą karkasą, kuris atsparus deformacijoms esant didelei apkrovai. Tai leidžia išvengti valdymo praradimo bei per didelio karkaso ir gumos mišinio įkaitimo.
„Taip pat turėtų būti specialus padangos protektorius, kurio blokeliai pasižymėtų nedidele eiga, užtikrinančia stabilumą ir sukibimą, tačiau esant didelei apkrovai jie galėtų blokuotis ir suteiktų atspirties efektą. Pavyzdžiui, automobiliui išėjus į šoninį slydimą elektronika padeda, bet ji padeda tik tuomet, kai padanga yra kontrolės ribose. Jei padanga veikia tose ribose, automobilis tampa gerai valdomas, stabilus ir svarbiausia – saugus“, – aiškino padangų ekspertas.
Jau daugelį metų visi „Metų automobilio“ konkurse dalyvaujantys automobiliai būna apauti žieminėmis „Continental“ padangomis, kurios komisijos nariams sulygina bandymų sąlygas. Šiais laikais, kai nauji automobiliai išsiskiria dideliu svoriu, kai 2 tonos tampa standartu ir kai sportinių modelių dinamika tampa prieinama šeimyniniams krosoveriams, atskirtis tarp „premium“ ir ekonominės klasės padangų tik didėja.
