„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: požiūrį į elektromobilius norintis pakeisti „Renault 4 e-Tech“

Siekdamas paspartinti masinį perėjimą prie elektromobilių Europoje, „Renault“ koncernas taikys dviejų krypčių strategiją, kuri jau puikiai pasiteisino su „Clio“ ir „Captur“ modeliais. „Europos metų automobilio“ titulą pelnęs „Renault 5“ užims stiligesnio ir emocionalesnio automobilio vietą, o „Renault 4“ – didesnio ir pragmatiškesnio.
Mažas, bet universalus
„Renault 4 E-Tech Electric“ buvo kuriamas ne tik kaip duoklė legendiniam pirmtakui, bet ir kaip universalus, praktiškas elektromobilis, skirtas plačiai auditorijai. Jo tikslas – tapti 21-ojo amžiaus „automobiliu visiems“, galinčiu patenkinti tiek kasdienius poreikius mieste, tiek ilgesnėse išvykose. Tai moderni originalaus R4 modelio filosofijos interpretacija, kurioje svarbiausia – universalumas.
Ši ambicija geriausiai atsispindi automobilio praktiškume. „Renault 4“ siūlo 420 litrų talpos bagažinę su žema pakrovimo anga. Tačiau svarbiausia naujovė – nulenkiamas priekinės keleivio sėdynės atlošas. Tai pirmas toks sprendimas „Renault“ elektromobilyje, leidžiantis pervežti itin ilgus krovinius.
Automobilio universalumas tęsis ir už miesto ribų. Modelis turi padidintą prošvaisą ir pažangią „Extended Grip“ traukos kontrolės sistemą, optimizuotą važiavimui prastesniais, nelygiais keliais.
Brangių automobilių technologijos
Naujasis „Renault 4 E-Tech Electric“ sieks išsiskirti ne tik praktiškumu, bet ir technologijomis, kurios iki šiol buvo laikomos aukštesnės klasės modelių privilegija.
Inžinieriai daug dėmesio skyrė važiavimo kokybei. Vietoj įprastos ir pigesnės sukamojo sijos, automobilio gale buvo montuojama kur kas brangesnė daugiasvirtė pakabos sistema. Šis sprendimas, paprastai būdingas brangesniems modeliams, turėtų užtikrinti gerokai geresnį komforto ir valdymo balansą.
Technologinė pažanga ryški ir salone. „Renault 4“ turi modernią „OpenR Link“ multimedijos sistemą su integruotomis „Google“ paslaugomis. Be to, „Renault“ pristato naują dirbtinio intelekto asistentą – avatarą „Reno“. Šis pagalbininkas, veikiantis „ChatGPT“ pagrindu, buvo skirtas padėti vairuotojams suprasti sudėtingesnes elektromobilio funkcijas ir valdymą.
Dar viena svarbi inovacija – naujas 11 kW galios dvikryptis kroviklis. Tai reiškia, kad automobilis palaiko ne tik V2L (angl. vehicle-to-load) funkciją, leidžiančią maitinti išorinius prietaisus, bet ir V2G (angl. vehicle-to-grid) technologiją.
Pagamintas Europoje
„Renault“ pabrėžtinai akcentuoja, kad naujasis „Renault 4 E-Tech Electric“ yra visapusiškai europietiškas produktas. Automobilio surinkimas vyks Maubeuge gamykloje, varikliai bus gaminami Cléon, o baterijos – Douai.
Siekiant užtikrinti konkurencingumą ir sumažinti aplinkosauginį pėdsaką, „Renault“ suformavo itin trumpą tiekimo grandinę: net 75 proc. visų tiekėjų yra įsikūrę vos 300 km spinduliu nuo gamyklos.
Be gamybos lokacijos, didelis dėmesys skiriamas ir žiedinei ekonomikai. „Renault 4 E-Tech Electric“ pasižymi aukštu perdirbamumo rodikliu – 88,6 proc. Automobilyje taip pat naudojama 26,4 proc. medžiagų, gautų iš žiedinės ekonomikos
Tai apima ne tik metalą ar stiklą, bet ir 41 kilogramą perdirbtų polimerų, kurie naudojami apdailai po durimis, stogo audiniui ar kilimėliams.
Konkurse dalyvaujančio „Renault 4 e-Tech“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: SUV
- Degalų rūšis: Elektra
- Variklio galia: 110 kW / 150 AG
- Sukimo momentas: 245 NM
- Varantieji ratai: Priekiniai
- Baterijos talpa: 52 kWh (naudotina)
- Nuvažiuojamas atstumas (WLTP): 398 km
- Svoris: 1462 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 375
- 0-100 km/val.: 8.2 s.
- CO2 emisija: 0 g/km
- Pradinė kaina: 29 490 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 38 740 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio“ rinkimuose!
Kartu su oficialia „Lietuvos metų automobilio 2026“ konkurso pradžia, portale tv3.lt prasideda ir tradiciniai, didžiulio skaitytojų susidomėjimo sulaukiantys „Tautos automobilio“ rinkimai. Kiekvienas automobilių entuziastas kviečiamas išreikšti savo nuomonę ir atiduoti balsą už labiausiai patikusį modelį iš gausaus šių metų konkurso dalyvių sąrašo.
„Tautos automobilio“ rinkimai – neatsiejama „Lietuvos metų automobilio“ konkurso dalis, turinti gilias tradicijas. Jau nuo 1998-ųjų metų, greta ekspertų komisijos vertinimų, Lietuvos vairuotojams suteikiama galimybė patiems nuspręsti, kuris automobilis vertas publikos simpatijų titulo.
Išreikšti savo nuomonę itin paprasta. Apsilankykite specialiame „Tautos automobilio“ polapyje portale tv3.lt, susipažinkite su visais konkurso dalyviais ir atiduokite savo balsą.
Svarbu tai, kad balsuoti galite ne tik už vieną, bet ir už kelis ar net visus konkurso dalyvius, o savo simpatijas išreikšti galite kiekvieną dieną!
Balsavimas vyks iki konkurso finalo, o nugalėtojas bus paskelbtas iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu.
