„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: ir į darbą ir bekelę galintis nuvežti „Subaru Forester“

Neatsiejama „Subaru“ dalis
„Subaru Forester“ yra vienas kertinių gamintojo modelių, formuojančių markės įvaizdį. Nuo pat debiuto 1997 metų vasarį, šis modelis tapo pasauliniu bestseleriu – per 27 metus jo parduota daugiau nei 5 milijonai vienetų. Šiuo metu tai yra trečias populiariausias „Subaru“ modelis Europos rinkoje.
Pristatydamas visiškai naujos kartos „Forester“, gamintojas išlaiko esminę modelio DNR. Tai – universalus, puikiu pravažumu bet kokiomis sąlygomis pasižymintis visureigis. Tačiau naujoji karta pasižymi gerokai brandesniu, solidesniu ir rafinuotesniu dizainu bei apdailos sprendimais, siekiant atliepti aukštesnius pirkėjų lūkesčius.
Visiškai naujas
Naujasis „Forester“ sukurtas ant patobulintos „Subaru“ globaliosios platformos (SGP), kurios konstrukcija buvo iš esmės peržiūrėta, siekiant pagerinti valdymo savybes ir kėbulo standumą.
Inžinieriai jau šeštos kartos modeliui skyrė visiškai naują konstrukciją, gausiau nei anksčiau naudojo struktūrinius klijus kėbulo jungtyse ir sustiprino pakabos tvirtinimo taškus. Teigiama, kad šie sprendimai leido padidinti bendrą važiuoklės sukamąjį standumą 10 proc., palyginti su ankstesniu modeliu, kartu sumažinant svorį.
Patobulinimai palietė ir vairavimo pojūtį. Automobilyje įdiegtas naujas dviejų krumpliaračių elektrinis vairo stiprintuvas. „Subaru“ teigia, kad specialiai suderinti jo nustatymai užtikrina tiesioginį ir natūralų vairo pojūtį be vėlavimo. Taip pat optimizuota stabdžių pedalo eiga, siekiant geresnio ir tikslesnio automobilio kontroliavimo stabdant.
Galiausiai, daug dėmesio skirta ir aerodinamikai. Tokie elementai kaip priekinės oro išleidimo angos, speciali variklio apačios dangos tekstūra ir įvairiose kėbulo dalyse integruoti aptakai padeda geriau suvaldyti oro srautus ir užtikrina didesnį stabilumą važiuojant dideliu greičiu.
Tvirtesnis ir saugesnis
„Forester“ išlieka ištikimas „Subaru“ DNR ir universalumui. Naujasis modelis jau standartinėje komplektacijoje turės dviejų funkcijų X-MODE sistemą su nusileidimo nuo kalno kontrole, užtikrinančia geresnį valdymą ir sukibimą esant prastoms kelio sąlygoms. Kaip naujovę gamintojas nurodo tai, kad X-MODE sistemos variklio pagalba dabar veiks ir važiuojant atbuline eiga.
Automobilio pravažumą pabrėžia ir solidi, viena didžiausių segmente, 220 mm prošvaisa bei dideli kėbulo užvažiavimo kampai. Kartu išlaikytas ir praktiškumas – modelis, kaip ir pirmtakas, galės vilkti 1870 kg priekabą.
Kitas svarbus atnaujinimas – standartinė „EyeSight“ vairuotojo asistentų sistema. Ji buvo iš esmės patobulinta, papildant ją nauja plataus kampo kamera ir nauju priekiniu radaru. Gamintojas teigia, kad šie pakeitimai ženkliai pagerino kliūčių atpažinimo galimybes.
Iš viso sistema dabar atlieka 15 funkcijų (iš kurių 5 naujos, o 7 – patobulintos). Svarbiausia naujovė – pirmą kartą „Subaru“ automobilyje diegiama „Emergency Driving Stop System“ (Avarinio sustojimo sistema). Jos paskirtis – sumažinti avarijos riziką, jei vairuotojas staiga taptų neveiksnus dėl sveikatos sutrikimų.
Konkurse dalyvaujančio „Subaru Forester“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: SUV
- Degalų rūšis: Benzinas (Hibridas)
- Varantieji ratai: Visi
- Variklio galia: 100 kW / 136 AG
- Sukimo momentas: 182 Nm
- Svoris: 1771 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 508 / 1731
- 0-100 km/val.: 12.2 s
- CO2 emisija: 183 g/km
- Pradinė kaina: 35 900 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 42 400 €
Kartu su oficialia „Lietuvos metų automobilio 2026“ konkurso pradžia, portale tv3.lt prasideda ir tradiciniai, didžiulio skaitytojų susidomėjimo sulaukiantys „Tautos automobilio“ rinkimai. Kiekvienas automobilių entuziastas kviečiamas išreikšti savo nuomonę ir atiduoti balsą už labiausiai patikusį modelį iš gausaus šių metų konkurso dalyvių sąrašo.
„Tautos automobilio“ rinkimai – neatsiejama „Lietuvos metų automobilio“ konkurso dalis, turinti gilias tradicijas. Jau nuo 1998-ųjų metų, greta ekspertų komisijos vertinimų, Lietuvos vairuotojams suteikiama galimybė patiems nuspręsti, kuris automobilis vertas publikos simpatijų titulo.
Išreikšti savo nuomonę itin paprasta. Apsilankykite specialiame „Tautos automobilio“ polapyje portale tv3.lt, susipažinkite su visais konkurso dalyviais ir atiduokite savo balsą.
Svarbu tai, kad balsuoti galite ne tik už vieną, bet ir už kelis ar net visus konkurso dalyvius, o savo simpatijas išreikšti galite kiekvieną dieną!
Balsavimas vyks iki konkurso finalo, o nugalėtojas bus paskelbtas iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu.
