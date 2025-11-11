„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: kardinaliai pasikeitęs „Opel Grandland“

„Opel“ pristato visiškai naujos kartos „Grandland“, kuris ne tik perima didžiausio markės visureigio titulą, bet ir žymi perėjimą prie elektrifikuotų pavarų.
Daugiau naujienų apie „Lietuvos metų automobilis“ konkursą – specialioje rubrikoje.
Tapo ženkliai didesnis
Naujasis modelis gerokai ūgtelėjo – jis tapo pastebimai ilgesnis (dabar 4,65 m), platesnis ir aukštesnis už pirmtaką. Šis dydžio pokytis labiausiai jaučiamas salone. Dėl ilgesnės ratų bazės keleiviai gale gavo daugiau erdvės kojoms.
Praktiškumo prideda ir didelė bagažinė, kurios tūris, nulenkus galines sėdynes (dalimis 40:20:40), siekia 1645 litrus. Išoriškai automobilis atitinka naujausią „Opel“ stilių: priekyje dėmesį traukia „3D Vizor“ skydelis su šviečiančiu „Blitz“ logotipu, o gale – per visą plotį besitęsianti žibintų juosta.
Sukurtas galvojant apie vairuotoją
Naujojo „Opel Grandland“ interjeras sukurtas siekiant suderinti modernią skaitmenizaciją su tradicine ergonomika.
Informacija vairuotojui pateikiama minimalistiniame, plačiame skaitmeniniame prietaisų skydelyje. Siekiant sumažinti blaškymąsi, gamintojas įdiegė „Pure Mode“ režimą. Jį aktyvavus, informacijos kiekis visuose ekranuose sumažinamas iki absoliutaus minimumo, paliekant tik pačius svarbiausius duomenis. Tai ypač naudinga važiuojant naktį ar greitkelyje.
Tačiau „Opel“ nepasidavė aklai ekranų madai ir išlaikė savo tradicijas. Svarbiausios, dažnai naudojamos funkcijos, pavyzdžiui, klimato kontrolė, paliktos valdyti patogiais fiziniais mygtukais po centriniu ekranu.
Didelis dėmesys skirtas ir komfortui. „Grandland“ montuojamos ergonomiškos sėdynės, sertifikuotos Vokietijos nugaros sveikatos asociacijos (Aktion Gesunder Rücken e.V.). Jos pasižymi individualiai reguliuojamomis šoninėmis atramomis, o patentuota „Intelli-Seat“ ergonomikos funkcija yra standartinė įranga visose priekinėse sėdynėse.
Laikantis „Opel“ „Greenovation“ (žaliosios inovacijos) požiūrio, visos salono apdailos medžiagos ir audiniai yra pagaminti iš 100 proc. perdirbtų žaliavų.
Tik elektrifikuotos pavaros
Naujasis „Grandland“ yra kertinis „Opel“ modelis, pradedantis naują technologinę erą. Tai pirmasis „Opel“ automobilis, sukonstruotas ant naujausios koncerno „Stellantis STLA Medium“ platformos. Ši architektūra buvo specialiai sukurta būtent elektrinėms pavaroms, todėl leido gamintojui pasiūlyti įvairaus tipo variklius.
„Grandland Electric“ versija pirkėjams bus siūloma su kelių skirtingų talpų baterijomis. Bazinis modelis turės 73 kWh talpos bateriją, užtikrinančią solidų 523 km nuvažiuojamą atstumą (WLTP). Taip pat galima rinktis ir brangesnę versiją su 82 kWh baterija, kuri leis viena įkrova įveikti iki 582 km (WLTP). Gamintojas pabrėžia, kad abi elektrinės versijos palaikys greitąjį DC įkrovimą iki 160 kW galia – tai leis baterijos atsargas nuo 10 iki 80 proc. papildyti per mažiau nei 30 minučių.
Vis dėlto „Opel“ supranta, kad ne visi pirkėjai dar yra pasirengę pereiti prie elektrinių automobilių, todėl siūlo hibridines alternatyvas. Pirkėjai galės rinktis pažangią „Mild-Hybrid“ versiją, kurios epicentre – 1,2 litro benzininis variklis (100 kW/136 AG) ir 21 kW (28 AG) elektrinis variklis, integruotas į 6 laipsnių dvigubos sankabos pavarų dėžę. Gamoje taip pat yra iš tinklo įkraunamo hibrido versija.
Konkurse dalyvaujančio „Opel Grandland“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: SUV
- Degalų rūšis: Benzinas (Hibridas)
- Varantieji ratai: Priekiniai
- Variklio galia: 105 kW / 143 AG
- Sukimo momentas: 230 Nm
- Svoris: 1675 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 550
- 0-100 km/val.: 10.2 s
- CO2 emisija: 124 g/km
- Pradinė kaina: 31 990 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 33 990 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio“ rinkimuose!
Kartu su oficialia „Lietuvos metų automobilio 2026“ konkurso pradžia, portale tv3.lt prasideda ir tradiciniai, didžiulio skaitytojų susidomėjimo sulaukiantys „Tautos automobilio“ rinkimai. Kiekvienas automobilių entuziastas kviečiamas išreikšti savo nuomonę ir atiduoti balsą už labiausiai patikusį modelį iš gausaus šių metų konkurso dalyvių sąrašo.
„Tautos automobilio“ rinkimai – neatsiejama „Lietuvos metų automobilio“ konkurso dalis, turinti gilias tradicijas. Jau nuo 1998-ųjų metų, greta ekspertų komisijos vertinimų, Lietuvos vairuotojams suteikiama galimybė patiems nuspręsti, kuris automobilis vertas publikos simpatijų titulo.
Išreikšti savo nuomonę itin paprasta. Apsilankykite specialiame „Tautos automobilio“ polapyje portale tv3.lt, susipažinkite su visais konkurso dalyviais ir atiduokite savo balsą.
Svarbu tai, kad balsuoti galite ne tik už vieną, bet ir už kelis ar net visus konkurso dalyvius, o savo simpatijas išreikšti galite kiekvieną dieną!
Balsavimas vyks iki konkurso finalo, o nugalėtojas bus paskelbtas iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!