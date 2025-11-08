 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

Tetianos pasirodymas suglumino „Lietuvos talentų“ teisėjus: „Kažkoks pasiraivymas šalia bičo“

2025-11-08 09:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-08 09:15

Kartais „Lietuvos talentų“ scenoje galima pamatyti labai neįprastų pasirodymų. Štai ukrainietės Tetianos Shvets numeris teisėjams sukėlė daug klausimų. Pagrindinis jų – ar tai išvis galima laikyti talentu? 

Iš Mariupolio kilusi ukrainietė Tetiana yra masažuotoja. Ji pati suprato, kad eidama į „Lietuvos talentus" ji rizikuoja. 

0

Iš Mariupolio kilusi ukrainietė Tetiana yra masažuotoja. Ji pati suprato, kad eidama į „Lietuvos talentus“ ji rizikuoja. 

„Tai – labai rizikingas sumanymas. Masažas – tai ne tik judesio technika, tai – energijos perdavimas. O juk energijos parodyti neįmanoma“, – prieš pasirodymą pasakojo Tetiana.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Masažu išgydė savo dukrą

Kai jai buvo 21-eri, gimė dukrelė, kuriai buvo diagnozuota klubo sąnario displazija. Tatjana, sekdama tik savo nuojauta, gydė ją masažu: 

„Tik po to giminaičiai man pasakė, kad senelė buvo gydūnė ir, matyt, jos sugebėjimai persidavė man.“

Dar prieš keletą metų Tetiana buvo labai sėkminga masažuotoja, klientai pas ją vyko iš visos Ukrainos

„Mano klientai – politikai, prezidentai, kongresmenai – visada nori kažko ypatingo, asmeniško. Prieš 7 metus pas mane ateina didžiulės gamybos direktorius ir sako: jeigu sugebėsi mane kiekvieną kartą masažuoti skirtinga technika, aš kiekvieną kartą mokėsiu tau labai daug“, – pasakojo masažistė.

Gražus gyvenimas baigėsi prasidėjus karui

Išgirdusi tokį pasiūlymą ji sugalvojo 50 skirtingų masažo technikų. O ir gyvenimas buvo gražus. Bet – vienas niuansas – Tetiana gyveno Mariupolyje. 

„Gyvenimas buvo suplanuotas beveik iki mirties – butai, mašinos, verslas, masažo mokykla. Po to panirau į religiją, į budizmą. Ir vieną dieną į Mariupolį atėjo karas. Mane išgelbėjo mano studija, kuri buvo rūsyje. Ir išgyvenome tik mes su dukrele – aplink mus visi žuvo. Mano darbas išgelbėjo mane“, – jautrią istoriją pasakojo moteris 

Ir kai pavyko ištrūkti iš Mariupolio, Tetiana suprato, kad visko, ko jai reikia, kad galėtų gyventi toliau – ji turi. Tai – dvi jos rankos. 

Nesulaukė komplimentų

Dabar Tetiana „Lietuvos talentuose“ nusprendė parodyti savo talentą, nes „tiesiog taip norisi“. Scenoje Tetiana buvo ne viena. Ant stalo gulėjo vyras su karinėmis kelnėmis, o pati Tetiana buvo tarsi gydytoja. Masažą ji derino su šokiu, demonstravo skirtingas masažo technikas. Visgi, pasirodymo ji neužbaigė, nes visi 4 teisėjai paspaudė „X“ mygtuką. 

„Aš tarsi supratau, ką jūs norite pasakyti, bet nežinau, ar tai buvo estetiška. Ar tai šokis, ar tai noras parodyti, kad per masažą galima... Aš nesupratau, tiesą pasakius“, – suglumimo neslėpė Anželika Cholina. 

„Mintis yra graži, bent aš ją taip perskaičiau – meniškas žmogus net masažuodamas gali matyti meną. Bet aš daugiau nieko kito ir neperskaičiau. Tai pasidarė tiesiog monotoniška. Ir tiesiog nebeįdomu pasidarė žiūrėti toliau“, – pridėjo Rūta Ščiogolevaitė. 

„Čia kaip suderinti futbolą su plaukimu. Tai atrodo kaip du dirbtiniai dalykai, sumesti į krūvą. Gal norėjosi, kad vienas būtų aiškus. Aš nesupratau“, – taip pat nesupratęs pasirodymo teigė Vytautas Rumšas. 

„Tetiana, tu nesupyk, – sakė Marijonas Mikutavičius, o Tetianai nulipus nuo scenos pridūrė, – kažkoks pasiraivymas šalia bičo.“

Kokį verdiktą išgirdo Tetiana ir kaip į tai reagavo, sužinokite tiesioginėje „Lietuvos talentų“ transliacijoje, esančioje straipsnio pradžioje. 

Laidą „Lietuvos talentai“ žiūrėkite sekmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją ir naujienų portale tv3.lt  

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“. 

