 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Mato Maldeikio mylimoji Agnė pasidalijo džiugia žinia: „Esu laiminga”

2025-11-09 09:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-09 09:25

Seimo nario Mato Maldeikio mylimoji Agnė Turskienė pranešė apie pokyčius gyvenime. Moteris prasitarė, kad iš socialinių tinklų kurį laiką buvo dingusi ne šiaip sau.

Seimo nario Mato Maldeikio mylimoji Agnė Turskienė pranešė apie pokyčius gyvenime. Moteris prasitarė, kad iš socialinių tinklų kurį laiką buvo dingusi ne šiaip sau.

REKLAMA
0

Džiugią žinią moteris pranešė socialiniame tinkle, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Agnė Turskienė
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Agnė Turskienė

Naujas etapas

Moteris pradėjo naują etapą profesiniame kelyje.

„TRUMPAM DINGAU, NES ATSIRADAU TEN, KUR NORĖJAU BŪTI.

Po beveik metų nuoseklaus siekio pagaliau esu ten, kur svajojau patekti – dirbu Nacionaliniame kibernetinio saugumo centre. Pirmi mėnesiai čia bėga kaip dienos. Geriu į save praktines žinias iš geriausių savo srities ekspertų.Kartais darbo paieškos užsitęsia ir dėl to, kad labai gerai žinai, ko nori ir KUR. O aš žinau, jau per tiek metų nelengvai perprasdama šią sritį pati įsitikinau, kad atėjau rimtai nusiteikusi. Nes užgaidos baigiasi ties pirmais rimtais sunkumais, o pašaukimas padeda juos įveikti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dar kartą įsitikinau, kai užteko jėgų bandyti aplikuoti, priimti neigiamus atsakymus, bandyti dar ir dar kartą. O svarbiausia negrįžti atgal į savo saugią komforto zoną ir veiklas, kurių gal, kaip kai kas man kartojo, kad per drąsiai atsisakiau, kad ateičiau čia. Tas neužmušamas nuoseklumas, užsispyrimas ir vertės sau išsigryninimas tampa reta, bet viena iš nedaugelio savybių, kurios vistiek anksčiau ar vėliau atveda į tikslą.Tikriausiai viskas susideda iš mūsų patirčių.

REKLAMA
REKLAMA

Daug kas šiandien svajoja apie „dirbą sau“ ar nuosavą verslą, ką aš jau pragyvenau. Ir atvirai – tas etapas man šiandien išsemtas moraliai.Jaučiuosi brandžiai supratusi, ko noriu. Ir prioritetai susidėlioti visai kitur.

REKLAMA

Dėl šio entuziazmo naujoje veikloje matote mane rečiau. Bet tikrai ne dėl to, kad kažko atsisakiau. Vaikų saugumo tema man – viena svarbiausių, jos neapleisiu. Ir toliau laisvu metu lankau vaikus mokyklose kalbėdama, kaip saugiau elgtis internetinėje erdvėje.

Pakeliui padedu mokytojams integruoti naujausias dirbtinio intelekto technologijas, taip palengvinant jų nesuvokiamą darbo krūvį. Neketinu nustoti giliai nagrinėti temų, dėl kurių mes čia susirinkom. Tiesiog šiuo metu viskas gražiai susidėjo į vieną kryptį: tai, ką nagrinėjau metų metus, dabar yra ir mano kasdienis profesinis laukas.

REKLAMA
REKLAMA

Esu laiminga prisijungusi prie geriausios Lietuvos kibernetinės gynybos komandos. Veržlios, turinčios stiprią gynybinę dvasią ir nuolat augančios. Ten, kur susirenka žmonės jau dėl prasmės. Kur tikrai gera ateiti į darbą, nes žinai, kad rytoj bus dar saugiau.Turiu ir aš daug jėgų bei idėjų mūsų šaliai bei aiškų tikslą, dėl ko”, – džiaugėsi ji.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų