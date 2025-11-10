 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerės patarėjas Dobrovolskas atkirto į „Nemuno aušros“ kaltinimus žiniasklaidai

2025-11-10 10:54 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 10:54

Remigijaus Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“ pareiškus, kad Lietuvos žiniasklaida neva tapo kelių politinių partijų veikiamomis „informacijos slėpimo, atviros propagandos ir žmonių kiršinimo priemonėmis“, premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas nesutinka su tokia valdančiosios koalicijos partnerės pozicija. Pasak jo, šalyje veikiančios nepriklausomos žiniasklaidos priemonės atsakingai vykdo savo misiją, o jokių kiršinimo tendencijų – nėra.

Inga Ruginienė, Ignas Dobrovolskas. ELTA / Dainius Labutis



„Nepriklausoma žiniasklaida yra viena pagrindinių demokratinės santvarkos sergėtojų. Jos laisva ir nepriklausoma veikla užtikrina, kad šalyje vyrautų kritinis mąstymas ir būtų įgyvendinama tikroji ketvirtosios valdžios funkcija. Pats, kaip buvęs žurnalistas ir redaktorius, puikiai suprantu žiniasklaidos laisvės bei nuomonių įvairovės svarbą. Galiu nesutikti su kai kuriomis nuomonėmis ar interpretacijomis, tačiau jokių kiršinimo ar panašių tendencijų nematau – turime stiprią, savo funkcijas atsakingai vykdančią žiniasklaidą“, – komentare Eltai raštu atsakė I. A. Dobrovolskas.

„Raginame bendradarbiauti su žiniasklaidos atstovais – Lietuvoje veikia įvairios žiniasklaidos priemonės, o nuomonių įvairovė mūsų šalyje yra akivaizdžiai atspindima“, – pažymėjo jis.

Taip premjerės patarėjas teigė paklaustas apie savaitgalį vykusiame „Nemuno aušros“ suvažiavime patvirtiną rezoliuciją bei joje dėstomas mintis. „Aušriečiai“ paragino „stabdyti šliaužiantį perversmą“ valstybėje, atkreipė dėmesį į visuomenės susipriešinimą, prie kurio esą prisideda ir žiniasklaida.

„Konservatorių ir liberalų labiausiai įtakojamos žiniasklaidos priemonės tapo ne informacijos skleidimo, bet slėpimo, atviros propagandos ir žmonių kiršinimo priemonėmis. Valstybės vadovų globa dabar joms suteikia nepaprastas galias“, – teigiama „aušriečių“ pareiškime.

Rugpjūčio pabaigoje socialdemokratai pasirašė koalicinę sutartį su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime. Kaip ir po pernai Seimo rinkimų, taip ir šį kartą dėl sprendimo formuoti valdančiąją daugumą su R. Žemaitaičio vedamais „aušriečiais“ socialdemokratai sulaukė viešos kritikos.

