  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Leiputė: šiuo metu dirbantys kultūros viceministrai veikiausiai ir toliau liks pareigose

2025-11-10 08:10 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 08:10

Premjerei Ingai Ruginienei ketinant teikti Vaidos Aleknavičienės kandidatūrą į kultūros ministres, šiuo metu dirbantys viceministrai veikiausiai ir toliau eis savo pareigas, sako socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė.

Orinta Leiputė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

„Likę du viceministrai, tikėtina, kad ir liks dirbti, kadangi viena viceministrė Anna Kuznecovienė dirbo ir ankstesnėje, 19-os Vyriausybės Kultūros ministerijos politinėje komandoje", – pirmadienį LRT radijui sakė O. Leiputė.

„Likę du viceministrai, tikėtina, kad ir liks dirbti, kadangi viena viceministrė Anna Kuznecovienė dirbo ir ankstesnėje, 19-os Vyriausybės Kultūros ministerijos politinėje komandoje“, – pirmadienį LRT radijui sakė O. Leiputė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Neplanuojama, kad (Kultūros ministerijos – ELTA) politinėje komandoje bus kas nors deleguotas „Nemuno aušros“, – akcentavo ji. 

Praėjusį antradienį, Kultūros ministerijai vis dar neturint vadovo, darbą pradėjo trys viceministrai – A. Kuzneciovienė, Renata Kurmin ir Aleksandras Brokas. Tiesa, pastarsis, viešojoje erdvėje sulaukęs kritikos dėl ankstesnės patirties dirbant ritmologu ir su Baltarusijos lyderio Aliaksandro Lukašenkos komanda neva megztų kontaktų, iš pareigų pasitraukė praėjusį penktadienį. 

Kaip skelbta anksčiau, penktadienį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) valdyba nusprendė, jog į kultūros ministres bus teikiama jau vasarą prezidento Gitano Nausėdos šioms pareigoms patvirtinta, tačiau prisiekti taip ir nespėjusi V. Aleknavičienė. Savo ruožtu pati kandidatė teigė, jog jos komandoje „Nemuno aušros“ atstovų nebus.

Kaip ELTA jau skelbė, dėl padėties Kultūros ministerijoje protestus tęsia kultūros bendruomenė. Pasipiktinę rugsėjį įvykusiais socialdemokratų ir „aušriečių“ ministerijų mainais, aktyvistai reikalauja atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.

