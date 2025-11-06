Sveikatos reformą stumiantys valdantieji: privačios gydymo įstaigos tikrai neprapuls

„Triuškinančiu pralaimėjimu pasibaigusios kadencijos metu konservatoriai padarė kone viską, kas įmanoma, kad sveikatos paslaugų prieinamumas žmonėms sumažėtų.
Rajonuose išdraskytos gydymo įstaigos, išnaikinti skyriai, ligų pakirsti žmonės priversti keliauti ilgiausius atstumus. O pavėžėjimo paslaugai konservatoriai „užmiršo“ numatyti pakankamai lėšų. Ar jie bent kiek apgailestauja? Toli gražu ne“, – komentuoja O. Leiputė.
Anot parlamentarės, konservatorių ir liberalų valdančiosios daugumos politika lėmė, kad medikai ėmė masiškai migruoti iš poliklinikų ir ligoninių į privačias gydymo įstaigas. Medikų trūkumas viešajame sektoriuje – daugelio kitų sektoriaus problemų priežastis.
Kodėl opozicija rūpinasi, kad pacientai leistų pinigus privačiose įstaigose?
„Konservatoriai ir liberalai jau daug metų pratina žmones prie minties, kad valstybei „nesvarbu“, kur eina sveikatos draudimo pinigai – privačiai ar viešai įstaigai.
Mums tokia filosofija nepriimtina. Esame įsitikinę, kad valstybė privalo rūpintis viešuoju sektoriumi. O privačioms gydymo įstaigoms neturėtų būti leidžiama reikalauti „priemokų“ už paslaugas, jau apmokėtas PSDF lėšomis, – išskyrus kai kurias išimtis“, – pabrėžia O. Leiputė.
Parlamentarė atmeta konservatorių žinutę, esą uždraudus „priemokas“ pasiturintys pacientai nebegalės įsigyti brangesnių gydymo paslaugų.
„Privačios gydymo įstaigos neprapuls.
Vyriausybė Seimui teikia projektą, kuriuo siūlo paslaugų mastą pirmiausia paskirstyti valstybės ir savivaldybių viešosioms bei biudžetinėms įstaigoms. O su privačiomis įstaigomis Valstybinė ligonių kasa (VLK) sutartis sudarytų tik dėl tos dalies paslaugų, kurių negali užtikrinti valstybės ir savivaldybių viešosios ir biudžetinės įstaigos. Tai nebūtų taikoma pirminei sveikatos priežiūrai“, – komentuoja O. Leiputė.
„Ypač įdomiai atrodo, kai politikai rūpinasi, kad pacientai galėtų leisti pinigus privačiose įstaigose....
Čia konservatoriai pranoko patys save. Juk būtent todėl ir turime stiprinti viešąjį sektorių, kad privačios paslaugos prieinamos toli gražu ne visiems“, – pažymi O. Leiputė.
Pasak parlamentarės, opozicijos kritika nukreipta prieš viešojo sektoriaus stiprinimą.
„Vyriausybės teikiamais pakeitimais siūloma, kad viešosios įstaigos prioriteto tvarka sudarytų sutartis su VLK, turint tikslą stiprinti viešąjį sektorių, jame išlaikyti medikus, mažinti pacientų eiles.
Priešindamiesi tam, konservatoriai, žinoma, gina privačių gydymo įstaigų interesą „pasiimti“ kuo daugiau viešųjų lėšų“, – sako O. Leiputė.
Seime jau svarstomi pakeitimai, kuriais bus panaikintos neteisėtas priemokos už sveikatos paslaugas, apmokamas PSDF lėšomis.