Kaunas: „Tai, kad mano pavardė minima, nereiškia, kad aš labai noriu būti ministru“

Anot R. Kauno, susitikimas su prezidentu esą buvo konstruktyvus. Prezidentas jam turėjo daug klausimų, į kuriuos R. Kaunas teigia atsakęs.
„Tikiuosi, kad pavyko atsakyti į įvairius klausimus, kurių tikrai buvo nemažai, ir išsklaidyti visas prezidento buvusias abejones. Kaip minėjau, išdėsčiau savo prioritetus, savo matymą, savo viziją. Suprantu, kad dabar ypatingai svarbu užtikrinti darbų tęstinumą ir komandos, kiek įmanoma, išlaikymą“, – kalbėjo R. Kaunas.
„Vienas iš prioritetų yra darbas su buvusia komanda, kurį aš jau esu pradėjęs. Šnekamės, kalbamės, žiūrėsim, kaip mums pavyks judėti toliau“, – pridūrė jis.
R. Kaunas susilaukė daug kritikos dėl patirties stokos, mat į Seimą pateko tik pernai, o gynybos srityje dirba vos gerą mėnesį – rugsėjo 26 d. pradėjo darbą Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK).
R. Kaunas pripažįsta sulaukęs prezidento klausimų dėl patirties, bet viliasi išsklaidęs abejones.
„Be abejo, vienas iš klausimų buvo patirties klausimas. Tikiuosi, kad man pavyko prasklaidyti tas abejones“, – kalbėjo socialdemokratas.
Politikas leidžia suprasti, kad kompetencijų skyles galėtų užlopyti gera komanda.
„Esu jau ir viešojoje erdvėje ne kartą minėjęs, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (dirbau – red. past.) taip, tik pusantro mėnesio, tačiau didesnis gyvenimo laikotarpis, visgi, buvo informacinių technologijų komandos formavime. Šalia turint kvalifikuotus, konkrečios srities specialistus, kiekvienas vadovas geba priimti reikiamus ir teisingus sprendimus su tų specialistų patarimais“, – dėstė jis.
Paklaustas, kodėl vos mėnesį išdirbęs gynybos sirtyje, taip nori tapti ministru, R. Kaunas atkirto: „Tai, kad mano pavardė minima, nereiškia, kad aš labai noriu būti ministru.“
Įvardijo, kokiais kriterijais vertins Kauną
„Turėjome dalykišką pokalbį. Prezidentas uždavė daug klausimų iš tam tikrų sričių. Turėjome ir tam tikrą diskusiją įvairiais klausimais“, – po susitikimo kalbėjo G. Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.
D. Matulionis įvardijo, kokiais kriterijais G. Nausėda vertins kandidatą į krašto apsaugos ministrus. Pirmiausia – nuoseklumas gynybos finansavimui.
„Tinkamas gynybos finansavimas, suvokiant, kad tai yra absoliutus valstybės prioritetas. Visi turime suvokti, kad tai įsipareigojimas laisvei ir nepriklausomybei. Jokių dvejonių dėl to neturi būti“, – kalbėjo D. Matulionis.
Antras – įsipareigojimas Valstybės gynimo tarybos (VGT) užsibrėžtus 5–6 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) skirti grynajai gynybai, o ne kitoms su gynyba susijusioms išlaidoms.
„Todėl gynybos finansavimas yra apibrėžtas labai aiškiai NATO sprendimu, kurio privalome tvarkingai laikyti. Jokių čia neturėtų būti interpretacijų ar bandymų išplauti šį įsipareigojimą“, – komentavo prezidento patarėjas.
Trečias kriterijus – statoma infrastruktūra Vokietijos brigadai Lietuvoje.
„Nepamiršti, kad tai bus didžiausias visų laikų infrastruktūros projektas, todėl visidarbai turi būti pabaigti laiku ir skaidriai. Tikimės būsimo ministro dėmesio būtent šiam projektui kaip vienam iš svarbiausių projektų“, – teigė D. Matulionis.
Ketvirtas kriterijus, anot D. Matulionio, – „tinkamas, savalaikis ir skaidrus reikalingų karinių įsigijimų procesas“.
„Prezidentas priims sprendimą įvertinęs visus aspektus“, – pridūrė jis.
Tuo metu prie Prezidentūros pirmadienio rytą rengiamas protestas pavadinimu „KAM ministro postas? Tik ne R. Kaunui“.
Patirtis gynybos srityje – 1 mėnuo
Paaiškėjus, kad Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) kelia 40-mečio R. Kauno kandidatūrą į Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovus, kilo pasipiktinimas dėl jo patirties stokos.
R. Kaunas pernai pirmą kartą išrinktas į Seimą, nuo šių metų rugsėjo 26 d. dirba Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK). Tai – vienintelė jo patirtis gynybos srityje.
Pagal išsilavinimą – telekomunikacijų inžinierius. 11 metų dirbo programinės įrangos bendrovės „Inkodus“ direktoriumi.
2013 m. R. Kaunas prisijungė prie LSDP.
Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius anksčiau sakė, kad R. Kauno kandidatūra yra preliminariai suderinta su prezidentu.
Pasak M. Sinkevičiaus, nors R. Kaunas ir stokoja patirties, atsirinkdami kandidatą socialdemokratai vertino jo ambicijas, partinę priklausomybę, komandiškumą.
LSDP pirmininkas taip pat teigė, kad Krašto apsaugos ministerijoje turėtų likti didžioji dalis buvusios politinės komandos.
