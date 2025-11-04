 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Socialdemokratai nutrauks sutartį su Roberto Duchnevičiaus žmonos valdoma įmone

2025-11-04 16:49 / šaltinis: ELTA
2025-11-04 16:49

Viešųjų pirkimų tarnybai (VPT) rekomendavus socialdemokratams nutraukti vis dar galiojančią sutartį su partijos vicepirmininko Roberto Duchnevičiaus žmonos valdoma įmone „Eurovaldymas“, politinės jėgos atstovas spaudai Andrius Grumadas sako, kad tai bus padaryta artimiausiu metu.

Robertas Duchnevičius. ELTA / Žygimantas Gedvila

0

„VPT yra nustačiusi terminą pateikti rekomendacijų įgyvendinimo planą per 10 darbo dienų, t. y. iki lapkričio 6 d. Planą rengiame ir pateiksime laiku. Visos rekomendacijos bus įgyvendintos pilna apimtimi, o sutartis bus nutraukta artimiausiu metu“, – antradienį Eltai teigė A. Grumadas.

Rugpjūčio pradžioje portalas „15min“ skelbė, kad  Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) viešuosius pirkimus buhalterinės apskaitos paslaugoms pastaruosius penkerius metus laimi R. Duchnevičiaus sutuoktinės Jolantos Šimanskos valdoma įmonė „Eurovaldymas“.

Remiantis viešųjų pirkimų dokumentuose pateikta informacija, J. Šimanska teikia paslaugas partijai nuo 2021 metų, už kurias per visą šį laikotarpį iš partijos gavo beveik 150 tūkst. eurų.

VPT savo ruožtu socialdemokratams rekomendavo nutraukti vis dar galiojančią sutartį su J. Šimanskos valdoma įmone „Eurovaldymas“. 

Tarnyba nurodė, kad nustatydama kvalifikacijos reikalavimą tiekėjams pasitelkti bent vieną finansinės apskaitos specialistą, turintį ne mažiau kaip dviejų metų darbo patirtį su Vyriausiosios rinkimų komisijos informacine sistema (VRK IS), LSDP dirbtinai sumažino konkurenciją.  

Iš viso buvo įvertinti penki partijos vykdyti pirkimai, kuriuose VPT nustatė pažeidimų dėl pasirinkto pirkimo būdo – neskelbiamos apklausos. Taip pat dėl pirkimo metu neatliktų rinkos tyrimų, taip neužtikrinant skaidrumo ir lygiateisiškumo. 

