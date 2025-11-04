„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: europiečiams sukurtas elektromobilis „Kia EV4“

„Kia EV4“ modelis, sukurtas pagal „Opposites United“ dizaino filosofiją, pirkėjams siūlomas dviem skirtingomis kėbulo versijomis, kurių kiekviena turi aiškiai išreikštą charakterį.
Hečbeko variantas yra orientuotas į sportiškumą. Tai pabrėžia nuožulni galinio stiklo linija, prailgintos proporcijos, platūs galiniai žibintai ir agresyvus „EV Tiger Face“ priekinės dalies dizainas su vertikaliais žibintais.
Sukurtas Europoje
„Kia“ žengia svarbų strateginį žingsnį – naujasis elektromobilis „EV4“ bus gaminamas Europoje. Automobilis bus surenkamas „Kia AutoLand“ gamykloje Žilinoje, Slovakijoje, kuri taps vienintele „Kia“ gamykla Senajame žemyne, gaminančia elektromobilius.
Tai tapo įmanoma dėl pačios gamyklos modernumo. Aukštu automatizacijos ir robotizacijos lygiu pasižyminti gamykla, kurioje dirba 3700 darbuotojų, yra pritaikyta ant tų pačių gamybos linijų surinkti tiek naująjį „EV4“, tiek ir itin populiarius vidaus degimo variklių modelius, tokius kaip „Kia Sportage“ ar „Kia XCeed“.
Kadangi „Kia EV4“ gaminamas Europoje, jis buvo ir specialiai pritaikytas Europos rinkai. Už automobilio pakabos derinimą buvo atsakingi inžinieriai iš „Hyundai Motor Europe“ techninio centro (HMETC) Riuselsheime, Vokietijoje.
Būtent jie suderino važiuoklę taip, kad ji atitiktų specifinius Europos vairuotojų lūkesčius: užtikrintų stabilumą dideliame greityje, tikslų valdymą posūkiuose ir subalansuotą svorio paskirstymą. Šis derinys leidžia pasiekti sportišką, bet kartu saugų ir užtikrintą vairavimo pojūtį.
Norint tai pasiekti, panaudota pažangi važiuoklės konstrukcija. Priekyje montuojama „MacPherson“ tipo pakaba, o gale – sudėtingesnė ir brangesnė daugiasvirtė pakabos sistema, užtikrinanti geresnį sukibimą ir komfortą.
Pažangių technologijų – netrūksta
„Kia EV4“ taip pat aprūpintas visapusišku pažangiausių vairuotojo pagalbinių sistemų (ADAS) paketu. Naudodamas kamerų ir radarų tinklą, automobilis nuolat stebi aplinką ir padeda vairuotojui išvengti galimų pavojų.
Į standartinę įrangą įeina tokios būtinos sistemos kaip priekinio susidūrimo išvengimo asistentas (angl. Forward Collision Avoidance Assist), aklosios zonos stebėjimo sistema (angl. Blind-Spot Collision Avoidance Assist) ir aktyvi juostos palaikymo sistema (angl. Lane Keeping Assist).
Be to, siūlomos ir aukštesnio lygio funkcijos, skirtos sumažinti vairuotojo nuovargį: greitkelio vairavimo asistentas (angl. Highway Driving Assist), navigacijos duomenimis paremta išmani greičio palaikymo sistema (angl. Navigation-based Smart Cruise Control) ir nuotolinio parkavimo asistentas (angl. Remote Smart Parking Assist), palengvinantis manevravimą mieste.
Ne mažiau dėmesio skirta ir pasyviajam saugumui – kėbulo struktūra yra specialiai sustiprinta. Siekiant apsaugoti bateriją avarijos atveju, aplink ją sukurta speciali smūgio jėgos paskirstymo struktūra. Stogas yra itin tvirtas ir suprojektuotas atlaikyti daugiau nei penkis kartus didesnį svorį nei pats automobilis, užtikrinant saugumą apsivertus. Apsaugą nuo šoninių smūgių užtikrina specialios, keliomis briaunomis sutvirtintos slenksčių konstrukcijos.
Užtikrino patvarumą
„Kia EV4“ modelyje montuojama ketvirtos kartos baterijų sistema, kurioje ypatingas dėmesys skirtas efektyvumui ir ilgaamžiškumui. Automobilyje įdiegta pažangi terminio valdymo sistema ir optimizuotas aušinimo skysčio paskirstymas, užtikrinantis stabilų baterijos našumą net ir veikiant didelėmis apkrovomis ar esant ekstremalioms sąlygoms.
Siekdama įrodyti sistemos patikimumą, „Kia“ atliko itin griežtus ištvermės bandymus. Be 110 000 kilometrų pagreitintos viešųjų kelių simuliacijos, automobilis buvo bandomas ir legendinėje Niurburgringo trasoje. Čia EV4 įveikė 10 000 kilometrų distanciją, nuolat važiuojant 95 proc. maksimalios galios režimu. Šiuos važiavimus nuolat pertraukdavo pakartotiniai itin greito įkrovimo (angl. hyper charging) ciklai, imituojantys pačias sudėtingiausias eksploatacijos sąlygas.
Pasak gamintojo, šie ekstremalūs bandymai pademonstravo tik minimalią baterijos degradaciją ir išskirtinį visos sistemos efektyvumą.
Konkurse dalyvaujančio „Kia EV4“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: Hečbekas
- Degalų rūšis: Elektra
- Variklio galia: 150 kW / 204 AG
- Sukimo momentas: 283 NM
- Varantieji ratai: Priekiniai
- Baterijos talpa: 78 kWh (naudotina)
- Nuvažiuojamas atstumas (WLTP): 625 km
- Svoris: 2355 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 435
- 0-100 km/val.: 7,8 s.
- CO2 emisija: 0 g/km
- Pradinė kaina: 42 190 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 53 790 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio“ rinkimuose!
Kartu su oficialia „Lietuvos metų automobilio 2026“ konkurso pradžia, portale tv3.lt prasideda ir tradiciniai, didžiulio skaitytojų susidomėjimo sulaukiantys „Tautos automobilio“ rinkimai. Kiekvienas automobilių entuziastas kviečiamas išreikšti savo nuomonę ir atiduoti balsą už labiausiai patikusį modelį iš gausaus šių metų konkurso dalyvių sąrašo.
„Tautos automobilio“ rinkimai – neatsiejama „Lietuvos metų automobilio“ konkurso dalis, turinti gilias tradicijas. Jau nuo 1998-ųjų metų, greta ekspertų komisijos vertinimų, Lietuvos vairuotojams suteikiama galimybė patiems nuspręsti, kuris automobilis vertas publikos simpatijų titulo.
Išreikšti savo nuomonę itin paprasta. Apsilankykite specialiame „Tautos automobilio“ polapyje portale tv3.lt, susipažinkite su visais konkurso dalyviais ir atiduokite savo balsą.
Svarbu tai, kad balsuoti galite ne tik už vieną, bet ir už kelis ar net visus konkurso dalyvius, o savo simpatijas išreikšti galite kiekvieną dieną!
Balsavimas vyks iki konkurso finalo, o nugalėtojas bus paskelbtas iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu.
