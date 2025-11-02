 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Lietuvos „Metų automobilis" naujienos

„Lietuvos metų automobilis 2026“ pristato istorinę naujovę: tirs automobilių kibernetinį saugumą

2025-11-02 19:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-02 19:05

Šią savaitę oficialiai startavęs konkursas „Lietuvos metų automobilis 2026“ pristatė rinkoje precedento neturinčią naujovę – specialią kibernetinio saugumo nominaciją. Šią iniciatyvą, atliepiančią modernių automobilių skaitmenizacijos iššūkius, Lietuvos žurnalistų autoklubas pristatė kartu su partneriais „Nord Security“ ir VILNIUS TECH universitetu.

„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas (nuotr. Vytauto Pilkausko)
104

Šią savaitę oficialiai startavęs konkursas „Lietuvos metų automobilis 2026" pristatė rinkoje precedento neturinčią naujovę – specialią kibernetinio saugumo nominaciją. Šią iniciatyvą, atliepiančią modernių automobilių skaitmenizacijos iššūkius, Lietuvos žurnalistų autoklubas pristatė kartu su partneriais „Nord Security" ir VILNIUS TECH universitetu.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Idėja įdiegti tokį vertinimą buvo pristatyta „Metų Automobilio 2026“ atidarymo konferencijoje PLUG-IN. Pranešama, kad ši iniciatyva brandinta beveik metus. VILNIUS TECH Skaitmeninės gynybos kompetencijų centro ekspertai Vitalijus Gurčinas ir Agnė Marija Bučytė parengė išsamią automobilių testavimo metodiką, o pirmieji bandymai pradėti iškart po konferencijos.

Daugiau naujienų apie „Lietuvos metų automobilis“ konkursą – specialioje rubrikoje.

„Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas
(104 nuotr.)
(104 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Lietuvos metų automobilis 2026“ atidarymas

Šių metų konkurso parkas, kuriame varžosi 33 automobiliai, yra itin tinkamas tokiems bandymams – dauguma modelių yra modernūs, gausiai skaitmenizuoti ir varomi elektra. Parengta metodika apima visapusišką automobilių kibernetinio saugumo analizę.

Konkurso metu ekspertai vertins, kokius duomenis automobiliai renka ir kiek kontrolės realiai turi pats savininkas. Taip pat bus detaliai tiriamos multimedijos ir pramogų sistemų saugumo spragos bei analizuojamas automobilio raktelių klonavimo sudėtingumas.

Pasak konkurso komisijos nario, VILNIUS TECH Automobilių inžinerijos katedros docento dr. Saugirdo Pukalsko, ši naujovė yra būtina žengiant koja kojon su technologijomis.

Tai leis vertinti automobilius ne tik pagal įprastus inžinerinius ar dizaino sprendimus, bet ir pagal jų atsparumą kibernetinėms grėsmėms bei vartotojų duomenų apsaugą.

Ekspertų atliekamas testavimas tęsis kelias dienas. Apibendrinus rezultatus, bus išrinktas kibernetinio saugumo lyderis – automobilis, kurio gamintojas skiria didžiausią dėmesį skaitmeninei saugai ir suteikia vartotojams daugiausiai galimybių valdyti savo privačius duomenis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

