„Metų automobilio 2026“ dalyvių parką valdyti padeda sunkvežimių pasaulyje paplitusi paslauga

Šiemet konkursą organizuojantis „Lietuvos žurnalistų autoklubas“ šiuos už kadro liekančius rūpesčius supaprastins pasitelkęs komerciniame transporte paplitusią paslaugą.
Už gražaus viršelio – didelė administracinė našta
Šiemet konkurse „Lietuvos metų automobilis“ dėl geriausio titulo varžosi 33 naujausi automobiliai. Juos per mėnesį turės išbandyti dešimt komisijos narių. Nors komisijos darbas iš pirmo žvilgsnio atrodo intriguojantis, už jo slepiasi nemažai kasdienių rūpesčių: automobilius reikia išsidalinti, susikeisti, juos prižiūrėti, nuplauti, įkrauti elektromobilius ar pripildyti degalų bakus vidaus degimo variklius turintiems modeliams. Visa tai sukuria nemenką administracinę naštą.
Iki šiol tokius procesus lengviausiai valdydavo komercinio transporto parkus turintys verslai, nes rinkoje jiems siūloma daugybė mobilumo sprendimų. Vienas iš šios rinkos lyderių – Lietuvoje veikiantis Vokietijos prekės ženklas „DKV“ – šiemet pasiūlė paslaugą ir lengvųjų automobilių parkus valdančioms įmonėms, todėl „Lietuvos metų automobilio“ rengėjai nusprendė išbandyti jos patogumą. „DKV Mobility“ paslaugos esmė – patogumas: galimybė bet kuriame degalinių tinkle pildyti benzino ar dyzelino atsargas viena kortele.
Bet kokia degalinė – viena sąskaita
„Lietuvoje įmonės įpratusios turėti sutartį su vienu ar keliais degalinių tinklais, tačiau ne visada šios degalinės būna pakeliui, nes skirtinguose regionuose jų tinklas išvystytas nevienodai. O kai darbuotojams tenka vykti į komandiruotes užsienyje, atsiranda dar daugiau popierizmo – reikia rinkti čekius, juos perduoti buhalterijai. Mes savo paslauga siekiame suteikti verslui patogumo ir sumažinti administracinę naštą įmonėms“, – aiškina „DKV Mobility“ vadovas Artūras Michejenko.
„DKV“ yra sudariusi sutartis su septyniais degalinių tinklais Lietuvoje ir su didžiausiais tinklais visoje Europoje. Su „DKV Mobility“ kortele galima atsiskaityti daugiau nei 70 tūkst. degalinių. Įmonių darbuotojai gali pildyti degalus ten, kur patogu – tiek Lietuvoje, tiek užsienyje partnerių degalinėse. Mėnesio pabaigoje įmonės administracija gauna tik vieną bendrą sąskaitą.
„DKV – 90 metų veikianti Vokietijos įmonė. Lietuvoje iki šiol dirbome tik sunkiojo transporto segmente, tačiau pamatę, kad ši paslauga itin populiari kitose šalyse, nusprendėme ją pasiūlyti ir lengvųjų automobilių parkus valdančiam verslui Lietuvoje“, – sako A. Michejenko.
Į vieną sąskaitą – tiek benzinas, tiek elektra
Naujų automobilių rinka sparčiai keičiasi. Pirmą kartą konkurse „Metų automobilis“ dalyvauja daugiau elektromobilių nei vidaus degimo varikliais varomų modelių – 18 elektromobilių ir 15 hibridinių, įkraunamų hibridinių ar benzininių automobilių. Natūralu, kad ir verslas vis dažniau atsigręžia į ekologiškesnes transporto priemones. Todėl šių metų konkurso partneriai pradėjo siūlyti korteles, skirtas ir elektromobilių įkrovimui.
„Skirtingi energijos šaltiniai taip pat gali apkrauti įmones papildoma administracine našta, todėl šiuo metu intensyviai dirbame su pagrindiniais įkrovimo stotelių operatoriais, siekdami apjungti dar platesnį paslaugų spektrą ir užtikrinti patogumą. Pavyzdžiui, jei įmonėje yra keli dyzeliniai automobiliai, o vadovas važinėja elektromobiliu, jis taip pat gauna kortelę atsiskaityti už energiją – ir įmonei pakanka administruoti vieną sąskaitą tiek už degalus, tiek už elektrą. Vokietijoje, pavyzdžiui, yra ir vandenilio degalinių, tad kad ir kokį energijos tipą mobilumui pasirinks klientai, mes pasirūpinsime paprastu apmokėjimu“, – sako A. Michejenko.
Anot jo, derybos su didžiausiais įkrovimo operatoriais Lietuvoje jau vyksta, todėl paslauga veikia dalyje šalies įkrovimo stotelių. Ateityje „DKV“ planuoja šią paslaugą papildyti ir automobilių statymo apmokėjimu.
Prie konkurso prisidedanti „DKV Mobility“ su verslo klientais dirba jau daugelį metų, gerai išmano jų poreikius transporto parkui, todėl šiemet Vokietijos prekės ženklo įmonės specialistai išrinks ir „Metų įmonės automobilio“ nominacijos nugalėtoją.
