„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: universalusis „Audi A6 Avant“

Greta „Audi A5“, atstovaujančio šios markės ambicijas vidutinėje premium automobilių klasėje, į kovą dėl titulo stoja ir atnaujinta verslo klasės ikona – naujos kartos „Audi A6 Avant“. Šis modelis tęsia ilgametę „A6“ tradiciją, siūlydamas prabangos, technologijų ir praktiškumo derinį universalo kėbule, tačiau dabar – su modernizuotomis pavaromis ir naujausiomis koncerno inovacijomis.
Solidumo ir modernumo dermė
Išoriškai naujasis „A6 Avant“ išlaiko markei būdingą solidumą, tačiau dizainas tapo aštresnis ir modernesnis.
Naujos formos, platesnės „Singleframe“ grotelės, siauresni priekiniai žibintai su pažangia LED technologija (įskaitant „Digital Matrix LED“ opciją) ir ryškesnės kėbulo linijos suteikia automobiliui daugiau dinamiškumo. „Avant“ kėbulo tipas išsaugo elegantišką siluetą, neaukojant praktiškumo – erdvios bagažinės ir universalaus salono transformavimo galimybių.
Interjere laukia naujausia „Audi“ virtualios aplinkos koncepcija. Dominuoja dideli lietimui jautrūs ekranai, integruoti į prietaisų skydelį, patobulintas „Audi Virtual Cockpit“ ir aukščiausios kokybės apdailos medžiagos. Gamintojas pabrėžia ne tik technologinę pažangą, bet ir dar didesnį dėmesį detalėms bei surinkimo kokybei.
Elektrifikacija kiekvienoje versijoje
Naujos kartos „Audi A6 Avant“ siūlo platų variklių pasirinkimą, kuriame dominuoja elektrifikacija. Visi standartiniai benzininiai (TFSI) ir dyzeliniai (TDI) varikliai dabar turi 48 voltų „mild-hybrid“ (MHEV) technologiją. Ji ne tik padeda sumažinti degalų sąnaudas ir CO2 emisiją, bet ir užtikrina sklandesnį variklio veikimą bei greitesnį „Start-Stop“ sistemos darbą.
Pirkėjams taip pat siūlomos ir iš tinklo įkraunamos hibridinės (PHEV) versijos, kurios su talpesne baterija gali nuvažiuoti reikšmingą atstumą vien elektra, taip užtikrinant tylų ir ekonomišką važiavimą mieste.
Visi varikliai komplektuojami su automatinėmis „S tronic“ pavarų dėžėmis, o daugeliui versijų galima rinktis ir legendinę „quattro“ visų varančiųjų ratų sistemą.
Pažangios Sistemos
Kaip ir pridera verslo klasės flagmanui, naujasis „A6 Avant“ aprūpintas naujausiomis „Audi“ saugumo ir vairuotojo pagalbos sistemomis.
Nuo adaptyvios greičio palaikymo sistemos, veikiančios kartu su eismo juostos palaikymo funkcija, iki pažangių parkavimo asistentų, naktinio matymo sistemos ir naujausių jungiamumo sprendimų – visa tai užtikrina aukščiausio lygio komfortą ir saugumą.
Konkurse dalyvaujančio „Audi A6“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: Universalas
- Degalų rūšis: Dyzelinas
- Varantieji ratai: Visi (quattro)
- Variklio galia: 150 kW / 204 AG
- Sukimo momentas: 400 Nm
- Svoris: 2000 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 466 / 1497
- 0-100 km/val.: 7,0 s
- CO2 emisija: 135-155 g/km
- Pradinė kaina: 71 911 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 96 098 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio“ rinkimuose!
Kartu su oficialia „Lietuvos metų automobilio 2026“ konkurso pradžia, portale tv3.lt prasideda ir tradiciniai, didžiulio skaitytojų susidomėjimo sulaukiantys „Tautos automobilio“ rinkimai. Kiekvienas automobilių entuziastas kviečiamas išreikšti savo nuomonę ir atiduoti balsą už labiausiai patikusį modelį iš gausaus šių metų konkurso dalyvių sąrašo.
„Tautos automobilio“ rinkimai – neatsiejama „Lietuvos metų automobilio“ konkurso dalis, turinti gilias tradicijas. Jau nuo 1998-ųjų metų, greta ekspertų komisijos vertinimų, Lietuvos vairuotojams suteikiama galimybė patiems nuspręsti, kuris automobilis vertas publikos simpatijų titulo.
Išreikšti savo nuomonę itin paprasta. Apsilankykite specialiame „Tautos automobilio“ polapyje portale tv3.lt, susipažinkite su visais konkurso dalyviais ir atiduokite savo balsą.
Svarbu tai, kad balsuoti galite ne tik už vieną, bet ir už kelis ar net visus konkurso dalyvius, o savo simpatijas išreikšti galite kiekvieną dieną!
Balsavimas vyks iki konkurso finalo, o nugalėtojas bus paskelbtas iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu.
