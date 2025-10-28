Startuoja konkursas „Lietuvos metų automobilis 2026“: tarp gerai žinomų senbuvių – ambicingi automobilių rinkos naujokai

Jau beveik tris dešimtmečius Lietuvos žurnalistų autoklubo rengiamas konkursas tapo ne tik svarbiausiu šalies automobilių rinkos įvykiu, bet ir patikimu gidu pirkėjams, ieškantiems objektyvaus įvertinimo ir rekomendacijų renkantis naują automobilį. Būtent konkurso metu atliekami išsamūs bandymai ir ekspertų vertinimai padeda atskleisti tikrąsias rinkos naujienų savybes.
Dalyvauti bet kas negali
Per beveik tris dešimtmečius „Lietuvos metų automobilio“ konkursas matė ne vieną rinkos transformaciją – nuo pirmųjų vakarietiškų modelių antplūdžio iki ženklių pokyčių automobilių saugumo ir technologijų srityse. Tačiau viena taisyklė išliko nepajudinama ir laiko patikrinta: konkurse gali dalyvauti tik tie gamintojai, kurie turi oficialią prekybos atstovybę Lietuvoje.
Šis, atrodytų, paprastas reikalavimas yra fundamentalus. Jis užtikrina, kad bet kuris konkurso dalyvis, nepriklausomai nuo jo kilmės šalies ar technologinių ypatybių, būtų parduodamas per Lietuvoje veikiančią įmonę, turinčią visapusišką gamintojo palaikymą.
Vis dėlto, norint šiuose rinkimuose iškovoti pergalę, vien oficialios atstovybės neužtenka. Kasmet Lietuvos žurnalistų autoklubo narių renkama konkurso komisija gauna kur kas sudėtingesnę užduotį. Jiems patikėta ne tik išbandyti naujausius modelius, bet ir kritiškai įvertinti, ar gamintojų deklaruojami privalumai iš tiesų atitinka specifinius Lietuvos vairuotojų poreikius ir realias eksploatacijos sąlygas.
Štai, komisijos narys Jurgis Paplaitis, vertindamas automobilius „Lietuvos metų automobilio“ konkurse, teigia besivadovaujantis tais pačiais principais, kaip ir rengdamas „Motorai“ apžvalgas jau daugiau nei dešimtmetį.
Kasmet išbandydamas beveik šimtą naujų, atnaujintų ir naudotų automobilių, jis pabrėžia, kad svarbiausia yra vertinti techninius sprendimus, o ne prekės ženklą.
„Žinoma, visada yra gamintojų sprendimai, kurių vieni patinka labiau, kiti – mažiau, ir tai dažniausiai paminiu, tačiau niekada nevertinu per prekės ženklo prizmę“, – sako J. Paplaitis. Jis pripažįsta, kad gamintojo ar atstovo įvaizdis yra svarbus pirkėjams, nes automobilis reprezentuoja ir vairuotojo vertybes – vieniems gali būti nepriimtini japoniški, kitiems kiniški automobiliai, treti nemėgsta „Tesla“. „Tačiau galiausiai, kai vertini automobilinius sprendimus, viskas susiveda į technines modelio savybes“, – pabrėžia J. Paplaitis.
Anot J. Paplaičio, didelė bandytų automobilių įvairovė leidžia išlikti objektyviam ir neprisirišti prie vieno gamintojo sprendimų. „Kai bandai tiek daug skirtingų mašinų, sunku priprasti prie vienų ar kitų savybių ir taip nenoromis vieną ar kitą sprendimą pradėti vadinti patogesniu ar geresniu – tiesiog su galimybe palyginti skirtingų gamintojų pasirinktus kelius, atsiranda ir supratimas, kas vieną ar kitą dalyką yra išsprendęs geriausiai“, – apibendrina komisijos narys.
Konkurso „Lietuvos metų automobilis 2026“ komisiją sudaro:
- Valdas Valiukevičius – Autoklubo prezidentas, pirmasis Lietuvos žurnalistas, akredituotas Dakaro ralyje, automobilių ekspertas ir knygų autorius;
- Renaldas Gabartas – automobilių sporto žurnalistas ir daugkartinis „Press Rally“ dalyvis bei prizininkas. Vienintelis žmogus, Metų automobilio konkurso komisijose dirbantis nuo pat pirmojo konkurso 1997 m;
- Justas Lengvinas – automobilių ir motociklų apžvalgininkas, „Lietuvos metų motociklo“ projekto organizatorius;
- Linas Butkus – ilgametis „Verslo žinių“ redakcijos narys;
- Vitoldas Milius – „Auto Bild Lietuva“ vyriausiasis redaktorius, tarptautinio „Autobest“ konkurso komisijos narys;
- Jurgis Paplaitis – automobilių ir motociklų apžvalgininkas, „Motorai“ laidos vedėjas;
- Egidijus Babelis – TV6 laidos „Autopilotas“ žurnalistas;
- Žilvinas Pekarskas – 15min rubrikos „Gazas“ redaktorius, socialiniuose tinkluose žinomas „Dakarsko“ vardu;
- Vytautas Pilkauskas – automobilių ir autosporto fotografas;
- Doc. dr. Saugirdas Pukalskas – VILNIUS TECH Automobilių inžinerijos katedros vedėjas ir transporto inžinerijos mokslininkas;
Dalyvių gretose – ne tik gerai žinomi vardai
Šių metų „Lietuvos metų automobilio 2026“ konkurso dalyvių sąrašas – kone idealiai pasaulinės automobilių rinkos pokyčius atspindintis veidrodis. Tarp 33 pretendentų – ne tik gerai pažįstami vardai, tokie kaip „Audi“, „Hyundai“, „Kia“, „Mazda“, „Mercedes-Benz“ ar „Škoda“, bet ir Lietuvoje iki šiol nematyti rinkos dalyviai.
Didžiausia šiųmetinių rinkimų intriga – net aštuonių visiškai naujų markių debiutas: BYD, „Dongfeng“, „Forthing“, „Lynk & Co“, MG, „Voyah“, „Tesla“ ir „Xpeng“. Kartu su jau anksčiau dalyvavusiu GWM, iš viso konkurse varžysis net aštuonios Kinijos markės – daugiau nei iš bet kurios kitos šalies. Tai taps rimtu iššūkiu ir pačiai komisijai, kuriai didelę dalį informacijos teks rinkti nuo nulio, be jokio išankstinio nusistatymo ar reputacijos šleifo.
„Lietuvos metų automobilis“ komisijos narys Žilvinas Pekarskas atvirauja, kad konkurse ir šalyje debiutuojančių gamintojų modelius gali tekti vertinti atidžiau.
„Juos vertinti bus sunku, nes šie modeliai dar neturi tradicijų, DNR. Kita vertus, pats save pagaunu, kad mintyse juos lyginu su Vakarų Europoje gamintais analogais. Vienus tolygiai vertinu su „Premium“ segmento atstovais, kitus – su ekonominės klasės. Tai padeda sudėlioti taškus ant i“, – sako Ž. Pekarskas.
Ne mažiau ryškus ir antrasis pokytis – elektrifikacijos banga. Daugiau nei pusė visų dalyvių (17 iš 33) yra elektromobiliai. Pridėjus hibridus, tradiciniai vidaus degimo varikliai lieka absoliučioje mažumoje (vos vienas benzininis ir du dyzeliniai modeliai).
Tai aiškus ženklas, kad gamintojai, spaudžiami griežtėjančių ES taršos reikalavimų, nebeturi kito pasirinkimo, net jei pirkėjų pageidavimai statistikoje kartais rodo ką kita. Šią tendenciją tobulai iliustruoja net ir vienintelis konkurse dalyvaujantis pikapas „KGM Musso“ – jis taip pat yra visiškai elektrinis.
Tokius pokyčius įvertinęs Ž. Pekarskas mano, kad elektromobilių daliai „Lietuvos metų automobilis“ konkurse dar yra kur didėti.
„Manau, kad lūžio tašką pasieksime po vienerių ar dviejų metų. Tačiau negalima nepastebėti, kad gamintojai rinkai pradėjo siūlyti tikrai gražių, patrauklių automobilių beveik visuose segmentuose. Anksčiau tokios įvairovės nebuvo“, – savo pastebėjimais dalinasi Ž. Pekarskas.
Šiemet „Lietuvos metų automobilis 2026“ konkurse dalyvauja:
- Audi A5
- Audi A6
- Audi A6 e-Tron
- Audi Q5
- BYD Dolphin Surf
- BYD Sealion 7
- Citroën C5 Aircross
- Dacia Bigster
- Dongfeng Box
- Forthing T5 EVO
- GWM Wey 03
- Hyundai IONIQ 9
- KGM Musso
- Kia EV4
- Kia Sportage
- Lynk & Co 02
- Lynk & Co 08
- Mazda 6e
- Mercedes-Benz CLA
- MG HS
- MG S5
- MG ZS
- Nissan Ariya
- Opel Grandland
- Renault 4 e-Tech
- Škoda Elroq
- Subaru Forester
- Tesla Model Y
- Toyota Corolla Cross
- Volkswagen Tayron
- Voyah Courage
- Xpeng G6
- Xpeng G9
Geriausių paieškos – su savo srities specialistais
Konkurso „Lietuvos metų automobilis 2026“ startas kiekvienam komisijos nariui žymi ne tik galimybę išbandyti šiemet Lietuvos rinkoje debiutavusius modelius, bet ir intensyvų, mėnesį truksiančio bandymų maratono pradžią.
Būtent per šį laikotarpį konkurso komisija siekia atskleisti tikrąsias kiekvieno dalyvio savybes pačiomis įvairiausiomis sąlygomis: nuo degalų sąnaudų lekiant 130 km/val. greičiu magistrale iki pakabos darbo duobėtame žvyrkelyje ar išmaniųjų technologijų efektyvumo kasdienėje spūstyje.
Siekiant maksimalaus objektyvumo, visi 33 konkurso dalyviai šį kelią pradeda vienodomis sąlygomis – jie „apauti“ žieminėmis „Continental“ padangomis. Šis sprendimas leidžia eliminuoti vieną svarbiausių kintamųjų ir užtikrinti, kad automobilių valdymo, komforto ar stabdymo savybės būtų vertinamos sąžiningai, be skirtingų padangų gamintojo įtakos.
Konkurso organizatoriai taip pat kasmet pasitelkia ir išorės ekspertus, kurie pateikia specializuotas įžvalgas. Šiemet prie konkurso partnerių prisijungė „Ignitis On“, „DKV Mobility“, „Febi Bilstein“, „Nord Security“ ir „Vilnius Tech“ universitetas, kurių atstovai atliks specifines užduotis.
Elektromobilumo ekspertai iš „Ignitis On“ detaliai vertins kiekvieną konkurse dalyvaujantį elektromobilį, „DKV Mobility“ specialistai ieškos verslui tinkamiausio modelio, o „Vilnius Tech“ mokslininkai, naudodami specialią įrangą, atliks komforto ir saugumo sistemų efektyvumo matavimus.
Ypatinga šių metų naujovė – „Nord Security“ ir „Vilnius Tech“ atliekami kibernetinio saugumo bandymai, tampantys vis aktualesni modernių, prie interneto prijungtų automobilių amžiuje. Būtent šis kompleksinis, žurnalistų, inžinierių ir specialistų, vertinimas ir leidžia konkursui išlaikyti aukščiausią objektyvumo kartelę.
Visas šis intensyvus bandymų ir vertinimų maratonas truks iki lapkričio 28-osios. Tądien iškilmingoje ceremonijoje bus paskelbti ne tik pagrindiniai nugalėtojai, bet ir laureatai įvairiose papildomose nominacijose. Tarp jų – ir viena svarbiausių bei laukiamiausių – „Tautos automobilis“, kurį, kaip ir kasmet, portale tv3.lt išrinks ne komisija, o portalo lankytojai.
Konkurso „Lietuvos metų automobilis 2026“ nominacijos:
- „Ignitis ON“ Metų elektromobilis
- „DKV Mobility“ Įmonės automobilis
- „Febi/Bilstein“ Pro automobilis
- „Nord Security“ Kibernetiškai saugiausias automobilis
- „Autoplius“ Metų inovacija
- Metų 4x4
- Metų saugiausias
- Tautos automobilis
- Metų vairas
- Mažasis Metų vairas
- Metų automobilis iki 35 000 eurų
- Metų automobilis iki 55 000 eurų
- Metų automobilis per 55 000 eurų
