„Lietuvos metų automobilis“ komisijos narys Renaldas Gabartas: apie pirmąjį konkursą ir kodėl čia nelaimės svajonių automobiliai

Jo perspektyva unikali – tai žvilgsnis žmogaus, stebėjusio ratuočių evoliuciją per beveik tris dešimtmečius. Pokalbyje su juo – mintys apie tai, kodėl vertintojas ant kortos stato savo reputaciją, kodėl „Porsche Macan“ sukėlė tikrą furorą bandymų stovykloje ir kodėl galimybė tiesiogiai palyginti konkurentus yra „Nobelio premijos vertas sumanymas“.
Koks buvo Jūsų kelias į „Lietuvos metų automobilio“ komisiją ir kas Jus motyvuoja metai iš metų dalyvauti šiame konkurse?
1997-aisiais, bręstant pirmojo „Lietuvos metų automobilio“ idėjai, man buvo 27 metai, kas automatiškai reiškė „įdomu viskas“. Tuo metu jau turėjau „Opel Kadett“ su laukinio mustango temperamentu (jo karbiuratorius iš tiesų buvo sunkiai sutramdomas) ir buvau spėjęs įsitraukti į automobilių slalomo varžybas, todėl atrodė, kad tiesiog privalau dalyvauti konkurse. Vėliau apetitas technikos naujienoms tik augo, o galimybė iš arti stebėti automobilių evoliuciją – viena didžiųjų mano gyvenimo sėkmių.
Per visus dalyvavimo konkurse metus, koks vienas automobilis (arba konkurso finalas) Jums asmeniškai paliko didžiausią ir neišdildomą įspūdį? Kodėl?
Nenorėčiau užgauti niekieno jausmų, bet ko gero ryškiausiai įsirėžusi akistata su „Porsche Macan“. Bandymų stovyklos svečių dieną man buvo patikėta šį automobilį pristatyti ir globoti. Mačiau ne vieno technikos gurmano reakcijas į „Macan“ elgesį kelyje, ir tos reakcijos buvo nokautuojančios – griaunančios iki tol turėtą automobilių hierarchiją.
Kaip apibūdintumėte komisijos nario atsakomybę, tiek prieš skaitytojus/žiūrovus, tiek prieš automobilių gamintojus?
Visų pirma, darbas „Metų automobilio“ komisijoje reiškia, kad ant kortos statai savo paties reputaciją. Jei nesusidorosi su iš tiesų milžinišku informacijos srautu, jei vertindamas automobilius prikalbėsi niekų ar nesugebėsi įtikinamai argumentuoti sprendimų, automobilių entuziastų bendruomenės akyse tapsi nepatikimas.
Šiokia tokia problema yra ir tai, kad gana dažnai užčiuopti automobilių skirtumus galima tik privertus juos dirbti sudėtingesnėmis sąlygomis, nei tos, su kuriomis susiduriama kasdienių kelionių metu: reikia didesnio greičio, aštresnio vairavimo ir prastesnių kelių. Kita vertus, bandymų metu su šiam tikslui skirtais automobiliais niekada nedarau to, ko nedaryčiau su asmenine mašina.
Ar yra buvę atvejų, kai Jūsų asmeninis favoritas smarkiai prasilenkė su galutiniu komisijos sprendimu? Kaip vertinate tokias situacijas?
„Metų automobilio“ konkursas yra bandymas įvardyti geriausią kainos ir kokybės santykį siūlančius, universaliausius bei funkcionaliausius automobilius. Tai nebūtinai tie modeliai, apie kuriuos žmonės svajoja ir kurių plakatais puošia kambarių sienas, o tie, kurie optimaliausiai atlieka transporto priemonės funkcijas. Todėl, nors visų dešimties komisijos narių „gero automobilio“ apibrėžimas skiriasi, galiausiai racionalumas nugali. Sprendimų, dėl kurių būtų apėmusi svetima gėda, neprisimenu.
Kokie yra trys svarbiausi kriterijai, į kuriuos Jūs asmeniškai kreipiate daugiausiai dėmesio vertindami konkurso automobilius?
Ergonomika, jėgos agregatų ir transmisijos efektyvumas bei kainos ir kokybės santykis.
Kaip per laiką keitėsi Jūsų vertinimo prioritetai? Kas buvo svarbu prieš dešimtmetį ir kas yra svarbiausia dabar?
Tiesą sakant, vertinimo sistema ir prioritetai per visus darbo komisijoje metus beveik nesikeitė. Automobilio elgsena kelyje ir valdomumas man tebėra svarbesni nei multimedijos sistemos architektūra ar įdiegti dirbtinio intelekto įrankiai.
Kaip manote, ar įmanoma išlikti visiškai objektyviam vertinant automobilius, kai kiekvienas turime savo asmeninių simpatijų tam tikriems prekių ženklams ar technologijoms?
Tikrai taip. Tačiau yra viena sąlyga: reikia tam tikros profesinės brandos. Kai ji atsiranda, atskirti automobilių pardavėjų ir rinkodaros specialistų talentus bei komunikabilumą nuo bandomos technikos charakteristikų nėra sunku.
Kokia yra bandymų stovyklos svarba galutiniam vertinimui? Ar dažnai nuomonė apie automobilį kardinaliai pasikeičia būtent stovyklos metu?
Bandymų stovykla yra neįkainojamas ir, sakyčiau, Nobelio premijos vertas sumanymas. Būtent čia vyksta tiesioginių konkurentų sugretinimas, bandymai identiškomis sąlygomis ir tam tikrų techninių parametrų matavimai, nepaliekantys erdvės subjektyviems išvedžiojimams „man atrodo“.
Aš pats nesu patyręs radikalios nuomonės kaitos, kai per metus jau išbandytas automobilis stovykloje nušvistų visiškai kitomis spalvomis. Tačiau yra buvę atvejų, kai atotrūkis tarp to paties segmento, bet skirtingų kainų automobilių pasirodė neadekvatus, todėl vertinant daugiau balų gavo pigesnė alternatyva.
Kaip, Jūsų nuomone, „Metų automobilio“ konkursas atrodys po 5–10 metų?
Tikiuosi, kertiniai principai išliks su nedidelėmis, evoliucijos nulemtomis korekcijomis. Tačiau atsiras galimybių palyginti ir pamatuoti tokius dalykus kaip adaptyviųjų žibintų veikimo algoritmai ir efektyvumas ar elektromobilių įkrovimo greičio bei energijos dalijimosi ypatumai.
Kokį didžiausią iššūkį šiandien matote automobilių pramonei ir kaip tai atsispindi konkurso dalyvių sąrašuose?
Esminis gamintojų galvos skausmas – politinis spaudimas atsisakyti vidaus degimo variklių ir forsuoti aukštesnius aplinkosauginius standartus greičiau, nei tam bus spėta tinkamai pasiruošti. Dalis Europos gamintojų automobilių elektrifikacijos revoliucijos startą akivaizdžiai pražiopsojo, todėl susiduria su egzistenciniais galvosūkiais. Konkurse tai iliustruoja kiniškų prekinių ženklų atsiradimas.
Kaip manote, ar Kinijos automobilių gamintojai artimiausiu metu gali tapti rimtais pretendentais į „Lietuvos metų automobilio“ titulą?
Be abejonės, taip. Pastaraisiais metais Lietuvos rinkoje debiutavę kiniški automobiliai beveik visais atvejais techninėmis charakteristikomis niekuo nenusileidžia europiniams analogams ir beveik visada yra pigesni.
Jei reikėtų išrinkti ne metų, o dešimtmečio automobilį, koks modelis, Jūsų manymu, būtų vertas šio titulo ir kodėl?
„Cupra Formentor“. Visapusiškai vykęs automobilis – universalus, funkcionalus, nepriekaištingai atrodantis ir generuojantis geras emocijas.
