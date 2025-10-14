„Lietuvos metų automobilio“ rinkimuose – revoliucija: dalyvaus net 7 nauji prekės ženklai

Daugiau naujienų apie „Lietuvos metų automobilis“ konkursą – specialioje rubrikoje.
Kinų gamintojai drumsčia rinką
Spalio 28 d. „Vilnius TECH“ Plytinės rūmuose kartu su tarptautine „Plug-in“ konferencija prasidės ir 29-ą kartą rengiamas konkursas „Lietuvos metų automobilis 2026“. Universiteto kieme bus išrikiuoti 33 konkursui pateikti naujausi, per pastaruosius metus Lietuvos rinkoje pasirodę automobiliai.
Nemaža jų dalis – visiškai nematyti ne tik plačiajai publikai, bet ir „Lietuvos žurnalistų autoklubo“ išrinktai komisijai, sudarytai iš aktyviai veikiančių automobilių žurnalistų ir automobilių pasaulio ekspertų. Nemokamame ir atvirame renginyje naujų markių teks mokytis tiek publikai, tiek vertintojams. „Lietuvos metų automobilyje“ debiutuoja BYD, „Dongfeng“, „Forthing“, „Lynk & Co“, MG, „Voyah“, „Xpeng“ prekės ženklai.
„Tokio naujienų skaičiaus dar nesame regėję per beveik 30 metų vykstantį konkursą. Trečdalis visų automobilių yra sukurti gamintojų iš Kinijos“, – stebisi „Lietuvos metų automobilio“ organizatorius ir komisijos pirmininkas Valdas Valiukevičius.
Iki šiol konkurse yra dalyvavę du automobilių gamintojai iš Kinijos – „Seres“ ir GWM. Pastarasis dalyvaus ir šiemet, taigi iš viso bus 8 markės iš Kinijos – daugiau nei iš bet kurios kitos šalies.
Naujos markės – kaip baltas popieriaus lapas
Rinkos naujokai gali apsunkinti ir komisijos darbą, konkurso rezultatai tampa nenuspėjami. Jeigu senosios automobilių markės turėjo savo identitetą ir kokybinę kartelę, leidusią susidaryti tam tikrus lūkesčius, tai komisijai informaciją apie kiniškus automobilius teks pradėti rašyti ant visiškai balto popieriaus lapo.
„Tokio skirtingo automobilių parko dar nesame turėję, apie jokias vertinimų prognozes kalbėti negalima. Pavyzdžiui, man pavadinimas „Dongfeng“ nieko nesako. Paskaičiau, kad tai viena seniausių automobilių gamyklų Kinijoje, bet Lietuvoje jų dar nebuvo. O ir pati „Dongfeng“ turi kelias savo dukterines markes – nuo pigios iki prabangios, tai kaip kas atrodo, dar nežinau“, – kalba V. Valiukevičius.
Komisijai konkurso metu teks išbandyti visus rinkos naujokus, įvairiuose testuose juos palyginti su naujausiais rinkos senbuvių modeliais – „Audi“, „Citroën“, „Dacia“, „Hyundai“, „Kia“, „Mercedes-Benz“, „Opel“, „Renault“, „Škoda“, „Subaru“, „Toyota“, „Volkswagen“ – ir iki finalo, vyksiančio lapkričio 28 d., viską sudėlioti į vietas.
Elektromobiliai nustelbė sportiškus modelius
Dalyvių sąrašas išryškina ir dar vieną tendenciją – elektrifikacijos lūžį automobilių pramonėje. Daugiau nei pusė – 17 iš 33 – konkursui pateiktų modelių yra grynieji elektromobiliai. Dar 3 – įkraunami hibridai, 10 – įprasti hibridai, du modeliai – dyzeliniai, ir vos vienas – benzininis. Kad ir kokius pageidavimus pardavimų statistikoje reikštų pirkėjai, nuolat griežtėjantys aplinkosaugos reikalavimai Europoje veikiančius gamintojus verčia elektrifikuotis. Štai net vienintelis konkurse dalyvaujantis pikapas „KGM Musso“ – jau visiškai elektrinis.
Elektrifikacijos šviesoje prarasta ir viena tradicinė konkurso intriga – sportiškiausio automobilio nominacija. Pirmą kartą per visą konkurso istoriją šiemet ji nebus teikiama: nors bent 5 modeliai iki 100 km/val. įsibėgėja greičiau nei per 5 s, egzempliorių, kuriuos būtų galima klasifikuoti kaip sportiškus, tiesiog nėra.
„Su dabartiniais pramonės pokyčiais, panašu, kad jau nebeturėsime sportiškais vadinamų automobilių. O kad elektromobiliai moka iki 100 km/val. įsibėgėti per 3 sekundes, tai nieko nereiškia, jei jie sveria 3 tonas. Tai nėra sportiškumas“, – paaiškina Valdas Valiukevičius.
Dominuoja įperkami automobiliai
Vis dėlto bus ir daugiau modelių tiems, kurie ieško įperkamos transporto priemonės. Beveik pusės automobilių bazinė kaina nesiekia 40 tūkst. eurų. Pavyzdžiui, „Metų automobilio 2024“ bazinių kainų vidurkis siekė 53 tūkst. eurų, praėjusių metų konkurse – 49,7 tūkst. eurų, o artėjančiame – vos 40 tūkst. eurų. Tai – pigiausias automobilių parkas per pastaruosius penkerius metus ir jis rodo, kad gamintojai koncentruojasi jau nebe į prabangius, o labiau įperkamus modelius.
Visus 33 konkursui pateiktus modelius gyvai bus galima apžiūrėti „Lietuvos metų automobilis 2026“ starto metu spalio 28 d. „Vilnius TECH“ Plytinės rūmuose. Tradiciškai „Plug-in“ konferencija taps mėnesį truksiančio renginio įžangine dalimi.
