Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Lietuvos metų automobilio“ rinkimuose – revoliucija: dalyvaus net 7 nauji prekės ženklai

2025-10-14 12:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 12:20

Per 29 metus „Lietuvos žurnalistų autoklubo“ rengiamo konkurso „Lietuvos metų automobilis“ dalyvių parkas nuolat evoliucionavo, atspindėdamas automobilių rinkos ir pačios pramonės pokyčius. Tačiau šių metų konkursui pateiktų modelių sąrašas labiau primena revoliuciją: net 7 nauji prekės ženklai, o daugiau kaip pusė automobilių – elektriniai.

Lietuvos metų automobilis (nuotr. Organizatorių)

Per 29 metus „Lietuvos žurnalistų autoklubo“ rengiamo konkurso „Lietuvos metų automobilis“ dalyvių parkas nuolat evoliucionavo, atspindėdamas automobilių rinkos ir pačios pramonės pokyčius. Tačiau šių metų konkursui pateiktų modelių sąrašas labiau primena revoliuciją: net 7 nauji prekės ženklai, o daugiau kaip pusė automobilių – elektriniai.

REKLAMA
0

Daugiau naujienų apie „Lietuvos metų automobilis“ konkursą – specialioje rubrikoje.

Kinų gamintojai drumsčia rinką

Spalio 28 d. „Vilnius TECH“ Plytinės rūmuose kartu su tarptautine „Plug-in“ konferencija prasidės ir 29-ą kartą rengiamas konkursas „Lietuvos metų automobilis 2026“. Universiteto kieme bus išrikiuoti 33 konkursui pateikti naujausi, per pastaruosius metus Lietuvos rinkoje pasirodę automobiliai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nemaža jų dalis – visiškai nematyti ne tik plačiajai publikai, bet ir „Lietuvos žurnalistų autoklubo“ išrinktai komisijai, sudarytai iš aktyviai veikiančių automobilių žurnalistų ir automobilių pasaulio ekspertų. Nemokamame ir atvirame renginyje naujų markių teks mokytis tiek publikai, tiek vertintojams. „Lietuvos metų automobilyje“ debiutuoja BYD, „Dongfeng“, „Forthing“, „Lynk & Co“, MG, „Voyah“, „Xpeng“ prekės ženklai.

REKLAMA
REKLAMA

„Tokio naujienų skaičiaus dar nesame regėję per beveik 30 metų vykstantį konkursą. Trečdalis visų automobilių yra sukurti gamintojų iš Kinijos“, – stebisi „Lietuvos metų automobilio“ organizatorius ir komisijos pirmininkas Valdas Valiukevičius.

REKLAMA

Iki šiol konkurse yra dalyvavę du automobilių gamintojai iš Kinijos – „Seres“ ir GWM. Pastarasis dalyvaus ir šiemet, taigi iš viso bus 8 markės iš Kinijos – daugiau nei iš bet kurios kitos šalies.

Naujos markės – kaip baltas popieriaus lapas

Rinkos naujokai gali apsunkinti ir komisijos darbą, konkurso rezultatai tampa nenuspėjami. Jeigu senosios automobilių markės turėjo savo identitetą ir kokybinę kartelę, leidusią susidaryti tam tikrus lūkesčius, tai komisijai informaciją apie kiniškus automobilius teks pradėti rašyti ant visiškai balto popieriaus lapo.

REKLAMA
REKLAMA

„Tokio skirtingo automobilių parko dar nesame turėję, apie jokias vertinimų prognozes kalbėti negalima. Pavyzdžiui, man pavadinimas „Dongfeng“ nieko nesako. Paskaičiau, kad tai viena seniausių automobilių gamyklų Kinijoje, bet Lietuvoje jų dar nebuvo. O ir pati „Dongfeng“ turi kelias savo dukterines markes – nuo pigios iki prabangios, tai kaip kas atrodo, dar nežinau“, – kalba V. Valiukevičius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Komisijai konkurso metu teks išbandyti visus rinkos naujokus, įvairiuose testuose juos palyginti su naujausiais rinkos senbuvių modeliais – „Audi“, „Citroën“, „Dacia“, „Hyundai“, „Kia“, „Mercedes-Benz“, „Opel“, „Renault“, „Škoda“, „Subaru“, „Toyota“, „Volkswagen“ – ir iki finalo, vyksiančio lapkričio 28 d., viską sudėlioti į vietas.

REKLAMA

Elektromobiliai nustelbė sportiškus modelius

Dalyvių sąrašas išryškina ir dar vieną tendenciją – elektrifikacijos lūžį automobilių pramonėje. Daugiau nei pusė – 17 iš 33 – konkursui pateiktų modelių yra grynieji elektromobiliai. Dar 3 – įkraunami hibridai, 10 – įprasti hibridai, du modeliai – dyzeliniai, ir vos vienas – benzininis. Kad ir kokius pageidavimus pardavimų statistikoje reikštų pirkėjai, nuolat griežtėjantys aplinkosaugos reikalavimai Europoje veikiančius gamintojus verčia elektrifikuotis. Štai net vienintelis konkurse dalyvaujantis pikapas „KGM Musso“ – jau visiškai elektrinis.

REKLAMA

Elektrifikacijos šviesoje prarasta ir viena tradicinė konkurso intriga – sportiškiausio automobilio nominacija. Pirmą kartą per visą konkurso istoriją šiemet ji nebus teikiama: nors bent 5 modeliai iki 100 km/val. įsibėgėja greičiau nei per 5 s, egzempliorių, kuriuos būtų galima klasifikuoti kaip sportiškus, tiesiog nėra.

„Su dabartiniais pramonės pokyčiais, panašu, kad jau nebeturėsime sportiškais vadinamų automobilių. O kad elektromobiliai moka iki 100 km/val. įsibėgėti per 3 sekundes, tai nieko nereiškia, jei jie sveria 3 tonas. Tai nėra sportiškumas“, – paaiškina Valdas Valiukevičius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dominuoja įperkami automobiliai

Vis dėlto bus ir daugiau modelių tiems, kurie ieško įperkamos transporto priemonės. Beveik pusės automobilių bazinė kaina nesiekia 40 tūkst. eurų. Pavyzdžiui, „Metų automobilio 2024“ bazinių kainų vidurkis siekė 53 tūkst. eurų, praėjusių metų konkurse – 49,7 tūkst. eurų, o artėjančiame – vos 40 tūkst. eurų. Tai – pigiausias automobilių parkas per pastaruosius penkerius metus ir jis rodo, kad gamintojai koncentruojasi jau nebe į prabangius, o labiau įperkamus modelius.

Visus 33 konkursui pateiktus modelius gyvai bus galima apžiūrėti „Lietuvos metų automobilis 2026“ starto metu spalio 28 d. „Vilnius TECH“ Plytinės rūmuose. Tradiciškai „Plug-in“ konferencija taps mėnesį truksiančio renginio įžangine dalimi.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų