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Ironvyto gyvenime – įvykis, kuris sugrąžino didžiausią košmarą

2026-09-19 09:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-19 09:08
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Reperis, aktorius, tango šokėjas ir „kačiokas“ – būtent taip save apibūdina Vytautas Medineckas-Ironvytas, kuris kartu su kitomis A lygio žvaigždėmis sutiko grįžti į mokyklos suolą. Naujajame TV3 šou „Tautos bukiausias“ Ironvytui jaudulį kelia ne tik pažymiai, bet ir atsakinėjimas prie lentos, o kur dar mokytojai! Mantas Bartuševičius ir Mantas Katleris nelinkę pasigailėti nė vieno. Ir pergalė projekte, kurio niekas nenori laimėti, su kiekviena laida atrodo vis arčiau… Ar Ironvytui pavyks to išvengti?

Reperis, aktorius, tango šokėjas ir „kačiokas“ – būtent taip save apibūdina Vytautas Medineckas-Ironvytas, kuris kartu su kitomis A lygio žvaigždėmis sutiko grįžti į mokyklos suolą. Naujajame TV3 šou „Tautos bukiausias“ Ironvytui jaudulį kelia ne tik pažymiai, bet ir atsakinėjimas prie lentos, o kur dar mokytojai! Mantas Bartuševičius ir Mantas Katleris nelinkę pasigailėti nė vieno. Ir pergalė projekte, kurio niekas nenori laimėti, su kiekviena laida atrodo vis arčiau… Ar Ironvytui pavyks to išvengti?

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Ironvyto prisiminimai apie mokyklą:

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„Kai mane pakvietė dalyvauti tango šokių projekte „Tangomanai“, aš sureagavau labiau skeptiškai, negu gavęs kvietimą sudalyvauti čia. Sakiau, jūs rimtai norit iš manęs paprikolint, pasijuokt, kaip aš šoku? O šis projektas, pagalvojau, grynai man. Nes tokio kombo kaip aš, manau, nė vienas neturi. „Kačiokas“, reperis ir dar tango šokėjas!“ – kaip visuomet su idealiu saviironijos kiekiu į save žvelgia Ironvytas.

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Būtent tam, anot jo, ir skirtas šou „Tautos bukiausias“ – pasitikrinti savo saviironijos lygį.

„Tuomet, kai būdavau kviečiamas į kitus projektus, eidavau ten ne su tikslu laimėti, o tiesiog gerai praleist laiką. Aš puikiai suprantu, kad yra žmonių, kurie geriau šoka ar turi daugiau žinių viktorinose. O čia yra puiki galimybė nueiti iki finalo arba net šį šou nugalėti!“ – juokiasi jis.

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(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ironvytas projekte „Tautos bukiausias“

Kiekviena mokytojų M. Katlerio ir M. Bartuševičiaus užduotis, anot Ironvyto, tik patvirtina jo seniai žinomą tiesą – kiekvienas žmogus turi savo sritį, kurioje už kitus žino bent šiek tiek daugiau. Tačiau, lygiai taip pat, nė vienas negalime žinoti visko.

„Žinoma, yra ir bendrasis išsilavinimas – tai, ko išmokome mokykloje. Tiesa, man tai buvo sudėtinga, nes man ten buvo neįdomu. Bet visi kiti dalykai, kuriais aš gyvenu, man yra įdomūs ir aš į juos gilinuosi. Manau, kad tai – visiškai normalu, ir nereikia gėdinti žmonių, jei jie kažko nežino. Iš tikrųjų, kiekvienas iš mūsų kažkurioje srityje yra geras. Todėl svarbiausia būti geriausia savo, o ne kažkieno kito versija“, – teigia žinomas vyras.

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Paklaustas, kaip vertiną savo klasę, Ironvytas džiaugiasi, jog visi geba į save pažvelgti kritiškai. O klasiokus jis juokais vadina ne tik savotiškai protingais, bet ir… savotiškai bukais.

„Tai, ką pasakys kiti, yra mažiausia bėda. Jaunimui reikia suprasti – nekreipkite dėmesio, ką kas sakys, nes būtent tai tampa didžiausiu stabdžiu. Tie, kurie kritikuoja, ką darote, neretai stabdo visuomenės kilimą. Nes nė vienas – nei pradedantis muzikantas, nei aktorius ar dailininkas – iškart nuostabiai visko nepadaro. Visi pradeda nuo klaidų, o geras žodis kartais gali paskatint super talentingam žmogui iškilti. Taip pat ir tokį žmogų sužlugdyti“, – įsitikinęs jis.

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Mokykloje net tris metus naudojo dvi pažymių knygeles

Prisiminęs mokyklą, Ironvytas pasakoja čia visada tikėjęs viena taisykle – sunkiausia yra tai, kam nepasiruoši.

„Jei neišmokai kažko matematikoje, nebegali judėti toliau. Jei neišmokai anglų kalbos gramatikos, nepavyks sudėlioti teisingo sakinio. Tas pats ir su visais kitais dalykais. Būdavo, kad mokykloj neperskaitydavau knygos ir gaudavau kuolą. Arba su draugais praleisdavau pamoką valgykloje ir matematikos kontrolinio jau nebeparašydavau“, – prisimena jis.

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Tiesa, būtent todėl Ironvytas rado sprendimą ir mokykloje net tris metus turėjo… dvi pažymių knygeles!

„Viena buvo skirta mamai, kita – mokytojai“, – juokiasi jis.

Projekte žinomas vyras teigia supratęs vieną dalyką – kad į mokyklą grįžti tikrai nenorėtų: „Kažkoks košmaras sėdėti ir laukti, kol kiti atsakinėja prie lentos, ir galvoti, ar pats žinotum tą patį. Tas laukimo jauduliukas yra ir čia – kai supranti, kad tavo gebėjimai yra ne itin įspūdingi.“

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Tačiau ar tai reiškia, kad Ironvytas pradės sekmadienių pamokoms ruoštis?..

„Iš tikrųjų, aš niekada nieko nesikartoju, ir į daugelį dalykų dažnai einu nepasiruošęs. Aišku, yra tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui, vaidmenys užsienio kalba, kai tekstą tikrai turi išmokti. Jei vaidmuo lietuvių kalba, tai tu dalį dar gali įsiminti, o jei užsienio kalba  – dažniausiai turi iškalti. O šiame šou juk niekad nežinai – nei ką gausi, nei kokie bus klausimai“, – sako jis.

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Visgi kai ką – pavyzdžiui, daugybos lentelę – Ironvytui pasikartoti kartais tenka natūraliai. Tai nutinka tuomet, kai vyras padeda ruošti pamokas į antrą klasę einančiai dukrai. O su dukra jis dalijasi ir vienu metodu, kuris visuomet padeda jam pačiai – daug kartų perrašius tam tikrus svarbius dalykus, jie nori nenori įstringa į galvą.

„Tautos bukiausias“ – kiekvieną sekmadienį, 19.30 val. per TV3

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