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TV3 naujienos > Žmonės

Savo akimis susišaudymą matęs Ironvytas prabilo apie patirtą siaubą: „Išvydome...“

2026-09-18 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 16:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Radijo stoties „Power Hit Radio“ ryto laidoje „Šok į kelnes“, kurią veda Justė Razbadauskytė ir Saulius Baniulis, apsilankė žinomas reperis, aktorius bei sportininkas Vytautas Medineckas-Ironvytas.

Radijo stoties „Power Hit Radio“ ryto laidoje „Šok į kelnes“, kurią veda Justė Razbadauskytė ir Saulius Baniulis, apsilankė žinomas reperis, aktorius bei sportininkas Vytautas Medineckas-Ironvytas.

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Energingo ir humoro kupino pokalbio metu svečias atskleidė, kodėl nebijo vėluoti, kaip nusirašinėjo televizijos projekte „Tautos bukiausias“, pasidalijo kraują stingdančiais įspūdžiais iš filmavimų Amerikoje bei pažėrė praktiškų patarimų apie sportą ir mitybą.

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Prisimindamas mokyklos laikus, Ironvytas atviravo turėjęs net dvi pažymių knygeles bei neslėpė kartais praleidinėdavęs pamokas. Jo teigimu, mokykla dažnai užkompleksuoja žmones siekti tik dešimtukų ir viską žinoti, o vėliau gyvenime suaugusiesiems būna gėda prisipažinti kažko neišmanant.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ironvytas pristato naują kūrinį

„Tautos bukiausias“: nusirašinėjimas nuo Dano Rapšio ir stereotipai

Dalyvavimas TV3 projekte „Tautos bukiausias“ atlikėjui paliko didžiulį įspūdį.

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Kalbėdamas apie streso sukeltus kuriozus, Ironvytas prisiminė klausimą apie LDK kunigaikščius Vytautą ir Jogailą. Iš pradžių teisingai užrašęs, kad jie buvo pusbroliai, paskutinę sekundę jis dirstelėjo į plaukiką Daną Rapšį ir nusprendė viską pakeisti:

„Aš paskutinėm sekundėm galvoju, gal čia yra kažkas dramatiškiau ir gal čia nebus pusbroliai, gal kažkas dramatiškiau, reikia dramos. Tai ir pasidariau savo dramą.“

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Vertindamas kitus projekto dalyvius, Ironvytas pagyrė Daną Rapšį už sugebėjimą puikiai išsisukti iš padėties ir juokauti. Taip pat atlikėjas atkreipė dėmesį į visuomenėje gajus stereotipus:

„Čia dar nuo stereotipo priklauso. Gali vienodai atsakinėti Maldeikienė ir Oksana, ir vis tiek visi sakys, kad Oksana durnai atsako“.

Pats atlikėjas neslėpė, kad labiausiai stresą jam kėlė istoriniai ir datų klausimai, pavyzdžiui, sutriko ties Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo datomis, nes atsistojus prieš kameras apima atsakomybės jausmas ir „užstringi“.

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Reperis, aktorius, verslininkas ir tėtis

Laidos vedėjams paminėjus gausybę jo veiklų, Ironvytas patvirtino, kad visose srityse jaučiasi savimi ir nieko nesuvaidina. Jis yra išleidęs 7 muzikos albumus, nusifilmavęs dešimtyse lietuviškų bei užsienio kino projektų, visą gyvenimą sportuoja bei nuo 20 metų sėkmingai plėtoja savo verslą.

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Nors turi gausybę darbų, svarbiausia pareiga jis laiko tėvystę.

Atlikėjas teigia nesistengiantis įtikti visuomenei ir leidžiantis sau tiesiog mėgautis gyvenimu – pavyzdžiui, paimti vaiką iš mokyklos anksčiau ir važiuoti pramogauti į vandens parką.

Dokumentika „Gatvės lenktynininkai“: susišaudymai ir lavonai Los Andžele

Projektas, kuriuo Ironvytas šiuo metu didžiuojasi labiausiai – nelegalių gatvės lenktynių dokumentinė trilogija „Gatvės lenktynininkai“ (Londonas, Tokijas, Los Andželas) platformoje „Go3“.

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Idėja gimė visiškai netikėtai – po koncertinio turo Londone, 5 valandą ryto nuvykus į nelegalų automobilių entuziastų susitikimą ir viską užfiksavus telefonu. Naujausioje dalyje, filmuotoje Los Andžele, komanda pateko į itin pavojingas situacijas:

„Los Andžele buvo tikras filmas... Patekom į susišaudymą ir matėm lavonus, ir degančias mašinas... Už nurautą grandinę nušovė. Žodžiu, septynis pašovė. Mes matėm tris gulinčius, tai, pasirodo, vienas neišgyveno“. Ryte atsikeliam, per žinias pasakoja, kad įvyko susišaudymas.“

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Sporto ir mitybos patarimai: kaip teisingai deginti riebalus

Kaip ilgametis sporto entuziastas, Ironvytas pasidalijo auksinėmis taisyklėmis ieškantiems efektyvaus būdo atsikratyti viršsvorio:

  • Atsisakykite sekinančio bėgimo: Bėgimas per aukštu pulsu (apie 160 bpm) yra anaerobinis darbas, kuris ardo raumenis, kenkia širdžiai ir blokuoja riebalų deginimą.
  • Efektyviausias kardio: Įkalnės ėjimas ant takelio (apie 8 proc. įkalnė, 6–6.5 km/val. greitis), išlaikant 125–135 bpm širdies pulsą.
  • Mitybos taisyklės: Vengti beverčių užkandžių ir sunkaus perdirbto maisto.

Atlikėjas vaizdžiai paaiškino, kodėl po pietų dažnai dingsta darbingumas ir energija:

„Prisimenu, kai su draugais užsimanėm cepelinų... Pavalgiau ir aš iki 7 vakaro nieko daryt negalėjau. Tiesiog visiškai slankiojau, sėdėjau... Nes visą energiją organizmas skiria virškinimui.“

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