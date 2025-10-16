Tradicija tapusioje tarptautinėje konferencijoje „Plug-In 2025“ – žvilgsnis į automobilių ateitį

Daugiau naujienų apie „Lietuvos metų automobilis“ konkursą – specialioje rubrikoje.
Lietuvos vairuotojai – ant elektromobilių transformacijos slenksčio
Artėjančioje konferencijoje „Plug-In“ apie sparčią elektromobilių evoliuciją kalbėsiantis „Ignitis“ elektromobilių tinklo plėtros skyriaus vadovas Andrius Šeršniovas teigia, kad pokyčiai, įvykę vos per kelerius metus, yra fundamentalūs.
Anot jo, šiandienos realybė mažai kuo primena pirmuosius nedrąsius žingsnius, kai kelionė elektromobiliu tarp miestų buvo ne malonumas, o tikras išbandymas.
Prisimindamas savo pirmąją patirtį, A. Šeršniovas sako: „Pirmasis elektromobilis, už kurio vairo sėdėjau, buvo BMW i3, kuris turėjo vos 19 kWh bateriją. Juo vasarą buvo galima nuvažiuoti iki 120 km, žiemą – apie 70 km“, – pasakoja ekspertas.
Nors tuo metu, 2018-aisiais, 47 kW įkrovimo galia atrodė įspūdinga, o 50 kW stotelės buvo technologijų viršūnė, realybė buvo sudėtinga – net ir tokios mažos talpos baterijos įkrovimas užtrukdavo apie valandą.
Anot jo, didžiausiu iššūkiu tapdavo kelionės tarp miestų, kurias lydėdavo nuolatinis nerimas dėl nuvažiuojamo atstumo. „Vien kelionė iki Kauno buvo didžiulis stresas ir išbandymas, o ką jau kalbėti apie tolimesnes keliones. Tuo metu tai buvo tik miestų automobiliai“, – prisimena A. Šeršniovas.
Vis dėlto net ir tų laikų technologiniai apribojimai neužgožė esminio privalumo. „Nepaisant įkrovimo ir baterijos charakteristikų, elektromobilio dinamika jau tuo metu buvo ypatinga. Vairuoti net ir patį seniausią elektromobilį – nuostabi patirtis, po kurios supranti, jog tai yra ateitis“, – teigia „Ignitis“ atstovas.
A. Šeršniovas pabrėžia, kad šiandien situacija pasikeitė kardinaliai. Jo teigimu, įvyko ne evoliucija, o tikra revoliucija: išsiplėtė modelių pasirinkimas, atsirado naudotų elektromobilių rinka, o technologinės charakteristikos šovė į viršų. Šiuolaikiniai elektromobiliai viena įkrova gali nuvažiuoti per 500 kilometrų, o įkrovimo sparta kai kuriais atvejais siekia net 400 kW.
Dirbtinis intelektas taps dizainerių kasdienybe
Konferencijoje „Plug-In 2025“ savo įžvalgomis dalysis ir automobilių dizaineris Tomas Jankauskas, gerokai prisidėjęs prie Lietuvoje populiarių modelių, tokių kaip „Toyota RAV4“ ir „Toyota Highlander“, kūrimo.
Dabar aktyviai su dirbtiniu intelektu dirbantis specialistas teigia, kad ši technologija iš esmės pakeis automobilių kūrimo procesą. Anot jo, ateityje DI taps ne konkurentu, o nepakeičiamu dizainerio partneriu, leidžiančiu kurti inovatyvesnius, efektyvesnius ir labiau į vartotoją orientuotus automobilius.
Pasak T. Jankausko, pagrindinis pokytis bus DI agentų integracija į kūrybinį procesą. „DI agentai padės dizaineriams generuoti naujas idėjas, analizuoti vartotojų poreikius ir optimizuoti kūrybinį procesą“, – pabrėžia dizaineris.
Jis taip pat akcentuoja, kad ateities automobilių dizainas taps dar labiau orientuotas į vartotojo patirtį. Anot T. Jankausko, „DI leis greitai ir tiksliai pritaikyti dizaino sprendimus pagal individualius pageidavimus“.
Tai apima ne tik išorę, bet ir interjerą: analizuodamas milijonų vartotojų duomenis, DI gali pasiūlyti ergonomiškesnį valdymo prietaisų išdėstymą, o išmanieji asistentai, besimokantys vairuotojo įpročių, galės automatiškai pritaikyti maršrutus, klimato kontrolę ar pramogų sistemos nustatymus.
Vis dėlto dizaineris pabrėžia, kad sparti technologinė pažanga kelia ir naujų iššūkių. „Svarbu užtikrinti, kad DI sprendimai būtų etiški, skaidrūs ir saugūs, siekiant išlaikyti vartotojų pasitikėjimą naujomis technologijomis“, – teigia T. Jankauskas.
Ko tikėtis konferencijoje „Plug-In 2025“?
Šių metų „Plug-In 2025“ konferencija išsiskirs ne tik elektromobilumo aktualijomis, bet ir didele temų įvairove – nuo verslo automobilių parkų formavimo iki Formulės 1 ateities perspektyvų, o renginys tradiciškai taps ir oficialiu „Lietuvos metų automobilio 2026“ konkurso pradžios ženklu.
Konferenciją atidarys Lietuvos žurnalistų autoklubo prezidentas Valdas Valiukevičius, kuris pristatys šiųmetinio konkurso naujoves, o klubo viceprezidentas Paulius Sviklas pasidalys pirmosiomis įžvalgomis apie dalyvių parką. Po jų „DKV Mobility“ Baltijos šalių vadovas Artūras Michejenko analizuos, koks turėtų būti modernus įmonės automobilis.
Elektromobilumo temą plėtos du svarbūs konferencijos svečiai. „Renault Group“ Rytų Europos vadovas Fabien Goulmy kalbės apie akumuliatorių ateities perspektyvas, o VILNIUS TECH lektorė Greta Serackienė pristatys itin aktualią elektromobilio likutinės vertės analizę – faktorių, tampantį vienu svarbiausių skaičiuojant ilgalaikius nuosavybės kaštus.
Renginio pabaiga bus skirta automobilių sporto gerbėjams. Būsimosios lenktynių trasos direktorius Karolis Matulaitis atskleis daugiau detalių apie ilgai lauktą naujosios Lietuvos žiedinių lenktynių trasos projektą.
Formulės 1 ekspertas Arūnas Volungevičius detaliai apžvelgs, kaip atrodys karališkosios lenktynių serijos sezonas po didžiųjų techninio reglamento pokyčių 2026 metais. Konferenciją vainikuos vienintelės lietuviškos Le Mano lenktynių komandos vadovo Edgaro Kochanovskio pranešimas apie nelengvą, bet įkvepiantį kelią į automobilių sporto Olimpą.
