Iš legendinio humoristo Šilansko lūpų – kirtis šiuolaikiniams komikams: „Čia absurdas yra“

Pasak R. Šilansko, šiandien scenoje vis dažniau girdimas per daug drąsus žodynas, o kai kurie jauni komikai keiksmažodžius naudoja tarsi pagrindinę priemonę.
„Kai dabar išeina tas jaunas standuperis, vadinkime, ir jis pradeda nuo to, kad kol sulauki normalaus žodžio, vien keikiasi. Tai sakau, man tai ne tik druska, tai yra pipiras, tai yra prieskoniai. Vos vos, bet tik ten, kur reikia, o ne tai, kad naudotis tuo kaip priemone. Vat jaunimui patinka keiktis ir keikiamės visi. Čia absurdas yra,“ – kalbėjo jis.
Humoristas prisipažino, kad keiksmažodžius vertina kaip subtilų prieskonį, o ne pagrindinį patiekalo ingredientą.
„Ar tu mėgsti vien druską valgyti?“ – šmaikščiai paklausė jis ir sulaukė šypsenų iš studijos svečių.
Humoro mados keičiasi, bet uošvienė – amžina
Kalbėdamas apie tai, kas žmones juokina jau kelis dešimtmečius, R. Šilanskas pastebėjo, kad kai kurios temos nesensta.
„Kai buvo juokingi apie uošvienę – jos nesikeičia, uošvienė ir yra uošvienė,“ – juokėsi jis.
V. Rumšas čia pat pridūrė, kad „uošvienė yra anekdotų pamatas“, o studijoje nuaidėjo juoko banga.
R. Šilanskas prisiminė, kad per savo karjerą matė ne vieną humoro „madą“.
„Savo laiku buvo didžiulis bumas – anekdotas apie čiukčią, žeminant žmonių rasę. Po to atsirado blondinės, dabar visai neseniai ta didžiulė banga jau praėjo“, – pasakojo jis.
Ir nors, pasak jo, blondinių tema jau atgyveno, vis dėlto geras ???bajeris??? visada turi galią. R. Šilanskas su šypsena pasidalijo istorija.
„Gražus rugpjūčio mėnuo, javai, kaip jūra, ir dvi blondinės eina rankomis susikibusios, varpos didžiulės, daužo jomis. Baikite, chebra. Ir staiga iš kitos lauko pusės trečia blondinė su valtimi atplaukia per rugius. Viena atsisuka į kitą ir sako: „Rūta, tu ją matai? Matai tą durnę? Per tokias kaip jinai apie mus blondines anekdotus ir pasakoja. Mokėčiau plaukti – nuplaukčiau, snukį išdaužyčiau“, – juokėsi jis.
R. Ščiogolevaitė juokėsi iki ašarų, o studijoje pasipylė juoko pliūpsniai.
