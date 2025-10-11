Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Džordana Butkutė prisiminė Stasio Povilaičio jai pasakytus žodžius: nepamirš visą gyvenimą

2025-10-11 10:30 / šaltinis: TV3 laida „Gero vakaro šou“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Gero vakaro šou“ aut.
2025-10-11 10:30

Į ekranus sugrįžta atsinaujinusi laida „Gero vakaro šou“! Laidos vedėju tampa visiems gerai žinomas magijos meistras, iliuzionistas – Mantas Wizard. Viena iš vakaro viešnių – Džiordana Butkutė, kuri atskleidė itin jautrią akimirką, kuria teko pasidalyti su maestro Stasiu Povilaičiu.

Į ekranus sugrįžta atsinaujinusi laida „Gero vakaro šou"! Laidos vedėju tampa visiems gerai žinomas magijos meistras, iliuzionistas – Mantas Wizard. Viena iš vakaro viešnių – Džiordana Butkutė, kuri atskleidė itin jautrią akimirką, kuria teko pasidalyti su maestro Stasiu Povilaičiu.

1

Atlikėja atvira – nepaisant to, kad koncertuoja jau daugelį metų, jaudulys niekur nedingo.

Dž. Butkutė prisimena jautrią akimirką, kai maestro Stasys Povilaitis jai pasakė frazę, kurios ji nepamiršo iki šiol.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Buvo mūsų su Stasiu Povilaičiu bendras koncertas Vilniuje. Maestro prieš koncertą neramiai vaikščiojo, trynė rankas. Aš jo paklausiau: „Maestro, jūs jaudinatės net ir dabar, eidamas į sceną?“. Jis man atsakė: „Visą gyvenimą jaudinuosi, Džordanute. Blogas tas artistas, kuris nesijaudina eidamas į sceną, bet geras tas artistas, kuris iš pirmo karto į sceną pataiko“, – su šypsena veide pasakoja atlikėja.

Laida „Gero vakaro šou“ kievieną trečiadienį 19.30 val. per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

