Džordana Butkutė prisiminė Stasio Povilaičio jai pasakytus žodžius: nepamirš visą gyvenimą

Atlikėja atvira – nepaisant to, kad koncertuoja jau daugelį metų, jaudulys niekur nedingo.
Dž. Butkutė prisimena jautrią akimirką, kai maestro Stasys Povilaitis jai pasakė frazę, kurios ji nepamiršo iki šiol.
„Buvo mūsų su Stasiu Povilaičiu bendras koncertas Vilniuje. Maestro prieš koncertą neramiai vaikščiojo, trynė rankas. Aš jo paklausiau: „Maestro, jūs jaudinatės net ir dabar, eidamas į sceną?“. Jis man atsakė: „Visą gyvenimą jaudinuosi, Džordanute. Blogas tas artistas, kuris nesijaudina eidamas į sceną, bet geras tas artistas, kuris iš pirmo karto į sceną pataiko“, – su šypsena veide pasakoja atlikėja.
