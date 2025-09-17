Aušrinės Gerikienės kadras su sūnumi užbūrė šimtus: pakomentavo ir Džordana Butkutė

Socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje moteris paviešino mielą akimirką su sūnumi, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Paviešino kadrą
Aušrinė socialiniame tinkle pasidalijo akimirka su sūnumi. Fotografijoje jos atžala padėjo mamai ranką ant peties, o pati moteris priglaudė galvą prie sūnaus.
„Mudu“, – trumpai brūkštelėjo moteris.
Netrukus gerbėjai apipylė gražiausiais žodžiais Aušrinę ir jos sūnų. Internautai rašė, kad jie – it du vandens lašai.
Tiesa, ši fotografija sulaukė dėmesio ir iš garsios dainininkės Džordanos Butkutės.
„Smagu. Ir pati jauna Aušrinė ir sūnus suaugęs. Galite kartu į tūsus vaikščiot“, – komentavo Džordana Butkutė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!