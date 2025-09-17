Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Aušrinės Gerikienės kadras su sūnumi užbūrė šimtus: pakomentavo ir Džordana Butkutė

2025-09-17 09:55
Dainininkė Aušrinė Gerikienė neretai socialiniame tinkle dalijasi kadrais iš asmeninio gyvenimo. Šį kartą ji paviešino nuotrauką su sūnumi Simu, kuri sulaukė dėmesio ir iš garsios dainininkės Džordanos Butkutės.

Socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje moteris paviešino mielą akimirką su sūnumi, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Paviešino kadrą

Aušrinė socialiniame tinkle pasidalijo akimirka su sūnumi. Fotografijoje jos atžala padėjo mamai ranką ant peties, o pati moteris priglaudė galvą prie sūnaus.

„Mudu“, – trumpai brūkštelėjo moteris.

Netrukus gerbėjai apipylė gražiausiais žodžiais Aušrinę ir jos sūnų. Internautai rašė, kad jie – it du vandens lašai.

Tiesa, ši fotografija sulaukė dėmesio ir iš garsios dainininkės Džordanos Butkutės.

„Smagu. Ir pati jauna Aušrinė ir sūnus suaugęs. Galite kartu į tūsus vaikščiot“, – komentavo Džordana Butkutė.

