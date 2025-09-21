Ščiogolevaitė paatviravo, ko jai niekada nepavyko padaryti: „Bent pamačiau, kad taip būna“

Šį sezoną gabiausius šalies žmones šį kartą vertins ne tik hitų autorius bei TV3 laidų vedėjas Marijus Mikutavičius, bet ir po daugiau nei 10 metų į „Lietuvos talentus“ sugrįžtanti charizmatiškoji dainininkė Rūta Ščiogolevaitė. Komisijoje šiemet taip pat džiugins choreografė bei režisierė Anželika Cholina ir aktorius bei televizijos laidų vedėjas Vytautas Rumšas jaunesnysis.
Kolektyvas „Pynimėlis“ – tai 1986 m. susikūrusi grupė, puikiai žinoma visiems liaudies šokių mylėtojams. Kolektyvas scenoje pristatys modernizuotus tautinius šokius ir paklausti, ko tikisi iš šio pasirodymo, neslėps, jog turi didelių ambicijų:
„Dalyvaujam jau 3 kartą. Gal būtų visai neblogai gauti ir auksinį mygtuką.“
Sužavėjo 1 dalykas
Visgi pasirodymo metu auksinio mygtuko kolektyvas negaus. Priešingai, komisijos nariai atkreips dėmesį, kad pasirodyme kažko pritrūko:
„Mane plėšo dvilypiai jausmai“, – komentarus pradės M. Mikutavičius.
„Žaviuosi žmonėmis, kurie tai daro, bet buvo toks jausmas, kad aš laukiau kažko... Supratau, kad tai yra tautinis žanras ir galbūt negalima laukti, kad kažkas prasidės. Bet gal galima?“ – klaus V. Rumšas.
„Ne pats geriausias šokio pasirinkimas. Gal nereikia supopsinti lietuvių liaudies šokių“, – sakys A. Cholina, tačiau pažymės dalyvių pastangas ir nuoširdumą.
„Panašiai mąsčiau kaip mano kolegos. Tik tiek, kad labai jau mėgavausi vaizdine vizualizacija to, ko man niekada nepavyko padaryti – tai užsikarti vyrui ant sprando. Bet bent jau pamačiau, kad taip būna“, – juokaus R. Ščiogolevaitė.
Kokį verdiktą išgirs „Pynimėlis“?
Atsakymą sužinokite „Lietuvos talentai“ žiūrėkite jau šį sekmadienį 19:30 per TV3 televiziją!
