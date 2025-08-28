Marijono Mikutavičiaus gyvenime – netikėtas posūkis

Daugeliui jis vis dar asocijuojasi su legendine daina „Trys milijonai“, kuriai šių metų rugpjūtį sukanka 25-eri. Ji gimė dirbant ir ruošiantis Sidnėjaus olimpinėms žaidynėms. Daina virto sporto himnu ir tapo šalies emocijų išraiška.
Jo naujausias netikėtas projektas – daina kartu su „Teleduetu“ apie greitą ir pigų „Tele2“ namų internetą. Nors paprastai jis vengia reklaminių kūrinių, šįkart patraukė kūrybinė kryptis.
„Manau, kad daina gavosi galinga, aš tuo metu buvau labai patenkintas rezultatu. O prie jos populiarumo, matyt, prisidėjo tai, kad daina dažnai buvo leidžiama per televiziją, be to, labai didelis žmonių kiekis buvo susidomėję sportu, mūsų nacionaline komanda.
Tai buvo ypatingi metai: krepšinio rinktinė atrodė labai galingai, mūsų sportininkai Daina Gudzinevičiūtė, Virgilijus Alekna, Ramūnas Vyšniauskas pateikė daug labai gerų emocijų, ir taip, bendromis pastangomis, ta daina įėjo į mūsų istoriją“, – prisimena Mikutavičius.
Visgi savo muzikos jis dažnai neklauso. „Pasaulyje yra geresnės muzikos. Man patinka mano liūdnesnės, melancholiškesnės dainos. Bet širdžiai artimiausias etapas buvo su roko grupe „Bovy“ – muzika buvo gaivališka ir laiminga“, – sako Marijonas.
Karjeros pradžioje jam netrūko drąsos – po vieno koncerto pats pasiūlė save kaip vokalistą „Bovy“ grupei.
„Nežinau, iš kažkur manyje atsirado drąsos ir įžūlumo – pasakiau, kad grupė gera, bet dainuoti galima geriau“, – juokiasi dainininkas.
„Man patiko, kad kaip duotą pavyzdį išgirdau mėgiamas grupes – „White Stripes“, „AC/DC“. Buvau įsitikinęs, kad reklamoms dažniau kuria pop, šviesias daineles, kurios greitai įsimena.
Vieną dieną namie pašvilpavau motyvus, tuo labiau, kad „Wi-Fi“ ir internetas man, kaip ir bet kuriam šiuolaikiniam žmogui, yra draugas ir bičiulis, tad pagalvojau – kodėl ne? Padarom!“ – bendro projekto pradžią prisiminė Marijonas.
Futbolą pakeitė tenisas
M. Mikutavičius – užkietėjęs žvejys, futbolo fanas, ilgametis populiarios televizijos veidas. Jis atvirauja, kad visoms šioms veikloms skirti pakankamai laiko nėra paprasta.
„Šiuo metu man artimiausia – žvejyba. Kaip tik neseniai su bičiuliais grįžome iš savaitės žvejybos Norvegijoje. Futbolą pakeitė tenisas – dažniau jį žaidžiu dabar. Futbolui tiesiog jau ne ta kondicija (šypteli, red.). Atsiranda ir kitų hobių, yra šeima – su jais norisi pabūti daugiau“, – sako Marijonas.
Dar viena M. Mikutavičiaus veikla – narystė Lietuvos šaulių sąjungoje: „Paskatino branda, nerami geopolitinė situacija, pokalbiai su bičiuliais, kurie jau buvo šauliai, ir noras suprasti, ką daryčiau, jei ateitų bloga diena X.“
Nors dėl užimto grafiko žinomas vyras ne visuomet gali būti aktyviai įsitraukęs į Šaulių sąjungos veiklą, įgūdžius jis stengiasi palaikyti savarankiškai.
„Niekada nesigailėjau dėl sprendimo (prisijungti prie Šaulių sąjungos, Red.) – psichologiškai ramiau, kai žinai savo poziciją ir esi tikras dėl pasirinkimo“, – sako Marijonas.
Nepasiduoda šiuolaikiniam tempui
Pratybų metu įgytos žinios dainininkui padėtų, pavyzdžiui, orientuotis aplinkoje be interneto. Tačiau ir kasdienybėje atlikėjas stengiasi palaikyti sveiką santykį su šiuolaikinėmis technologijomis kasdienybėje ir nepasiduoti jų diktuojamam tempui.
„Nesu tas, kuris viską fotkina ar kasdien kelia į instagramą ar kreipiasi į pasaulį su savo įdomiom išvadom. Man tai atrodo nuobodoka ir tuščiagarbiška, bet toks dabartinis pasaulis.
Be jokios abejonės, technologijomis naudojuosi daug – sekti orus žvejyboje, akcijų biržą, futbolo rezultatus, navigacijos. Reikia pripažinti, kad daugeliu atvejų aš nespėju su šiuolaikinėmis technologijomis – draugai juokiasi, kad dar naudoju, pavyzdžiui, PIN kodų generatorių.
Kai kuriuos dalykus, žinoma, įvaldau, bet aš visą laiką dažnai būnu atsilikęs kažkuriais žingsniais nuo srauto, nes nenoriu bėgti tokiu tempu, kaip bėga šitas pasaulis, aš čia visko neaprėpsiu ir visiškai nebandau to padaryti“, – atvirauja M. Mikutavičius.
Televizijos eteryje jau skamba naujausia dainininko daina, kuri prasideda žodžiais „kai ateina diena, kai noris būti tingiau“. Dainininkas tvirtina, kad tokių dienų jo gyvenime tikrai yra ir jos primena bene kiekvieno mūsų dieną, kuomet leidžiame sau niekur neskubėti.
„Mano gyvenimas nėra nuolatinis maratonas. Aš – sprinto bėgikas: būna intensyvių darbų periodų, tada – poilsis. Kaip ir visi, turiu atgauti jėgas – dažnai tai gali reikšti tiesiog buką gulėjimą namie ir spoksojimą į sieną arba į kompiuterio ekraną.
Kartais smagu, kai tau nereikia bėgti ir niekas nieko iš tavęs nereikalauja: gali neatsakinėti į telefono skambučius, nes žinai, kad nieko nepavesi. Tada tingiai guli ant kušetės, skaitai knygą arba žiūri mėgstamą serialą ar laidą.
Man atrodo, ta būsena būna tada, kai gali tampytis su „Wi-Fi“ nuo vonios iki virtuvės arba išvažiuoti į sodybą ir būti patogiai, kaip katė – murki ir atgauni jėgas“, – šypteli M. Mikutavičius.
Socialiniai tinklai – sau pačiam
Anksčiau Mikutavičius aktyviai reiškėsi socialiniuose tinkluose, tačiau dabar tą daro vis rečiau. Nors jo nuomonė buvo vertinama, savęs influenceriu jis nelaiko: „Dabar influenceris – dažnai tiesiog prekės pardavėjas ar tas, kuris renka daug laikų, net jei yra visiškai tuščias.
Man socialinis tinklas yra savo nuomonės raiškos vieta, kur nieko nebandau monetizuoti ir uždirbti – buvo tokių pasiūlymų, bet aš laikau tai švaria vieta sau pačiam.“
Tiesa, priežasčių, kodėl Marijonas vis rečiau dalijasi savo nuomone, rašo vis mažiau, yra ne viena.
„Pirmiausia, tai yra tiesiog senatvės išdava, nes tu matai, kad ką tu rašytum, tas pasaulis vis tiek eina savo kryptimi ir niekam tai nerūpi, pasaulis nuo to visiškai nepasikeis.
Antras dalykas – atsirado labai daug iš tikrųjų išmintingų ir gerai rašančių žmonių, kurių gyvenimo dalis yra labiau susijusi su socialiniais tinklais ir taip vadinamu influencinimu, tai jie daug dalykų parašo kur kas greičiau, tiksliau ir netgi labiau įsigilinę ir aš juos mėgstu sekti.
Kartoti tuos pačius dalykus eilinį kartą, kaip ir nėra prasmės, jeigu nerandi naujo kampo, naujos išraiškos priemonės.
Ir trečias dalykas, kartais aš tingiu veltis, nes yra nemažai dalykų, kurie yra politizuojami, sukeliami ant visuomeninio erzelio bangos, išpopuliarėja ir dėl to visi staiga pajaučia, kad būtinai reikia tai pakomentuoti.
Tuomet stengiuosi nelįsti į tą pačią bangą, nes man nepatinka tuos pačius žodžius kartojanti minia: kai kurie dalykai yra akivaizdūs ir jų nereikia kartoti“, – sako vienas garsiausių šalies dainininkų.
