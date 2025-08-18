Kalendorius
Iš Justino Jaručio – džiugi žinia gerbėjams: pasirodys su garsia Lietuvos atlikėja

2025-08-18
2025-08-18 20:10

Atlikėjai Justinas Jarutis ir AISTÈ kviečia kartu uždaryti vasaros sezoną neįprastoje koncertų erdvėje – rugpjūčio 30 dieną Sostinių golfo klube įvyks pirmasis „TALL&TALLER“ dienos festivalis. Čia pirmą kartą vienoje scenoje susitiks du ryškūs muzikos vardai, žadantys išskirtinį pasirodymą po atviru dangumi.

10

Festivalis – tai tęsinys unikalios „TALL&TALLER" iniciatyvos, suvienijusios garsaus lietuvių atlikėjo Justino Jaručio ir Lietuvos golfo čempiono Pauliaus Baltramonaičio meilę šiam sportui ir aistrą muzikai. Šią vasarą duetas surengė net keturis golfo turnyrus, o per vieną dieną aplankę visus šalies golfo aikštynus ir įveikę 99 duobutes, pateko į Lietuvos rekordo istoriją, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Festivalis – tai tęsinys unikalios „TALL&TALLER“ iniciatyvos, suvienijusios garsaus lietuvių atlikėjo Justino Jaručio ir Lietuvos golfo čempiono Pauliaus Baltramonaičio meilę šiam sportui ir aistrą muzikai. Šią vasarą duetas surengė net keturis golfo turnyrus, o per vieną dieną aplankę visus šalies golfo aikštynus ir įveikę 99 duobutes, pateko į Lietuvos rekordo istoriją, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

Justinas Jarutis ir AISTĖ surengs vasaros uždarymo koncertą
Justina Jarutis ir AISTÈ skelbia džiugią žinią

Rugpjūčio 30-osios renginyje susijungs muzika ir sportas – lankytojai ne tik mėgausis koncertu, bet ir turės progą susipažinti su golfu. Nuo pat ryto vyks pažengusių žaidėjų turnyras, kuriame dalyviai varžysis dėl gausių ir vertingų prizų, tarp kurių ir kelionių agentūros „West Express” įsteigta dovana – kelionė dviems į Turkiją.

Renginio metu veiklos netrūks visai šeimai. Nuo 14 val. mažųjų lauks specialiai jiems skirta erdvė su įvairiomis pramogomis ir žaidimais, suaugusieji galės apsilankyti degustacijose, partnerių erdvėje, golfo žaidimuose, taip pat čia vyks dienos pokalbiai, įsikurs maisto furgonėliai, poilsio erdvės. Tuo tarpu iš anksto susiplanavusieji turės progą išbandyti pradedantiesiems skirtą golfo pamoką su profesionaliu treneriu – puiki galimybė pažinti šį elegantišką sportą iš dar arčiau.

Festivalį vainikuos Justino Jaručio ir AISTÈS pasirodymai po atviru dangumi – jaukus vakaro koncertas, simboliškai palydėsiantis vasaros sezoną.

Sostinių golfo klubas, kuriame vyks festivalis, išskirtinė vieta, įsikūrusi vaizdingame Pipiriškių geomorfologiniame draustinyje. Tai simbolinė „golfo sostinė“, esanti tarp keturių istorinių Lietuvos miestų – Kernavės, Trakų, Kauno ir Vilniaus. Istorine dvasia alsuojanti aplinka ir plačiai nusidriekę golfo laukai sukuria ypatingą atmosferą – tai ideali vieta atsisveikinti su vasara, mėgaujantis gera muzika ir turiningu laisvalaikiu.

„TALL&TALLER“ festivalis jau rugpjūčio 30 dieną, Sostinių golfo klube. Bilietus platina „bilietai.lt“

