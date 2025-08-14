Legendiniam roko atlikėjui smogė smegenų liga: išdavė vos 3 simptomai

B. Joelo kolekcija eksponuojama vienoje Oister Bei miesto parduotuvių Long Ailande Niujorko valstijoje. Ją čia savaitgaliais galima apžiūrėti nemokamai.
Kolekciją sudaro daugiau kaip 75 motociklai
Amerikiečių atlikėjas nepratęs nuomos sutarties su parduotuve „20th Century Cycles“, kai ji rugsėjo pabaigoje nustos galioti, sakė atstovas. Remiantis parduotuvės portalu, B. Joelo kolekciją sudaro daugiau kaip 75 motociklai.
B. Joelas nuo aštuntojo dešimtmečio priklauso roko muzikos grandams. Jis garsėja savo pomėgiu motociklams, kuriuos galima išvysti ir virtinėje jo vaizdo klipų. Atlikėjas yra atskleidęs, kad jam ypač patinka senesni modeliai, pavyzdžiui, gaminti penktajame dešimtmetyje.
Atlikėjas gegužę dėl ligos buvo priverstas atšaukti virtinę koncertų. „Billy‘is Joelas paskelbė, kad dėl neseniai diagnozuotos normalaus spaudimo hidrocefalijos (NPH) atšaukia visus planuotus koncertus“, – tada teigta pranešime 76-erių muzikos žvaigždės portale.
Jam diagnozuotos ligos simptomai esą po paskutinių pasirodymų pablogėjo. Kilo „klausos, regos ir pusiausvyros problemų“.
Atlikėjui teko atšaukti koncertus Didžiojoje Britanijoje ir JAV. Jo planuotas koncertinis turas JAV turėjo prasidėti šių metų liepą ir tęstis iki 2026-ųjų liepos – jis visas buvo atšauktas.
B. Joelas visame pasaulyje išgarsėjo tokiais savo hitais, kaip „We Didn't Start the Fire“, „Piano Man“ ir „Uptown Girl“.
