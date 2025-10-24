Netikėti daugiau nei 20 metų skaičiuojančios Gretos ir Rimo virtuvės pokyčiai: „Įsivaizduoju, kaip čia gaminsiu valgyti visai šeimynai“

Šįkart laidos vedėjas Leonardas Pobedonoscevas pakvies susipažinti su Rimo ir Gretos šeima, kurioje ypatingą vaidmenį vaidina ir ne vieną medalį pelnę jų augintiniai, rašoma pranešime spaudai.
„Esame atsidavę viskam, ką darome, ir nesvarbu, tai – gyvūnai, laisvalaikis ar dar kažkas. Tiesiog esame atsidavę žmonės“, – sakys Greta.
O į savo naująjį būstą šeima įsikėlė vos prieš 6 mėnesius. „Mums prieš akis dar visas gyvenimas“, – pakiliai kalbės moteris.
Žadą atimantys pokyčiai
Žinoma, anot laidos dalyvės, be galo svarbu, kad namai būtų ne tik patogūs, bet ir teiktų džiaugsmą, ypatingai – virtuvė su valgomuoju, kurie yra kiekvienų namų centras. Deja, Gretos ir Rimo šeima kol kas tokia erdve pasigirti negali – sutuoktiniai sutinka, kad dabar jų virtuvė ir valgomasis priverčia nusikelti atgal į praeitį.
„Norisi modernumo, tvarkos, švaros jausmo. Tačiau mums labai pasisekė su vaizdu pro langus – norėtume, kad būtent čia ir būtų nukreiptas dėmesys“, – sakys Greta.
Tuo tarpu Rimas pridės, kad virtuvė yra jo valdos. „Pusryčiai į lovą yra mano savaitgalių pareiga – nesvarbu, esame namie, ar kažkur išvažiavę. Mėgstu skaniai, daug ir gerai gaminti. Todėl svarbu, kad viskas virtuvėje būtų po ranka, o kartu – ir paslėpta nuo mūsų keturkojų gyventojų“, – pripažins jis.
Šeimos moto – kad namai tarnautų jiems, o ne atvirkščiai. „Puiku, jei viskas gražu, bet visgi labiau norėtume, kad virtuvė būtų praktiška“, – atviraus Greta.
Tiesa, šeima nuolat sulaukia ir daugybės svečių, tad IKEA interjero dizaineriams teks pasirūpinti ne tik virtuve, bet ir valgomuoju.
O kadangi šeimos namuose – ir daugybė augintinių, reikia apsvarstyti kiekvieną smulkmeną. Pavyzdžiui, verta atkreipti dėmesį ne tik į baldų raštą, bet ir į medžiagas: margesnis raštas padės paslėpti dulkes ar smulkius įbrėžimus, todėl priežiūra bus lengva ir be streso, o pasirinkus kokybiškus medžiagų sprendimus, jie tarnaus ilgiau.
Pokyčiai šeimą nustebins – jie nė negalės patikėti, kad tai – tas pats kambarys! „Jau įsivaizduoju, kaip čia gaminsiu visai šeimynai“, – džiaugsmo neslėps Rimas.
„Namų idėja su IKEA“ – penktadieniais, 17.55 val. per TV3
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!