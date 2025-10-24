Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namai

Netikėti daugiau nei 20 metų skaičiuojančios Gretos ir Rimo virtuvės pokyčiai: „Įsivaizduoju, kaip čia gaminsiu valgyti visai šeimynai“

2025-10-24 14:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 14:04

Įspūdingi pokyčiai be kapitalinių remontų – būtent tuo kiekvieną penktadienį įsitikina TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Namų idėja su IKEA“ žiūrovai. O šįkart patyrusios interjero dizainerių komandos laukia labai įdomus iššūkis – neseniai naujuose namuose apsigyvenusiai šeimai padėti sukurti svajonių virtuvės ir valgomojo erdvę.

Gretos ir Rimo virtuvė (nuotr. pranešimo spaudai)
5

Įspūdingi pokyčiai be kapitalinių remontų – būtent tuo kiekvieną penktadienį įsitikina TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Namų idėja su IKEA“ žiūrovai. O šįkart patyrusios interjero dizainerių komandos laukia labai įdomus iššūkis – neseniai naujuose namuose apsigyvenusiai šeimai padėti sukurti svajonių virtuvės ir valgomojo erdvę.

0

Šįkart laidos vedėjas Leonardas Pobedonoscevas pakvies susipažinti su Rimo ir Gretos šeima, kurioje ypatingą vaidmenį vaidina ir ne vieną medalį pelnę jų augintiniai, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Esame atsidavę viskam, ką darome, ir nesvarbu, tai – gyvūnai, laisvalaikis ar dar kažkas. Tiesiog esame atsidavę žmonės“, – sakys Greta.

O į savo naująjį būstą šeima įsikėlė vos prieš 6 mėnesius. „Mums prieš akis dar visas gyvenimas“, – pakiliai kalbės moteris.

REKLAMA

Netikėti daugiau nei 20 metų skaičiuojančios Gretos ir Rimo virtuvės pokyčiai: „Įsivaizduoju, kaip čia gaminsiu valgyti visai šeimynai“
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Netikėti daugiau nei 20 metų skaičiuojančios Gretos ir Rimo virtuvės pokyčiai: „Įsivaizduoju, kaip čia gaminsiu valgyti visai šeimynai“

Žadą atimantys pokyčiai

Žinoma, anot laidos dalyvės, be galo svarbu, kad namai būtų ne tik patogūs, bet ir teiktų džiaugsmą, ypatingai – virtuvė su valgomuoju, kurie yra kiekvienų namų centras. Deja, Gretos ir Rimo šeima kol kas tokia erdve pasigirti negali – sutuoktiniai sutinka, kad dabar jų virtuvė ir valgomasis priverčia nusikelti atgal į praeitį.

„Norisi modernumo, tvarkos, švaros jausmo. Tačiau mums labai pasisekė su vaizdu pro langus – norėtume, kad būtent čia ir būtų nukreiptas dėmesys“, – sakys Greta.

Tuo tarpu Rimas pridės, kad virtuvė yra jo valdos. „Pusryčiai į lovą yra mano savaitgalių pareiga – nesvarbu, esame namie, ar kažkur išvažiavę. Mėgstu skaniai, daug ir gerai gaminti. Todėl svarbu, kad viskas virtuvėje būtų po ranka, o kartu – ir paslėpta nuo mūsų keturkojų gyventojų“, – pripažins jis.

Šeimos moto – kad namai tarnautų jiems, o ne atvirkščiai. „Puiku, jei viskas gražu, bet visgi labiau norėtume, kad virtuvė būtų praktiška“, – atviraus Greta.

Tiesa, šeima nuolat sulaukia ir daugybės svečių, tad IKEA interjero dizaineriams teks pasirūpinti ne tik virtuve, bet ir valgomuoju.

O kadangi šeimos namuose – ir daugybė augintinių, reikia apsvarstyti kiekvieną smulkmeną. Pavyzdžiui, verta atkreipti dėmesį ne tik į baldų raštą, bet ir į medžiagas: margesnis raštas padės paslėpti dulkes ar smulkius įbrėžimus, todėl priežiūra bus lengva ir be streso, o pasirinkus kokybiškus medžiagų sprendimus, jie tarnaus ilgiau.

Pokyčiai šeimą nustebins – jie nė negalės patikėti, kad tai – tas pats kambarys! „Jau įsivaizduoju, kaip čia gaminsiu visai šeimynai“, – džiaugsmo neslėps Rimas.

„Namų idėja su IKEA“ – penktadieniais, 17.55 val. per TV3

