  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Sąnarių skausmo kontrolė turi būti mūsų pačių rankose

REKLAMA / 2025-10-08 08:00 / šaltinis: tv3.lt
Sąnarių skausmui įprastai būdinga kokia nors priežastis ir visuomet labai svarbu ją išsiaiškinti, kad skausmą būtų įmanoma efektyviai kontroliuoti. Vis dėlto yra ir bendrų būdų bei patarimų, padėsiančių bent kiek apmažinti nemalonius pojūčius, trukdančius lengvai judėti ir pilnavertiškai džiaugtis visais gyvenimo teikiamais malonumais. Pateikiame Jums keletą naudingų gudrybių, padėsiančių geriau pasirūpinti savo sąnariais, o kartu – ir savimi. 

Sąnarių skausmo kontrolė turi būti mūsų pačių rankose (nuotr. Shutterstock.com)

Šiluma arba šaltis – klasika, svarbi ir plačiai naudojama jau daugelį metų 

Šiluma arba šaltis – klasika, svarbi ir plačiai naudojama jau daugelį metų

Šiluma, kai naudojamas arba šiltas kompresas arba šilta vonia, arba šildantys prietaisai, puikiai tiks tuomet, kai sąnarių skausmas – lėtinis ir trunkantis ilgai. Šilumos poveikis padeda pagerinti audinių kraujotaką ir atpalaiduoti raumenis. 

Šaltis – šalti ledo kompresai tinkami tuomet, kai sąnarių skausmas – ūminis, be to, pasireiškia tinimas. Šaltis mažina uždegimą ir pagrindinius jo sukeliamus simptomus – skausmą, paraudimą, tinimą. Patyrus traumą pirmosiomis paromis audinius reikėtų šaldyti – ir kaip galima dažniau.

Normalaus KMI palaikymas – raktas į geresnę sąnarių sveikatą ir bendrą fizinę bei emocinę gerovę

Gana seniai žinoma, kad antsvoris bei nutukimas sąnariams tikrai ne į naudą – papildomi kilogramai sukelia didesnį spaudimą, tenkantį sąnariams. Daugiausiai krūvio tenka klubų, stuburo bei kelių sąnariams, todėl būtent juos dažniausiai skauda antsvorio turintiems ar nutukusiems asmenims. Numetus vos keletą kilogramų savijauta gali reikšmingai pagerėti, tad verta visuomet palaikyti normalų kūno masės indeksą – ne tik dėl išvaizdos, bet ir dėl sveikatos. 

Verta rinktis sveikesnius mitybos variantus, nes taip kasdien galime padėti savo sąnariams

Kasdienė mityba svarbi ne tik siekiant pasisotinti ir palaikyti gyvybę. Tai gali būti puikus būdas padėti pasijusti geriau ir palengvinti dalią kasdien tiek daug dirbantiems sąnariams. Siūlome rinktis priešuždegiminį poveikį turintį maistą, pavyzdžiui, riešutus, uogas, vaisius, daržoves, augalinius aliejus, riebią žuvį (kurioje gausu Omega 3 riebalų rūgščių).  Labai rekomenduojame vengti alkoholio, nikotino, perdirbto maisto, rafinuoto cukraus, transriebalų ir paprastųjų angliavandenių pertekliaus – šie žalingi įpročiai ir maisto produktai skatina uždegiminius procesus. 

Fizinės veiklos galia kūnui ir sielai – svarbu rinktis tinkamas sporto šakas

Kai kurių sporto šakų gali tekti atsisakyti, nes jos turi per daug neigiamo poveikio sąnariams. Vertėtų vengti per aktyvaus fizinio krūvio, svorių kilnojimo, staigių judesių. Tokia fizinė veikla gali pabloginti sąnarių būklę ir padidinti patiriamą skausmą bei diskomfortą. 

Vis dėlto yra tokių sportinių veiklų, kurios padeda išlaikyti sąnarių funkciją, lankstumą ir judrumą ir ilgainiui – netgi sumažinti skausmą. Puikiai tiks lengvos mankštos rūšys, pavyzdžiui, tempimo pratimai ar joga. Pastaruoju metu ypač populiarėja Pilateso mankštos – jos taip pat tinkamos nuo sąnarių skausmų kenčiantiems asmenims. 

Sąnarių problemų turintiems pacientams ypatingai rekomenduojamas plaukimas baseine, nes vandeny sumažėja sąnariams tenkantis krūvis, skausmas. Plaukiojimas gerina emocinę būklę bei audinių aprūpinimą deguonimi ir maistinėmis medžiagomis, padeda stiprinti imunitetą. Vėsus vanduo taip pat padeda mažinti uždegimą. 

Galima imtis ir kitų priemonių – jos tikrai gali padėti labiau, nei tikimasi

Kenčiant nuo sąnarių skausmų gali būti siūlomi masažai, tam tikros fizioterapinės procedūros, netgi akupunktūra. Šie metodai gali atpalaiduoti, gerinti kraujotaką, kovoti su skausmu ir uždegimu.

Taip pat reikėtų pasidomėti augalinių ekstraktų vartojimo galimybėmis (dilgėle, ciberžole, imbieru, bosvelija, gluosniu ir pan.), stengtis vengti streso ir kokybiškai miegoti.

Vertėtų visuomet stebėti savo sveikatos būklę. Jei skausmas kamuoja ilgiau kaip kelias savaites, stebimas sąnario patinimas ir audinių karštumas bei judesiai tampa riboti, tuomet būtina pasitarti su gydytoju.

Kai vien tik natūralių priemonių nepakanka

Kai natūralių priemonių negana, ūminiam sąnarių skausmui gali tekti vartoti ir nesteroidinius vaistus nuo uždegimo. Dolmen 25 mg skirtas skausmui malšinti, priklausantis būtent vadinamųjų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) grupei. Jis vartojamas trumpalaikiam simptominiam lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų ar sąnarių skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorėjos), dantų skausmui malšinti. Šis vaistas skirtas suaugusiems pacientams. Dolmen 25 mg geriamasis tirpalas paketėlyje – patogus būdas greitai ir veiksmingai numalšinti dantų skausmą, kad ir kur bebūtumėte, nes juos galima vartoti net prieš valgį, nereikia užgerti skysčiais. Dėl bet kokio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku, nes neteisingai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.

Straipsnį parengė: „Berlin Chemie“.

