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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Natalijos Bunkės ir jos vyro Edgaro Eidėjaus gyvenime – džiugus įvykis

2026-09-17 21:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-17 21:07
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Žinomos šalies dainininkės Natalijos Bunkės ir jos vyro Edgaro Eidėjaus gyvenime praūžė ypatinga diena. Rugsėjo 16-ąją pora paminėjo 5-ąsias vestuvių metines.

Žinomos šalies dainininkės Natalijos Bunkės ir jos vyro Edgaro Eidėjaus gyvenime praūžė ypatinga diena. Rugsėjo 16-ąją pora paminėjo 5-ąsias vestuvių metines.

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74

Prieš 5 metus jiedu amžiną meilę vienas kitam prisiekė Vilniuje, viešbučio „Stikliai“ kiemelyje.

(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Natalijos Bunkės ir jos mylimojo Edgaro Eidėjaus vestuvės

Ypatinga diena

Vestuvių ceremonija tąkart vyko tik pačių artimiausių porai žmonių apsuptyje. Savaitgalį jaunavedžių laukė įspūdinga šventė Maljorkoje.

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Tuoktuvėms moteris pasirinko netradicinę spalvą – visus nustebino raudona N. Bunkės vestuvinė suknelė.

Pasveikinti poros atvyko Simona Nainė su vyru Jonu Nainiu, Liepa Mondeikaitė-Norkevičienė, Kristina Navickaitė-Tina, Saugirdas Vaitulionis ir Naglis Bierancas.

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o boze
o boze
2026-09-17 22:41
galetu Bunke koki voku patempima pasidaryt, kad tos kojos neatrodytu tokios baisios
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Eldija
Eldija
2026-09-17 21:12
Tingiu skaityti, gal pastojo?
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Tomas
Tomas
2026-09-17 21:35
Vau.. kokia naujiena.. kalė ir nevykėlis turi naujiena visai Lietuvai:D
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