Natalijos Bunkės ir jos vyro Edgaro Eidėjaus gyvenime – džiugus įvykis

Prieš 5 metus jiedu amžiną meilę vienas kitam prisiekė Vilniuje, viešbučio „Stikliai“ kiemelyje.
Ypatinga diena
Vestuvių ceremonija tąkart vyko tik pačių artimiausių porai žmonių apsuptyje. Savaitgalį jaunavedžių laukė įspūdinga šventė Maljorkoje.
Tuoktuvėms moteris pasirinko netradicinę spalvą – visus nustebino raudona N. Bunkės vestuvinė suknelė.
Pasveikinti poros atvyko Simona Nainė su vyru Jonu Nainiu, Liepa Mondeikaitė-Norkevičienė, Kristina Navickaitė-Tina, Saugirdas Vaitulionis ir Naglis Bierancas.
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