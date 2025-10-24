Kodėl taip stipriai skauda per mėnesines ir kaip veiksmingai sau padėti?

Taigi kodėl skauda per mėnesines?
Skausmingos mėnesinės – mažas malonumas. Kartais skauda taip stipriai, kad neįmanoma nei dirbti, nei mokytis, nei užsiimti mėgstama veikla, nei kokybiškai pailsėti. Kodėl skauda per mėnesines? Pateikiame keletą pagrindinių priežasčių:
- Gimdos susitraukinėjimai – jie reikalingi tam, kad būtų sėkmingai pašalinami po neįvykusio apvaisinimo nebereikalingi gimdos audiniai (gimdos gleivinė – endometriumas). Tam tikros biologiškai aktyvios medžiagos, vadinamos prostaglandinais, yra atsakingos už šiuos susitraukinėjimus. Kuo didesnis prostaglandinų kiekis išskiriamas, tuo stipresnių gimdos susitraukimų tikimasi ir tuo intensyvesnis spazminis skausmas jaučiamas.
- Audinių kraujotakos susilpnėjimas yra tarsi antrinė gimdos susitraukinėjimų pasekmė. Laikinai susilpnėję kraujotakos procesai gimdos raumenyse gali sukelti vietinį deguonies trūkumą (hipoksiją), todėl jaučiamas skausmas dar labiau suintensyvėja.
- Daug priklauso ir nuo asmeninio moters skausmo suvokimo – jautresnėms moterims toks pats skausmas gali atrodyti kur kas intensyvesnis nei pakantesnėms moterims, kurioms skausmo slenkstis – daug aukštesnis.
Pirminei dismenorėjai nebūdingos kokios nors patologijos ir ji dažniau pasireiškia jaunesnio amžiaus moterims. Tuo tarpu antrinė dismenorėja susijusi su kokia nors liga ar patologija, pavyzdžiui, endometrioze (kai gimdos audiniai veši už gimdos ribų), adenomioze, miomomis, įvairiomis uždegiminės kilmės dubens ligomis, tam tikromis anatominėmis anomalijomis ir t.t. Antrinei dismenorėjai būdingas gana stiprus ir ilgalaikis skausmas, pasireiškiantis ne tik per menstruacijas. Tad būtinai reikėtų atkreipti dėmesį, jei skausmas jaučiamas ne tik „tomis dienomis“ – tai gali būti gana rimtų ligų ženklas.
Kaip palengvinti mėnesinių skausmus?
Gali padėti šiluma – specialios šildyklės, šilti kompresai, šilta vonia. Šilumai būdingas raumenis atpalaiduojantis ir spazmus mažinantis poveikis.
Fizinis aktyvumas, kaip įrodyta, padeda gerinti gimdos audinių kraujotaką bei silpninti vykstančius uždegiminius procesus. Mažėja skausmas, gerėja nuotaika bei bendra fizinė ir emocinė savijauta.
Labai svarbi ir mityba. Ji turi būti lengva, papildomai nepučianti pilvo ir neapsunkinanti virškinimo procesų (tai ypač svarbu tuomet, kai moterį pykina, atsiranda viduriavimas ir šleikštulys bei kitų su mėnesinėmis susijusių virškinimo sutrikimų). Rekomenduojama vartoti magnį, B grupės vitaminus, Omega -3 riebalų rūgštis. Reikia vengti cukraus, druskos, kofeino, alkoholio, nikotino, nes dėl šių medžiagų ir maisto produktų vartojimo varginantys simptomai gali tik dar labiau suintensyvėti.
Yra kelios mokslu įrodytos mėnesinių skausmų mažinimo priemonės – nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU) ir hormoninė kontracepcija. Antroji galimybė tinkama ir pageidaujama tikrai ne visoms moterims, tačiau pirmoji pasitelkiama ir vartojama gana plačiai; ypač tuomet, kai natūralių skausmo mažinimo priemonių nepakanka ir reikia greitai, veiksmingai bei saugiai atstatyti prarastą darbingumą. Dolmen 25 mg skirtas skausmui malšinti, priklausantis vadinamųjų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) grupei. Jis vartojamas trumpalaikiam simptominiam lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų ar sąnarių skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorėjos), dantų skausmui malšinti. Šis vaistas skirtas suaugusiems pacientams. Dolmen 25 mg geriamasis tirpalas paketėlyje – patogus būdas numalšinti mėnesinių skausmą, kad ir kur bebūtumėte, nes juos galima vartoti net prieš valgį, nereikia užgerti skysčiais. Dėl bet kokio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku, nes neteisingai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.
Kada dėl skausmingų mėnesinių būtina kreiptis į gydytoją?
Dauguma pirminės dismenorėjos atvejų nėra pavojingi. Tačiau pasitaiko ir pavojaus signalų, dėl kurių reikėtų nedelsiant pasikonsultuoti su sveikatos priežiūros specialistu. Negalima laukti, jei:
- Skausmas toks stiprus, kad trukdoma normaliai kasdienei veiklai;
- Skausmas naujas, t.y. atsiradęs vėliau nei įpusėjus trečiąją dešimtį;
- Nuo skausmo ir negalavimų nepadeda įprastos gydymo priemonės;
- Pasireiškia kitų nerimą keliančių simptomų, pavyzdžiui, menstruacijos itin gausios, kamuoja karščiavimas, pykinimas, tepliojimai tarp ciklų, atsiranda neįprastų išskyrų, skauda šlapinantis ar lytinių santykių metu ir pan.
Straipsnį parengė: „Berlin Chemie“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!