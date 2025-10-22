Netrukus bus galima teikti paraiškas smulkiems ir vidutiniams ūkiams modernizuoti – tam skirti 9 mln. eurų

Žinia, smulkieji ūkiai turi mažesnes galimybes sukaupti pradinį kapitalą ir konkuruoti su stambesniais, todėl jie labai vertina bet kokias naujas galimybes vystyti ir plėsti veiklą.
Šių metų lapkričio 3-ioji bus pirmoji diena, kai pradedamos priimti paraiškos paramai gauti pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Smulkių – vidutinių ūkių plėtra“. Paraiškų kvietimui nesupaprastinta tvarka skirti 5 mln. Eur, o supaprastinta tvarka – 4 mln. Eur.
„Be šitos paramos daugelis ūkininkų, ypač mažesnių ūkių, tikrai neturėtų galimybių įgyvendinti daugiau pinigų reikalaujančių investicijų. Jiems tiesiog būtų per sunku plėtoti savo ūkius. Todėl verta suskubti ir iki gruodžio 31 dienos pateikti paraiškas“, - ragina Mindaugas Maciulevičius, Kauno rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas.
M. Maciulevičius pabrėžia, kad ši parama yra reikšminga ūkiams, ypač tiems, kurie gautus pinigus planuoja investuoti strategiškai, apgalvotai ir turi ateities viziją.
„Būtų šaunu, kad ūkininkas net ir vieną hektarą žemės kuo efektyviau panaudotų. Pavyzdžiui, įsirengtų laistymo sistemą arba pagerintų darbų sąlygas, investuotų į naują techniką, padargus, pastatus, juos rekonstruotų. Svarbu, kad modernizuodami savo ūkius patirtų kuo mažesnę finansinę naštą ir pagamintų konkurencingus produktus“, – sako Kauno rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas.
Remiamos veiklos – žemės ūkio produktų gamyba, pagamintų ar išaugintų produktų perdirbimas ir pateikimas rinkai.
Žemės ūkio ministerijai pavyko susiderėti su Europos Komisija, kad nuo šiol paramos lėšomis galės būti remiamos investicijos į drėkinimą.
„Šiltėjant klimatui ir dažnėjant ekstremaliems meteorologiniams reiškiniams, didėja drėkinimo poreikis. Dėl to ypatingą dėmesį reikėtų skirti technologijoms, leidžiančioms geriau prisitaikyti prie klimato kaitos ir diegti drėkinimo sistemas“, – sako Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos politikos departamento direktorė Jurgita Stakėnienė.
Pasak jos, plintant užkrečiamoms gyvūnų ligoms labai svarbu, jog ūkiai galėtų gauti paramą priemonėms ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti.
J.Stakėnienė teigia, kad paramos gali kreiptis ir pienininkai, ir mėsininkai, ir sodininkai, ir tie, kurie augina daržoves, uogas ir kitus augalus.
Pareiškėjais gali būti fiziniai asmenys, savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą ir įregistravę ūkininko ūkį, arba juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą.
Valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, turi būti ne mažesnis kaip 16 001 Eur ir ne didesnis kaip 30 000 Eur. Reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą yra netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.
Paraiškos gali būti teikiamos su partneriais.
Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 80 000 Eur (taikoma pareiškėjams, kurie kreipiasi paramos supaprastinta tvarka) ar 200 000 Eur (taikoma pareiškėjams, kurie kreipiasi paramos nesupaprastinta tvarka). Paramos gavėjo, susijusių įmonių, sutuoktinių didžiausia bendra gauta paramos suma 2023–2027 metų laikotarpiui pagal priemonę negali viršyti 400 000 Eur.
Jei paraiška pateikta supaprastinta tvarka, ūkis ekonominį gyvybingumą apibūdinančius rodiklius turi atitikti praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais pasirinktinai, o jei paraiška pateikta nesupaprastinta tvarka – praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais ir projekto įgyvendinimo bei kontrolės laikotarpiu.
Projektams, pateiktiems 2025 m. lapkričio – gruodžio mėn., kontrolės laikotarpis truks 3 metus, iki šiol projekto kontrolės laikotarpis buvo 5 metai.
Didžiausias paramos intensyvumas yra 65 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Jauniesiems ūkininkams, kurie pirmą kartą kreipiasi paramos penkerių metų laikotarpiu nuo jų įsisteigimo dienos, paramos intensyvumas gali būti padidintas 15 proc.
Už paramos lėšas galima įsigyti naują žemės ūkio techniką ir įrangą, naujus technologinius įrengimus, naują kompiuterinę įrangą, naujas N kategorijos transporto priemones, skirtas žemės ūkio produktams gabenti.
Taip pat finansuojama projekte numatytai veiklai būtinų pastatų ar statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, naujų statybinių medžiagų, daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai, infrastruktūros valdoje įrengimas, kompensuojamos su projekto įgyvendinimu susijusios bendrosios išlaidos.
Svarbi naujovė yra tai, kad paramos lėšomis numatyta remti investicijas į drėkinimo sistemas ir išlaidas ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti.
Plačiau su paramos gavimo taisyklėmis galima susipažinti čia: nma.lt.