Natūralios augalinės priemonės, mažinančios sąnarių skausmą ir uždegimą

Pateiksime penkis puikius augalinius ekstraktus, kuriuos, siekiant pasiekti dar didesnio efekto, galima derinti ir tarpusavyje (prieš tai būtinai pasitarus su gydytoju arba vaistininku).
Ciberžolė – augalas, kurį verta išmėginti kiekvienam, kenčiančiam nuo sąnarių skausmų
Tiesiog būtina paminėti ciberžolę, kurioje yra natūralaus aktyvaus cheminio junginio - kurkumino. Kurkuminas (polifenolis, augalinis antioksidantas) – gana stiprių priešuždegiminių savybių turinti medžiaga, mažinanti sąnarių skausmą ir itin naudinga tuomet, kai sergama reumatoidiniu artritu, osteoartritu ir panašios kilmės sąnarių ligomis. Galima rinktis jau vartoti paruoštas kapsules. Taip pat galima vartoti miltelius ar gerti arbatą.
Imbieras – tikra gamtos dovana tiems, kuriems sąnarių skausmas yra uždegiminės kilmės
Imbieras, tiksliau jame esantys aktyvieji junginiai veiksmingai slopina uždegiminių fermentų aktyvumą ir veikia labai panašiai kaip nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU). Galima valgyti šviežią, džiovintą imbierą arba gerti iš jo paruoštas arbatas. Taip pat galima rasti jau vartoti paruoštų ekstraktų - tinktūrų, miltelių, kapsulių, kur veikliųjų medžiagų koncentracija gali būti žymiai didesnė nei paprastame šviežiame imbiere. Imbiero papildai ypatingai rekomenduojami tuomet, kai kamuoja rytinis sąnarių skausmas, sustingimas, tinimas ir normalios jų funkcijos apribojimas.
Dilgėlė gana dažnai visai nepelnytai laikoma tik nepageidaujama piktžole
Dilgėlė – dar vienas puikus augalas, kurį galime rasti daugelyje Lietuvos patvorių. Dilgėlės ekstraktas pasižymi ne tik šlapimo išsiskyrimą skatinančiu, bet ir uždegimą mažinančiu poveikiu. Dilgėlėse esantys flavonoidai (pavyzdžiui, kvercetinas) turi priešuždegiminių ir antioksidantinių galių, be to, gali malšinti uždegiminius procesus palaikančių fermentų aktyvumą. Įvairūs fenoliniai junginiai gali padėti neutralizuoti laisvuosius radikalus. Galima gerti arbatą arba vartoti farmacines formas su dilgėlių ekstraktu, kuris dažnai dedamas ir į tepalus, skirtus sąnarių skausmui bei uždegimui malšinti.
Bosvelija – egzotiškas augalas, draugiškas sąnariams
Bosvelija, kurioje yra tam tikrų rūgščių, mažinančių uždegiminius procesus, labai tiks sergant osteoartritu, reumatoidiniu artritu ar panašiomis sąnarių ligomis. Vaistinėse galima įsigyti vartojimui jau paruoštų kapsulių ar tablečių. Lyginant su nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo, augalinis bosvelijos ekstraktas pasižymi mažesniu šalutinių poveikių dažniu bei intensyvumu, todėl gali labai tikti tiems, kuriems NVNU vartoti negalima.
Gluosnis dovanoja mums galimybę veiksmingai lengvinti sąnarių skausmus
Gluosnio žievė, kurioje yra natūralių salicilatų, padeda mažinti skausmą ir uždegimą, nes veikia panašiai kaip acetilsalicilo rūgštis arba taip vadinamas aspirinas. Galima gerti arbatą arba rinktis vartojimui paruoštas kapsules su koncentruotu gluosnių žievės ekstraktu. Svarbu pabrėžti, kad gluosnio žievėje esančios medžiagos skystina kraują, tad nereikėtų vartoti tiems, kurie vartoja kraują skystinančius preparatus ir (arba) turi kraujavimo sutrikimų. Tokiu atveju reikia ypatingo atsargumo ir būtina tartis su gydytoju bei vaistininku.
Kai tik natūralių priemonių nepakanka
Kai natūralių priemonių negana, ūminiam sąnarių skausmui gali tekti vartoti ir nesteroidinius vaistus nuo uždegimo. Dolmen skirtas skausmui malšinti, priklausantis būtent vadinamųjų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) grupei. Jis vartojamas trumpalaikiam simptominiam lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų ar sąnarių skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorėjos), dantų skausmui malšinti. Šis vaistas skirtas suaugusiems pacientams. Dolmen 25 mg geriamasis tirpalas paketėlyje – patogus būdas greitai ir veiksmingai numalšinti dantų skausmą, kad ir kur bebūtumėte, nes juos galima vartoti net prieš valgį, nereikia užgerti skysčiais. Dėl bet kokio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku, nes neteisingai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.
Straipsnį parengė: „Berlin Chemie".
