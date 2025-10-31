„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: komfortui ir šeimai skirtas „Citroën C5 Aircross“

Pirmosios kartos „C5 Aircross“ buvo vertinamas dėl išskirtinio komforto ir praktiškumo. Antroji karta, sukurta ant modernios „Stellantis STLA Medium“ platformos, žengia dar toliau, siūlydama ne tik radikaliai atnaujintą dizainą, bet ir pirmą kartą modelio istorijoje – visiškai elektrinę versiją.
Nauja dizaino filosofija
Naujasis „C5 Aircross“ atsisako pirmtako apvalumų ir perima naujausią, griežtesnę „Citroën“ dizaino kalbą.
Kėbulas tapo kampuotesnis, su vertikalesniu priekiu, kuriame dominuoja naujas markės logotipas ir naujos formos dienos žibintai,
Gale dėmesį traukia unikalūs „Citroën Light Wings“ žibintai, kurių du elementai tarsi plūduriuoja atskirai nuo kėbulo. Šie sprendimai nėra tik estetiniai – gamintojas pabrėžia, kad aerodinaminis efektyvumas (SCX) pagerėjo nuo 0,84 iki 0,75, o tai leidžia vien elektra nuvažiuoti virš 30 km toliau.
Viduje laukia visiškai nauja „C-Zen Lounge“ koncepcija, kurią „Citroën“ apibūdina kaip „aukštųjų technologijų kokoną“. Vietoj tradicinio prietaisų skydelio – išplėstinis projekcinis ekranas, o centre dominuoja didelis lietimui jautrus ekranas.
Skraidančio kilimo efektas
„Citroën“ visuomet akcentavo komfortą, o naujasis modelis tęsia šią tradiciją su „Advanced Comfort“ filosofija.
Automobilyje standartinėje įrangoje montuojama unikali „Citroën Advanced Comfort“ pakaba su progresyviais hidrauliniais amortizatoriais ir naujos kartos „Advanced Comfort“ sėdynės.
Gamintojas teigia, kad erdvė gale sėdintiems keleiviams yra rekordinė segmente. Dėl 60 mm iki 2784 mm prailgintos ratų bazės, vieta kojoms gale prilygsta „C5 X“ modeliui ir yra 51 mm didesnė nei ankstesniame „C5 Aircross“.
Praktiškumo etalonu išlieka ir bagažinė. Jos tūris siekia 651 litrą, o nulenkus sėdynes, erdvė išauga iki 1668 litrų. Svarbu pažymėti, kad dėl išmanios STLA Medium platformos dizaino, bagažinės tūris išlieka identiškas visose variklių versijose – tiek hibridinėje, tiek elektrinėje.
Ne tik hibridinis, bet ir elektrinis
Naujasis „C5 Aircross“, sukurtas ant STLA-Medium platformos, siūlo tris elektrifikuotas pavaras. Gamos pagrindas – „Hybrid 136“ versija (gamintojo dokumentuose vadinama „Hybrid 145“), jungianti 1,2 litro „PureTech“ 136 AG variklį su 48 voltų sistema ir e-DCS6 automatine pavarų dėže.Ši sistema leidžia mieste iki 50 proc. laiko važiuoti vien elektros režimu.
Laipteliu aukščiau – „Plug-in Hybrid 195“ variantas, kurio bendra galia siekia 195 AG ir kuris vien elektra gali nuvažiuoti 86 km (WLTP), o mieste – virš 100 km.
Svarbiausia naujovė – visiškai elektrinis „ë-C5 Aircross“. Jis turi 160 kW (218 AG) variklį ir 73 kWh bateriją, leidžiančią viena įkrova pasiekti segmente išskirtinį iki 680 km nuvažiuojamą atstumą (WLTP kombinuotu ciklu).
Konkurse dalyvaujančio „Citroën C5 Aircross“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: SUV
- Degalų rūšis: Benzinas
- Varantieji ratai: Priekiniai
- Variklio galia: 107 kW / 145 AG
- Sukimo momentas: 230 Nm
- Svoris: 1629 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 651
- 0-100 km/val.: 11,2 s
- CO2 emisija: 121 g/km
- Pradinė kaina: 29 290 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 38 405 €
