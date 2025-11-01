„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: daug automobilio už mažą kainą siūlantis „Dacia Bigster“

„Dacia Bigster“ yra serijinė versija koncepcinio modelio, kuris prieš keletą metų sulaukė didžiulio susidomėjimo. Sukurtas ant tos pačios CMF-B platformos kaip ir naujasis „Duster“ bei „Jogger“, „Bigster“ yra gerokai didesnis ir erdvesnis, nusitaikęs į C segmento SUV pirkėjus, ieškančius maksimalaus praktiškumo už prieinamą kainą.
Išlaiko tęstinumą
„Dacia Bigster“ dizainas atspindi markės filosofiją. Tai tvirtas ir praktiškas automobilis, skirtas įvairioms veikloms. Solidžios „Bigster“ proporcijos pabrėžiamos griežtomis, geometrinėmis formomis ir paprastomis linijomis, vengiant papildomų dekoracijų. Platūs ratų sparnai ir kėbulo kraštuose išdėstyti žibintai vizualiai platina automobilį ir pabrėžia jo stovėseną.
Priekinė dalis yra kompaktiška ir vertikali, kaip būdinga daugeliui SUV modelių. Joje dominuoja plačios, blizgios juodos grotelės su „Dacia“ logotipu centre. Horizontalus variklio gaubtas suprojektuotas taip, kad vairuotojas galėtų geriau matyti kelią priešais automobilį. Nors dizainas orientuotas į praktiškumą, jame išlaikyti ir stilistiniai akcentai. Vietoj įprasto chromo, dizaineriai pasirinko matinio ir blizgaus juodo plastiko derinį, kuris sukuria tvirtesnio paviršiaus įspūdį.
Šis ekologiškai orientuotas požiūris matomas ir kitur. Priekinės bei galinės dugno apsaugos pagamintos iš per visą masę pigmentuoto plastiko, todėl smulkūs įbrėžimai yra mažiau pastebimi, nei ant dažyto paviršiaus. Visos kėbulo apsaugos – šonuose, ratų arkose ir buferių apačioje – pagamintos iš naujos „Starkle“ medžiagos. Tai „Dacia“ inžinierių sukurtas patentuotas plastikas, kurio sudėtyje yra iki 20 proc. perdirbtų medžiagų ir kuris naudojamas nedažytas.
Praktiškų sprendimų netrūksta
Bigster“ salone dizaineriai susitelkė į esminius dalykus: erdvę, ergonomiką ir komfortą. Siekiant paprastumo ir efektyvumo, vairuotojui skirta informacija grupuojama 7 arba 10 colių skaitmeniniame prietaisų skydelyje (priklausomai nuo komplektacijos), o multimedijos duomenys atvaizduojami 10,1 colio centriniame ekrane, kuris yra standartinė įranga visuose modeliuose. Priklausomai nuo apdailos lygio, siūlomi trys centrinės konsolės tipai, įskaitant aukštą konsolę su porankiu, belaidžiu įkrovikliu ir talpia daiktadėže – tai pirmas toks sprendimas „Dacia“ modelyje.
„Dacia“ pabrėžia, kad „Bigster“ yra vienas erdviausių automobilių C-SUV segmente. Teigiama, kad erdvė galvai tiek priekyje, tiek gale, taip pat erdvė keleivių kojoms gale yra geriausia klasėje ir užtikrina išskirtinį komfortą ilgose kelionėse. Bagažinės talpa taip pat kelia naujus standartus ir siekia iki 702 litrų (matuojant po lentyna).
Interjere gausu praktiškų sprendimų. Galinė sėdynė dalijama santykiu 40/20/40, leidžiant patogiai transportuoti didesnius krovinius. Nulenkus centrinę dalį, ji virsta porankiu su puodelių laikikliais ir vieta telefonui.
Nulenkus visus atlošus, „Bigster“ siūlo lygias grindis ir išskirtinį 2,7 metro ilgio krovimo plotą. „Easy Fold“ funkcija leidžia nulenkti galines sėdynes vienu judesiu tiesiog iš bagažinės, o „Extreme“ komplektacijoje siūlomas tvirtas, lengvai valomas guminis bagažinės kilimėlis.
Variklių gamoje – pasirinkimo laisvė
Naujos kartos „Dacia Bigster“ variklių gamoje – esminiai pokyčiai: gamintojas visiškai atsisako dyzelinių jėgainių, o pagrindinį dėmesį skiria hibridinėms technologijoms bei suskystintoms dujoms (LPG).
Svarbiausia gamos naujiena – unikali „Hybrid-G 150 4x4“ sistema, kurią „Dacia“ pristato kaip pasaulinę premjerą. Ji pirmą kartą automobilių pramonėje sujungia hibridinę pavarą, LPG ir visų varančiųjų ratų sistemą.
Ši jėgainė apjungia 1,2 litro 48 voltų „mild-hybrid“ benzininį variklį (103 kW), sukantį priekinius ratus, su atskiru 23 kW galios elektros varikliu, atsakingu už galinę ašį.
Bendra sistemos galia siekia 113 kW (154 AG), o ji valdoma per 6 laipsnių automatinę dvigubos sankabos pavarų dėžę – tai taip pat pirmas toks sprendimas „Dacia“ istorijoje. Dėl dviejų 50 litrų talpos bakų (benzino ir dujų), bendras nuvažiuojamas atstumas gali siekti įspūdingus 1500 km.
Gamoje taip pat siūloma ir standartinė hibridinė versija „Hybrid 155“. Ši sistema, pirmiausia pasirodžiusi būtent „Bigster“ modelyje, jungia keturių cilindrų benzininį variklį (109 AG) su dviem elektros motorais, 1,4 kWh baterija ir inovatyvia automatine pavarų dėže be sankabos. Ši technologija leidžia automobiliui visuomet pajudėti elektros režimu ir, pasak gamintojo, mieste iki 80 proc. laiko važiuoti vien elektra, pasiekiant vos 4,6 l/100 km sąnaudas.
Konkurse dalyvaujančio „Dacia Bigster“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: SUV
- Degalų rūšis: Benzinas/Dujos
- Varantieji ratai: Visi keturi
- Variklio galia: 103 kW / 140 AG
- Sukimo momentas: 230 Nm
- Svoris: 1428 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 614
- 0-100 km/val.: 11,2 s
- CO2 emisija: 116 g/km
- Pradinė kaina: 23 190 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 28 790 €
