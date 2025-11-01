„Double Dunk“: spalio MVP „Žalgiris“, Jasikevičiaus iššūkiai ir Hezonjos ego

Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir krepšinio analitikas Algimantas Bružas. Kiekvieną savaitę jie aptars visus Eurolygos mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.
Šios savaitės laidoje dėmesys skirtas Eurolygos dvigubai savaitei ir komandų pasirodymui per pirmąjį sezono mėnesį. Lyderio pozicijoje įsitaisęs Kauno „Žalgiris“, ego nepažabojantis Mario Hezonja, Šarūno Jasikevičiaus problemos, Madrido „Real“ ieškomas gynėjas ir kitos aktualijos.
00:00 – spalio čempionas „Žalgiris“
11:30 – toliau nesustabdoma „Crvena Zvezda“
15:00 – V.Micičius traukia komandą žemyn
23:05 – kur PAO suolas ir atsarginis N.Mirotičius
28:35 – gynėjų traukiama „Valencia“
34:40 – pro adatos skylutę pralindusi „Barca“
38:47 – M.Hezonjos ego ir gynėjo paieška
43:25 – pažabota „Paris“
46:51 – S.Dinwiddie debiutas
51:48 – Eurolygos nelaimėlė
54:05 – tragiškas S.Šanli
57:06 – atsarginiams kreditų neduodantis I.Kokoškovas
1:01:25 – Šaro problemos ir kaip jas spręsti
1:07:25 – kam „Partizan“ N.Calathesas
1:11:00 – „Maccabi“ viltis – sugrįžimas į Tel Avivą
1:13:35 – pastumdėlė ASVEL
1:15:07 – atgijusi „Baskonia“
