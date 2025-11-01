 
Eurolyga

„Double Dunk“: spalio MVP „Žalgiris“, Jasikevičiaus iššūkiai ir Hezonjos ego

2025-11-01 14:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-01 14:07

„Double Dunk“ – krepšinio podkastas, kurį remia „CBet“. Šioje laidoje kiekvieną savaitę yra kalbama apie Eurolygos įvykius.

„Double Dunk“ – krepšinio podkastas, kurį remia „CBet“. Šioje laidoje kiekvieną savaitę yra kalbama apie Eurolygos įvykius.

0

Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir krepšinio analitikas Algimantas Bružas. Kiekvieną savaitę jie aptars visus Eurolygos mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.

Šios savaitės laidoje dėmesys skirtas Eurolygos dvigubai savaitei ir komandų pasirodymui per pirmąjį sezono mėnesį. Lyderio pozicijoje įsitaisęs Kauno „Žalgiris“, ego nepažabojantis Mario Hezonja, Šarūno Jasikevičiaus problemos, Madrido „Real“ ieškomas gynėjas ir kitos aktualijos.

00:00 – spalio čempionas „Žalgiris“

11:30 – toliau nesustabdoma „Crvena Zvezda“

15:00 – V.Micičius traukia komandą žemyn

23:05 – kur PAO suolas ir atsarginis N.Mirotičius

28:35 – gynėjų traukiama „Valencia“

34:40 – pro adatos skylutę pralindusi „Barca“

38:47 – M.Hezonjos ego ir gynėjo paieška

43:25 – pažabota „Paris“

46:51 – S.Dinwiddie debiutas

51:48 – Eurolygos nelaimėlė

54:05 – tragiškas S.Šanli

57:06 – atsarginiams kreditų neduodantis I.Kokoškovas

1:01:25 – Šaro problemos ir kaip jas spręsti

1:07:25 – kam „Partizan“ N.Calathesas

1:11:00 – „Maccabi“ viltis – sugrįžimas į Tel Avivą

1:13:35 – pastumdėlė ASVEL

1:15:07 – atgijusi „Baskonia“

