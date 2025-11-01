 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Liverpool“ derybos dėl naujos sutarties su Arne Slotu įšaldytos po nesėkmingo sezono ruožo

2025-11-01 13:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 13:43

Derybos dėl trenerio naujo „Liverpool“ kontrakto šiuo metu oficialiai sustabdytos – vadovybė ir treneris Arne Slotas nutarė laukti geresnių laikų po sunkios komandos duobės.

Arne Slotas | Scanpix nuotr.

Arne Slotas | Scanpix nuotr.

0

Kaip patvirtina „Empire of the Kop“ ir „ESPN“, pokalbiai dėl sutarties pratęsimo buvo aktyviai vykdomi, tačiau po šešių pralaimėjimų per paskutines septynias rungtynes ir kritimo į septintą vietą „Premier“ lygoje, A. Slotui suteikta galimybė pirmiausia ištraukti komandą iš krizės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Spaudos konferencijoje A. Slotas buvo atviras – visi kontraktiniai reikalai šiuo metu jį domina mažiausiai.

„Šiuo metu mano prioritetas – sugrąžinti „Liverpool“ į pergalių kelią. Apie derybas neverta kalbėti viešai, nes kol nepagerinsime žaidimo, nėra pagrindo pratęsimui“, – atviravo olandas.

Buvęs „Everton“ generalinis direktorius Keithas Wynessas aiškina, kad A. Slotas nėra geriausioje pozicijoje deryboms.

„Klubo vadovai stebi trenerio reakciją ir laukia proveržio prieš grįždami prie naujos sutarties. Rimtų spaudimų ar atleidimo kalbų kol kas nėra, bet jei prasta forma tęsis, situacija gali tapti kur kas aštresnė“.

Analitikai pastebi, jog po intensyvių permainų vasarą ir 450 mln. svarų išlaidų naujiems žaidėjams, laukta, kad A. Slotas perims klubo atsinaujinimo viziją ir išsaugos praėjusio sezono čempionų lygio žaidimą. Tačiau pastaruoju metu rezultatai gerokai suprastėjo.

Klubo šaltiniai teigia, kad „Liverpool“ nekalba apie kito trenerio paieškas ir pasitiki A. Slotu, tačiau kontraktiniai klausimai grįš į darbotvarkę tik po rezultatų ir formos pagėrėjimo. Iki tol klubo ateitis lieka laikinai neaiški, o pagrindinis prioritetas – sugrąžinti „Anfield“ stadioną į pergalių ritmą.

