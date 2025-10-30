Kalendorius
„Man Utd“ futbolo direktorius atskleidė klubo viziją palaikyti Amorimo žaidėjų pirkimus

2025-10-30 20:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-30 20:47

„Manchester United“ futbolo direktorius Jasonas Wilcoxas teigia, jog klubas turi aiškų planą palaikyti vyriausiąjį trenerį Rubeną Amorimą įsigyjant naujus žaidėjus perėjimų rinkoje bei jau žino, kurias komandos sritis reikia sustiprinti.

Rubenas Amorimas | Scanpix nuotr.

0

„Turime aiškų planą. Žinome, ką turime daryti, kurias komandos sritis patobulinti. Kad patektume tarp keturių geriausių komandų ir nuolat kovotume dėl vietos Čempionų lygoje, laimėtume Čempionų lygą, „Premier“ lygą, turime investuoti į komandą. Turime nusipirkti tinkamus žaidėjus. Tinkamus žaidėjus, kurie yra talentingi, bet taip pat gali susidoroti su spaudimu, kurie gali vesti komandą į priekį.

Dabar tiesiog turime tęsti šį darbą. Nepersistengti laimint ir nenusiminti pralaimėjus. Žinome, kad darome pažangą. Esu įsitikinęs, kad kelyje bus kliūčių, bet turime išlikti ramūs, nepaisant triukšmo lauke“, – teigė J. Wilcoxas.

Priminsime, jog „Raudonieji velniai“ šiuo metu turi surinkę 16 taškų ir rikiuojasi šeštoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje.

