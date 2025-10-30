„Man Utd“ futbolo direktorius atskleidė klubo viziją palaikyti Amorimo žaidėjų pirkimus

„Turime aiškų planą. Žinome, ką turime daryti, kurias komandos sritis patobulinti. Kad patektume tarp keturių geriausių komandų ir nuolat kovotume dėl vietos Čempionų lygoje, laimėtume Čempionų lygą, „Premier“ lygą, turime investuoti į komandą. Turime nusipirkti tinkamus žaidėjus. Tinkamus žaidėjus, kurie yra talentingi, bet taip pat gali susidoroti su spaudimu, kurie gali vesti komandą į priekį.
Dabar tiesiog turime tęsti šį darbą. Nepersistengti laimint ir nenusiminti pralaimėjus. Žinome, kad darome pažangą. Esu įsitikinęs, kad kelyje bus kliūčių, bet turime išlikti ramūs, nepaisant triukšmo lauke“, – teigė J. Wilcoxas.
Priminsime, jog „Raudonieji velniai“ šiuo metu turi surinkę 16 taškų ir rikiuojasi šeštoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!