Mohamedo Salah sunkumai „Liverpool“ gretose: ekspertai įžvelgia emocinės netekties pasekmes

Pasak jo, M. Salah neatrodo savimi po tragiškos komandos draugo Diogo Jotos mirties.
„Girdėjau, kad Mohamedas Salah buvo labai artimas su Jota. Dabar jis nebeatrodo pats savimi… Jis tarsi savo ankstesnio „aš“ šešėlis, todėl kritikuodamas šią „Liverpool“ komandą stengsiuosi būti labai atsargus ir ramus“, – sakė J. Obi Mikelis savo interviu.
Savo žodžiais buvęs „Chelsea“ kapitonas pabrėžė, kad šį sezoną bandys vengti viešos kritikos, suprasdamas žmogišką netekties poveikį ekipai.
J. Mikelis ir kiti apžvalgininkai pastebi, jog M. Salah pastaruoju metu aikštėje atrodo išsiblankęs, praradęs aštrumą ir energiją, kuri anksčiau buvo vienas jo pagrindinių bruožų. Socialiniuose tinkluose pasirodė video, kuriuose M. Salah atrodo liūdnas po D. Jotos dainos rungtynėse, o pačio D. Jotos žūtis vis dar aptarinėjama kaip pagrindinis klubo emocinio nuosmukio veiksnys.
Sirgaliai ir buvę žaidėjai ragina nevertinti šio laikotarpio tik per sportinius rezultatus.
„Liūdesys dėl netekties nėra laikinas dalykas, – priduria J. Mikelis. – Tai gili žaizda, kurios futbolo pasaulyje dažnai nematome“.
Anot statistikų, komandos gynybos ir puolimo problemos prasidėjo dar praėjusio sezono pabaigoje, bet būtent asmeninės netektys ir psichologiniai iššūkiai pastaraisiais mėnesiais tapo pagrindine problema.
