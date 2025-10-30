Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Mohamedo Salah sunkumai „Liverpool“ gretose: ekspertai įžvelgia emocinės netekties pasekmes

2025-10-30 13:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-30 13:33

Buvęs futbolininkas Johnas Obi Mikelis atvirai kalbėjo apie „Liverpool“ dabartinę nuotaiką ir asmeniškai Mohamedo Salah patiriamus sunkumus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Buvęs futbolininkas Johnas Obi Mikelis atvirai kalbėjo apie „Liverpool“ dabartinę nuotaiką ir asmeniškai Mohamedo Salah patiriamus sunkumus.

REKLAMA
0

Pasak jo, M. Salah neatrodo savimi po tragiškos komandos draugo Diogo Jotos mirties.

„Girdėjau, kad Mohamedas Salah buvo labai artimas su Jota. Dabar jis nebeatrodo pats savimi… Jis tarsi savo ankstesnio „aš“ šešėlis, todėl kritikuodamas šią „Liverpool“ komandą stengsiuosi būti labai atsargus ir ramus“, – sakė J. Obi Mikelis savo interviu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savo žodžiais buvęs „Chelsea“ kapitonas pabrėžė, kad šį sezoną bandys vengti viešos kritikos, suprasdamas žmogišką netekties poveikį ekipai.

REKLAMA
REKLAMA

J. Mikelis ir kiti apžvalgininkai pastebi, jog M. Salah pastaruoju metu aikštėje atrodo išsiblankęs, praradęs aštrumą ir energiją, kuri anksčiau buvo vienas jo pagrindinių bruožų. Socialiniuose tinkluose pasirodė video, kuriuose M. Salah atrodo liūdnas po D. Jotos dainos rungtynėse, o pačio D. Jotos žūtis vis dar aptarinėjama kaip pagrindinis klubo emocinio nuosmukio veiksnys.

REKLAMA

Sirgaliai ir buvę žaidėjai ragina nevertinti šio laikotarpio tik per sportinius rezultatus.

„Liūdesys dėl netekties nėra laikinas dalykas, – priduria J. Mikelis. – Tai gili žaizda, kurios futbolo pasaulyje dažnai nematome“.

Anot statistikų, komandos gynybos ir puolimo problemos prasidėjo dar praėjusio sezono pabaigoje, bet būtent asmeninės netektys ir psichologiniai iššūkiai pastaraisiais mėnesiais tapo pagrindine problema.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų