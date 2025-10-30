Slotas po dar vieno patirto pralaimėjimo nemano, kad jaučiamas spaudimas pasikeis

„Pralaimėti futbolo rungtynes visada yra smūgis, ypatingai, jei dėl to tenka pasitraukti iš turnyro. Visgi šį kartą pasirinkau tokią pačią sudėtį, kaip ir praėjusiame sezone tokiuose pačiuose etapuose.
Galbūt yra daug priežasčių, kodėl pralaimėjome šešias iš septynių rungtynių. Nei viena iš jų nėra pakankamai gera, kad susitaikytume su tiek daug pralaimėjimų. Galiu sugalvoti argumentų ar priežasčių, bet jie nebus pakankami. „Liverpool“ pralaimėti tiek rungtynių yra per daug.
Jei užfiksuoji tokius rezultatus, žaidi „Liverpool“ komandoje arba treniruoji šią komandą žinai, kad čia yra jaučiamas spaudimas. Nemanau, kad po šio pralaimėjimo kas nors labai pasikeitė. Teigiamas šio vakaro dalykas buvo tai, jog atsiliekant 0:2 nesiekėme pelnyti įvarčio, o sirgaliai palaikė komandą. Tai suteikia man jausmą, kad šeštadienį mūsų žaidėjai parodys, kiek jiems daug tai reiškia“, – kalbėjo strategas.
Priminsime, jog „Liverpool“ pralaimėjo 6 iš paskutinių 7 žaistų rungtynių visuose turnyruose.
