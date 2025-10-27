Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Carragheris: „Manau, kad „Liverpool“ šiuo metu išgyvena krizę“

2025-10-27 12:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-27 12:19

Buvęs „Liverpool“ gynėjas Jamie Carragheris tikina, jog jo buvęs klubas išgyvena krizę po ketverių iš eilės patirtų pralaimėjimų Anglijos „Premier“ lygoje.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

0

„Matome čempionus pralaiminčius ketverias rungtynes iš eilės „Premier“ lygoje su vasaros išlaidomis. Manau, kad „Liverpool“ šiuo metu išgyvena krizę. Persirengimo kambaryje bus užduota daug rimtų klausimų treneriui, štabui ir taip pat žmonėms, kurie yra aukščiau už žaidėjus.

Kai jie įvertins, kiek išleido, žaidėjus, kurie išvyko ir kurie atvyko, jie ieškos dar daugiau atsakymų. „Liverpool“ ateityje turi atkreipti dėmesį į savo komandos fiziškumą ir ūgį, nes šiuo metu nemanau, kad jiems to pakanka“, – savo įžvalgomis dalijosi J. Carragheris.

Priminsime, jog „Liverpool“ po 9 sužaistų rungtynių turi surinkęs 15 taškų ir rikiuojasi vos septintoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje bei nuo lyderio„Arsenal“ jau atsilieka 7 taškais.

