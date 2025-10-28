Prie vairo – bauda ne tik dėl telefono: teks mokėti 12 eurų

Vokietijoje Aukštesnysis apygardos teismas išaiškino, kad, jei vairuodamas asmuo liečia elektroninės cigaretės ekraną (pvz., norėdamas pakeisti garų stiprumą), tai yra prilyginama neteisėtam mobiliųjų įrenginių naudojimui.
Taigi vairuotojas yra baudžiamas lygiai taip pat, kaip kad būtų nubaustas už naudojimąsi telefonu prie vairo. O kaip už tai vairuotojai baudžiami Lietuvoje?
Už elektroninę cigaretę – 150 eurų bauda
Kaip skelbia Vokietijos naujienų portalas „Heise“, Kelne policija pastebėjo 46–erių vyrą, kuris greitkelyje bakstelėjo pirštu į kažkokį įrenginį.
Iš pradžių pareigūnai manė, kad jis neteisėtai naudojasi mobiliuoju telefonu. Vėliau Zygburgo miestas jam paskyrė baudą.
Įrodymų nagrinėjimo metu Zygburgo apylinkės teisme paaiškėjo, kad vairuotojas naudojosi ne telefonu, o elektronine cigarete.
Nepaisant to, pirmosios instancijos teisėjai vairuotojui paskirtą baudą, kadangi elektroninė cigaretė su jutikliniu ekranu yra „jutiklinio ekrano įrenginys“.
Taigi, net jei tai ir nėra mobilusis telefonas, bet toks įrenginys, kurį vairuotojas liečia ir perjunginėja ranka, atitraukdamas dėmesį nuo eismo, toks veiksmas yra neteisėtas. Tad minėtas vairuotojas gavo 150 eurų baudą.
Pasak „Heise“, šis sprendimas turės didelę reikšmę visiems vairuotojams, naudojantiems tokius garinimo įrenginius vairuojant.
Nuo šiol tokį įrenginį draudžiama naudoti net tada, kai jis tik rodo pakeistą garų stiprumą – tokia funkcija vis tiek laikoma pagalbine, todėl ją valdant vairuotojas blaškomas nuo eismo.
Šis teismo sprendimas reiškia, kad bet koks aktyvus įrenginių su jutikliniu ekranu naudojimas vairuojant yra draudžiamas.
Kaip vairuotojai baudžiami Lietuvoje?
Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jorūnė Liutkienė primena, kad dalyvaujant eisme vairuotojams yra draudžiama naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis.
Už tai gresia 60–90 eurų bauda ir netgi teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas 1–3 mėnesiams.
Naudotis telefonu vairuojant galima tik:
- kai transporto priemonė stovi, tačiau ne eismo srauto dalyje, pvz., ne prie raudono šviesoforo signalo ar spūstyje;
- kai telefonas yra specialiame laikiklyje (būtina naudoti laisvų rankų įrangą);
- kai naudojama transporto priemonės įrangoje įmontuota laisvų rankų sistema.
Pasak J. Liutkienės, tai yra imperatyvi teisės akto norma, todėl asmeniui už naudojimąsi elektronine cigarete neturėtų būti taikoma tokia pati atsakomybė, kaip vairuotojams, kurie eisme naudojasi mobiliojo ryšio priemonėmis.
Vis tik pašnekovė priduria, kad vairuotojai turi vengti bet kokių su transporto priemonės vairavimu nesusijusių veiksmų.
Taigi už elektroninės cigaretės naudojimą vairuojant būtų taikoma kitokia atsakomybė – bauda nuo 10 iki 12 eurų.
Dvigubai daugiau netenka teisės vairuoti
Statistikos duomenimis, kasmet išaiškinama per 43 tūkst. atvejų, kai nepaisoma nustatytos tvarkos kelyje vairuojant.
Kaip anksčiau yra komentavęs Policijos departamentas, apie 600 asmenų dėl į rankas antrą kartą paimto telefono netenka teisės vairuoti.
Policijos duomenimis, 2020 m. buvo užfiksuota 34 900 pažeidimų, susijusių su netinkamu mobiliųjų telefonų naudojimu vairuojant.
2021 m. jų buvo 42 260, 2022 m. – 51 362, 2023 m. – 46 026, o 2024 m. – 44 760.
Per pastaruosius 2 metus beveik dvigubai išaugo asmenų, už naudojimąsi telefonu nubaustų antrą kartą, skaičius: nuo 340 (2022 m.) iki 623 (2024 m.).
Pasak departamento, jiems buvo skirta bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas.
Valgymas, rūkymas ir dažymasis prie vairo
Policijos departamentas pabrėžia, kad viena didžiausių grėsmių eismo saugumui – besaikis ir neadekvatus mobiliojo ryšio priemonių naudojimas vairuojant, taip pat ir kiti vairuotojų dėmesį blaškantys veiksmai.
Pvz., valgymas ir gėrimas – nors tai atrodo nekaltas veiksmas, bet nukreipus dėmesį nuo kelio gali įvykti nelaimė.
Rūkymas – viena ranka laikomas vairas ir uždegta cigaretė gali tapti eismo įvykio priežastimi.
Kosmetikos naudojimas – pastebima, kad yra mėgėjų kelyje pasidažyti lūpas ar net blakstienas.
Gertuvės ar daiktų paėmimas nuo sėdynės – bet koks judesys, akių nukreipimas nuo kelio, gali būti lemtingas.
Navigacijos nustatymas vairuojant – nors GPS naudojimas padeda orientuotis aplinkoje, maršrutą reikėtų nusistatyti prieš pradedant kelionę.
Alkoholio vartojimas šalia vairuotojo – keleivis, vartojantis alkoholį, gali ne tik blaškyti vairuotoją, bet ir sukelti pagundą tai padaryti pačiam. Tai gali lemti nepataisomus padarinius.