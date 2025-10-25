Europa siūlo visiškai uždrausti rūkalus? Susirūpino ir lietuviai

Nors užsienio žiniasklaidoje jau kalbama apie tokius dalykus, kaip cigarečių filtrų draudimas (reiškiantis didelę žalą sveikatai) ar draudimas prekiauti tabako gaminiais įprastose parduotuvėse ir degalinėse, Lietuvos institucijos nuo komentarų susilaiko.
Pasak ekonomisto Mariaus Dubnikovo, lapkritį Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) organizuoja tabako kontrolės pagrindų konferenciją, kuri būna rengiama kas 2 metus. Joje dalyvauja beveik 200 šalių, kurias atstovauja sveikatos ministerijų atstovai.
„Atrodytų eilinė konferencija, tačiau šiais metais PSO parengė rekomendacijas, kurias ruošiasi palaikyti Europos Komisija (EK), taigi, panašu, ir Lietuva.
Jos atrodo gana įdomiai ir panašėja į Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) 1911–1933 m. įvestą prohibiciją arba „sausąjį įstatymą“, tačiau šį kartą taikomą tabako gaminiams“, – atkreipia dėmesį ekonomistas.
Kur ir kokias cigaretes uždraustų pardavinėti?
Anot M. Dubnikovo, PSO siūlymai grupuojami į 3 sritis.
Visų pirma siūloma drausti tabako gaminiuose naudoti filtrus. Ekonomisto teigimu, toks siūlymas atrodo keistokai, kadangi filtras ir buvo kuriamas tam, kad mažintų žalą:
„O dabar EK siūlo ją padidinti motyvuojant, kad bus sumažinta tarša mikroplastikais.“
Antras siūlymas – neleisti tabako gaminiais prekiauti įprastose vietose. O tai reiškia, kad jais prekiauti galėtų tik ne pelno siekiančios organizacijos arba valstybiniai monopoliai.
„Kurti valstybinius monopolius taip pat skamba, kaip pasiūlymai iš praeito amžiaus, nes tai – itin stipriai valstybės reguliuojama sritis ir būtų dar vienas kišimasis į privatų sektorių“, – pabrėžia M. Dubnikovas.
Jis pamini, kad Lietuvoje šiuo metu tabako gaminiais prekiauja daugiau kaip 7 tūkst. įmonių: parduotuvės, kaimo smulkūs prekybos taškai, degalinės, kurių generuojama mokesčių suma viršija 0,5 mlrd. eurų:
„Šios lėšos, o taip pat ir darbo vietos taptų rizikos objektu, o tai sudaro reikšmingą dalį biudžeto, palyginimui – daugiau nei buvo tikimasi gauti iš pastarųjų kelių mokesčių reformų keliant mokesčius gyventojams.“
Siūlo visiškai uždrausti tabaką – įvardijo grėsmes
Trečias PSO siūlymas – drausti pardavinėti tabaką gimusiems po nustatytų metų.
Pasak M. Dubnikovo, tokie siūlymai atrodo tikrai įdomiai, nes tai reikštų tabako gaminių draudimą apskritai.
„Nustačius jauniems asmenims draudimą (kol kas tas skaičius nėra nustatytas) reikštų, kad jie legaliai išvis negali nusipirkti tokio gaminio.
Taip pat nereikia pamiršti, kad tokie siūlymai kelia rizika Lietuvai sulaukti dar didesnės bangos kontrabandos“, – pabrėžia ekonomistas.
Jo aiškinimu, nelegali prekyba yra skatinama kainų skirtumo, kuris susidaro dėl akcizų politikos – tiesiog yra pelninga atvežti cigaretes iš kitos šalies.
Taigi „pilnas“ draudimas sudarytų papildomas paskatas nelegaliai rinkai.
„Lietuva yra ketvirta Europoje pagal nelegalių cigarečių kiekį rinkoje, o skraidantys cigarečių pakrauti balionai iš Baltarusijos jau tampa kasdienybe“, – priduria M. Dubnikovas.
Jo teigimu, tokie EK siūlymai paskatintų nelegalią rūkalų gamybą ir Europos Sąjungos (ES) ribose.
„Lietuvoje taip pat buvo atvejis, kai buvo uždarytas nelegalių, padirbtų cigarečių fabrikas. EK siūlymai, primenantys JAV prohibicijos laikus, paskatinusius organizuoto nusikaltimo kilimą, atrodo neatitinkantys ES ir Lietuvos interesų veikti legaliai reguliuojamoje rinkoje ir mažinti žalingų įpročių keliamas žalas.
Draudimai nepasiteisina, nes legalaus produkto nebuvimas skatina ieškoti jo pilkoje zonoje, kur net negarantuojama, iš ko jis pagamintas“, – grėsmes vardijo ekonomistas.
Ar šie tabako draudimai pasieks ir Lietuvą?
Naujienų portalas tv3.lt pasiteiravo EK atstovybės Lietuvoje, kaip ji vertina siūlymus drausti cigarečių filtrus, neleisti tabako gaminiais prekiauti įprastose vietose ar apskritai uždrausti tabaką nebeparduodant jo vėliau gimusiems gyventojams.
Vis tik EK atstovybė Lietuvoje šia tema nedaugžodžiavo ir į visus klausimus atsakė taip: „Europos Komisija neturi jokių planų uždrausti cigaretes su filtrais.“
Tuo metu Sveikatos apsaugos ministerijos Psichikos sveikatos skyriaus patarėja Jelena Talačkienė pakomentavo kiek plačiau.
Jos teigimu, svarbu suprasti, kad PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos šalių susitikimų metu priimti sprendimai nėra teisiškai privalomi nei šalims, nei ES – jie yra suprantami kaip gairės ateities plėtrai tarptautiniu lygiu.
„Sprendimą dėl bet kokių nacionaliniu lygmeniu taikytinų priemonių šalis priima savarankiškai, atsižvelgdama į nacionalinį kontekstą ir poreikį, atlikdama tam visus privalomus teisėkūros žingsnius pagal visus teisės aktų reikalavimus, įskaitant ir poveikio vertinimą šalies kontekste. Paminėtų priemonių įvedimas Lietuvoje nėra svarstomas“, – patikino J. Talačkienė.
Užsienio žiniasklaida patvirtina, kad tokie siūlymai yra
Portalas „Daily Mail“ neseniai skelbė, kad ES svarsto uždrausti cigaretes su filtrais ir elektronines cigaretes, siekdama sumažinti tabako vartojimą.
Taip pat svarstoma galimybė uždrausti cigarečių pardavimą parduotuvėse, degalinėse ir kioskuose.
Įstatymo projekto juodraštis remiasi PSO tyrimų grupės „dėl tabako gaminių reguliavimo“ ataskaita, kurioje aiškiai rekomenduojama uždrausti filtrus, kad būtų sumažintas cigarečių patrauklumas ir skonis.
„Draudimas gaminti, importuoti, platinti ir parduoti cigaretes su filtrais būtų svarbus žingsnis mažinant tabako vartojimą“, – rašoma projekte.
Elektroninių cigarečių draudimas taip pat įvardijamas kaip „papildoma reguliavimo galimybė“, siekiant apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.
Anot „Daily Mail“, Europos Komisija, vadovaujama Ursulos von der Leyen, taip pat palaiko apribojimus ir svarsto vadinamąjį „kartų draudimą“ – priemonę, kuri uždraustų tabako gaminių pardavimą visiems, gimusiems po tam tikrų metų.
Mažai tikėtina, kad šis įstatymo projektas sulauks palaikymo Italijoje – ministrė pirmininkė Giorgia Meloni teigė, kad „greičiausiai ką nors nužudytų“, jei turėtų mesti rūkyti.
Panaši politika buvo įgyvendinta Naujojoje Zelandijoje ankstesnės vyriausybės metu – ten buvo uždrausta legaliai pirkti cigaretes visiems, gimusiems po 2009 m. sausio mėn. Tačiau šis įstatymas vėliau buvo panaikintas.
Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoğanas, pažadėjęs padaryti Turkiją „nerūkančia šalimi“, pirmadienį Gazos taikos viršūnių susitikime Egipte pasišaipė iš Meloni dėl jos įpročio rūkyti.
„Atrodote puikiai. Bet turiu priversti jus mesti rūkyti“, – sakė jis.
O ji atsakė: „Žinau, žinau. Aš tiesiog nenoriu ko nors nužudyti.“
Šiuo metu ES šalys turi skirtingas rūkymo apribojimų taisykles. Pagal organizacijos „Smoke Free Partnership“ duomenis, Danija, Suomija, Italija ir Švedija pasižymi „labai geru“ kovos su rūkymu įstatymų laikymusi, tuo metu Bulgarija ir Graikija – „silpnu“.