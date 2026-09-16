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09-16,
20:00 - 21:30
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KK2 Savaitė
09-23,
20:00 - 21:30
KK2 Savaitė
Serija 1
Serija 2
Serija 3
„KK2 savaitė“ naujienos
02:37
(
10
)
Žilvinas Grigaitis apie internete galimai sklandančias jo erotines nuotraukas: „Sakykime taip...“
02:51
(
14
)
Štai ką filipinietės Gyčio Volkavičiaus žmonos mano apie lietuvišką maistą: „Jūs neįsivaizduojate...“
01:35
(
20
)
KK2 SAVAITĖ
Kauniečio žmonos iš Filipinų užtraukė lietuvišką hitą: sulaukė netikėtos Stasiulio reakcijos
01:54
(
32
)
3 žmonas turintis Gytis pripažino – situacija namuose nelengva, kartą atvyko ir policija: „Įsėdau į mašiną ir apsiverkiau“
02:24
(
7
)
KK2 Savaitė – trečiadienį 20 val. per TV3!
Filmavimo metu – masažas 3 žmonas turinčiam Gyčiui: prabilo ir apie kartą įvykusias moterų „peštynes“
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